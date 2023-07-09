Haftalık burç yorumları (10-16 Temmuz 2023)

Gerilimin ayak sesleri duyulacak!

Sakin tavır ve davranışlar geliştirdiğimiz sürece bu haftayı sıkıntısız geçirme olasılığımız hayli yüksek.

TEMMUZ GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10-16 Temmuz 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya İletişim gezegeni Merkür’ün güç gezegeni Plüton ile karşı karşıya kalıp kadersel noktalar olan ay düğümlerine olumsuz bir yerden yaptığı etkiyle başlıyoruz. Bu, bizi iletişimde sekteye uğratacak ve bazı talihsiz düşüncelere itebilecek. Özellikle inatlaşmamaya gayret etmemizde fayda var. Hafta ortasına kadar bu etki de gökyüzünde kendini var edeceği için ayrıca dikkat gerektiren konularda bir kere daha özen göstermenizi tavsiye ederim.

Hafta ortasında ise Güneş, Yengeç burcundan bizi şaşırtmasıyla ünlü Uranüs’e olumlu bir yerden bakmaya başlayacak ve aynı zamanda da güzellik, para ve aşk tanrıçası Venüs de hafta başında Merkür’ün zorladığı ay düğümlerine olumlu bir etkiyle bir bakıma bizim için onarıma girişecek.

Hafta sonu ise ileriki haftalarda keskinleşecek olan iki olumsuz gezegenin, Mars ve Satürn’ün -yani baba ve oğulun- karşılıklı çekişmelerine, güç savaşına maruz kalmamızın ilk işaretlerini almaya başlayacağız. Bu güzelim yaz günlerinde gerilimin dozu ne yazık ki artacak gibi görünmekte. Şimdiden sakin olmaya gayret edin derim.

Genel olarak haftaya baktığımızda gerilimlere açık olduğunu, fakat sakin tavır ve davranışlar geliştirdiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayamayacağımızı da söylemek isterim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com