Haftalık burç yorumları (10 Mayıs 2021 - 16 Mayıs 2021)

Boğa burcunda yeniay, güzel başlangıçlar.

Bu haftaya damgasını vuracak olan en önemli gelişme elbette 21 ° Boğa burcunda, saat 21:58 de gerçekleşecek olan yeniay olacak. Güzel başlangıçlar için gökyüzü müsait.

10 MAYIS 2021- 16 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 MAYIS 2021- 16 MAYIS 2021 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta 21 ° Boğa burcunda, saat 21:58 de gerçekleşecek olan yeniay bizi sağlık başta olmak üzere, para ve maddi gerçeklikle ilgili bir yenilenmeye götüreceği muhakkak. Bu yeniayın bizi sis perdesi içinde saklayan ve zaman zaman yanıltan Neptün ile kurduğu olumlu açı her ne kadar bizi toz pembe düşündürtecek olsa da aklı selim olmakta fayda var. Bu anlamda kendimizi toparlamamız için iyi bir fırsat verecek gibi duruyor bu yeniay.

Hafta sonuna doğru ise çok daha pozitif etkiler içinde olacağız. Ay, Venüs kavuşumu ve şans gezegeni Jüpiter’in yönettiği burca olan Balık burcuna geçecek olması moralleri biraz daha toparlayacak diyebiliriz. Bu arada bütün Müslüman okurlarımın bayramını kutlarım. Ay’ın Boğa burcunda olduğunu unutmayalım. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim, abartmayalım.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)