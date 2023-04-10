Haftalık burç yorumları (10 - 16 Nisan 2023)

İyi başlayıp gerilimli biten bir hafta.

Haftaya hızlı ve pozitif başlayacağız ama hafta sonuna doğru gökyüzü gerilmeye başlayacağı için önemli işlerinizi bir an önce halledin.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 - 16 Nisan 2023 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Balık burcunda ilerleyen disiplin gezegeni Satürn’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yaptığı olumlu görünümle giriyoruz. Ve ayrıca iletişim gezegeni Merkür’ün savaş tanrısı Mars ile yaptığı yine olumlu görünümde keskinleşmekte. Ve tabii güzellik ve zenginlik tanrıçası Venüs’ün güç delisi Plüton ile güçlü iletişimi de yine bu hafta başının önemli gökyüzü olaylarından. Buradan yola çıkarak, bu hafta başında ve devamında tutkulu aşklara merhaba diyebiliriz. Ve iletişim formatımızda ciddi bir hızlanma da bizi şaşırtacak gibi görünmekte.

Hafta ortası ay disiplin burcu Oğlak'ta ilerlerken Uranüs ve Merkür’e harika bir sevgi gösterisinde bulunacak ve bu da bizi genel anlamda hem farkındalığımız açısından hem de iletişim açısından soluk aldırır nitelikte olacak. Bunun yanında Venüs’ün, Satürn ile sürtüşmesi de gerilimi hissettirir bir biçimde artırabilir.

Hafta sonu ise sözünü ettiğim gerilime bir de, Güneş henüz Kova burcuna geçmiş olan Plüton ile sert bir görünümde ilerlemeye başlayacağı için hafta sonu yer yer keyifsizleşmeniz olası.

Genel olarak bakıldığında haftaya hızlı ve pozitif başlayacağız ama hafta sonuna doğru gökyüzü gerilmeye başlayacağı için önemli işlerinizi hafta sonuna kadar bekletmeyin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com