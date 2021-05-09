Haftalık burç yorumları (10 Mayıs 2021 - 16 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 09.05.2021 - 09:31
Boğa burcunda yeniay, güzel başlangıçlar.
Bu haftaya damgasını vuracak olan en önemli gelişme elbette 21 ° Boğa burcunda, saat 21:58 de gerçekleşecek olan yeniay olacak. Güzel başlangıçlar için gökyüzü müsait.
10 MAYIS 2021- 16 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
10 MAYIS 2021- 16 MAYIS 2021 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu hafta 21 ° Boğa burcunda, saat 21:58 de gerçekleşecek olan yeniay bizi sağlık başta olmak üzere, para ve maddi gerçeklikle ilgili bir yenilenmeye götüreceği muhakkak. Bu yeniayın bizi sis perdesi içinde saklayan ve zaman zaman yanıltan Neptün ile kurduğu olumlu açı her ne kadar bizi toz pembe düşündürtecek olsa da aklı selim olmakta fayda var. Bu anlamda kendimizi toparlamamız için iyi bir fırsat verecek gibi duruyor bu yeniay.
Hafta sonuna doğru ise çok daha pozitif etkiler içinde olacağız. Ay, Venüs kavuşumu ve şans gezegeni Jüpiter’in yönettiği burca olan Balık burcuna geçecek olması moralleri biraz daha toparlayacak diyebiliriz. Bu arada bütün Müslüman okurlarımın bayramını kutlarım. Ay’ın Boğa burcunda olduğunu unutmayalım. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim, abartmayalım.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın yeniay teması, parayı nasıl kazanacağımız, sahip olacağımız mal mülk, geçim durumumuz, maddi kayıplar ve ekonomik sorunları anlatan konular olacakmış gibi görünmekte. Bu konu ve başlıklarda hayatınıza bir düzenleme getirmeniz sizin için pek hoş sonuçlar getirebilir. Yani bir başlangıç için veya var olanı büyütmek için güzel zamanlar.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Haftaya yeniayın etkisiyle başlıyorsunuz. Bu yeniay sizi, başkalarının bizi nasıl gördüğü yani kısaca dışa açık olan yönlerimizi anlatan konularda gelişecek. Bu bağlamda diyete, spora falan başlayabilirsiniz, -ki Venüs boğadan geçti muhtemel kilo almışsınızdır. – Ayrıca yeni başlangıçlar için hafta sonuna doğru harekete geçebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız yeniay; bilinç altını, hayalleri ve rüyaları bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. Tabi oturup Macbet’in cadıları gibi kazan kaynatın demiyorum ama olumlu düşünmek ve spiritüel eylemler için harika bir yeniay.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta yeniay sizin sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu anlamda yeniayın size şans getirebileceğini de söylemek mümkün. Özellikle internetin sosyal mecralarında gezip dolaşmanız, yeni insanlarla tanışmanız hoş olabilir. Bu anlamda güzel bir hafta yaşatabilirsiniz kendinize.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta özellikle yeniay sizin; kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda olumlu açılar yapacak. O nedenle bu konu ve başlıklarda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Ve fakat bu başlangıçları bir iki gün sonrasına kaydırmanız sizin için çok daha sağlıklı olacak diyebiliriz. Acele etmeden, daha sakin koşulları beklemenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Yeniay bu hafta sizlere; dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran alanınızda gerçekleşecek. Bu anlamda, özellikle öğrenci başaklar veya herhangi bir alanda eğitim alan siz başaklar için hareketli bir hafta olacak diyebiliriz. O nedenle daha dikkatli daha titiz olmanızı tavsiye ederim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftanın teması yeniay nedeniyle; Başkalarının parası , miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konular merkezinde olacak. Bu noktada özellikle resmi kurum, kuruluş veya çok büyük şirketlerle işlem yaparken daha dikkatli ve titiz olmanız sizin lehinize olacaktır. Bu hafta bu tip konularda sizden büyük ve tecrübeli tanıdıklarınızdan yardım da alabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Yeniay sizlerin bu hafta; ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatla olabilecek işler ve açık düşmanlarınızla ilgili olacak. O nedenle bu yeniay gerçekleştikten bir iki gün sonra bu ve buna benzer konularda hareket almanız mantıklı olacaktır. Özellikle bozuk olan ilişkileri toparlamak için hiçte fena günler değil doğrusu.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizin için oldukça olumlu etkilere sahip, iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız, evcil hayvanlarınız… gibi konularda sizin tekrar tazelenip yol almanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda önünüze gelecek olan fırsatları doğru görüp değerlendirmeye bakın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu yeniay, aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansla ilgili faktörlerde hoş gelişmelere neden olacakmış gibi görünmekte. O nedenle özellikle çevrenizde aşk ve ilişkiler konusunda sizi tamamlayacak yenileyecek bir ilişkiye başlama olasılığınız var. Veya bir ilişkiniz varsa yeni bir aşamaya geçebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta yaşanacak olan yeniay, Gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda başlangıçlara neden olabilir. Yeni bir ev kiralayabilir, taşınmaya kalkabilirsiniz. Veya yaşadığınız yerde tadilata gidebilirsiniz. Yani bu hafta sizi daha çok ev ve evle ilgili konular ilgilendirecekmiş gibi görünmekte.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız yeniay canım balıklarım, Yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız, Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda sizi yeniden bir yapılanma içine sokabilir. Bu hafta bu anlamda iletişime dikkat etmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.