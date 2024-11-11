Haftalık burç yorumları (11-17 Kasım 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya başlarken duygusal açıdan kısıtlanmış, kendinizi tam ifade edemediğinizi, anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Sınırlarınızı belirlemeniz açısından önemli bir hafta olacak. Farklı fikirler, düşünceler, duygular ve inançlar konusunda karmaşık görünen diyalogların içinde kalabilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar açısından verimsiz bir hafta yaşanabilir.

Salı günü Merkür ve Satürn arasındaki dik açı iletişim ve ulaşım açısından kısıtlı etkiler ortaya çıkarabilir. Güneş, Uranüs’ün karşısına geçmeye başlıyor. Çarpıcı değişiklikler, haberler ortaya çıkarabilir. 09:30 sonrasında Ay koç burcuna geçiş yapıyor. Öğle saatlerinde Mars ile aralarında oluşacak olumlu açı, aksiyon gerektiren tüm işler için verimli sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Spora başlamak ve uzun süreli olmasını istiyorsanız bugün başlayabilirsiniz.

Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde kaybetme korkusu, kendini güvende hissetme isteği daha yaygın bir enerji olacak. İkili ilişkilerde soğuk bir duvar örülmesine sebep olabilir. Ancak Oğlak burcunun yöneticisi Satürn’ün Balık burcunda oluşu başlayan bazı ilişkilerin uzun süreli olabileceği şansını da gösteriyor. Elbette jenerasyon veya kültürel farklılıklar ilişkilerde iletişimi olumsuz etkilemez ise şansınız yüksek olacaktır.

Çarşamba günü Ay ile Mars arasındaki olumlu enerji devam ediyor, uzun süreli spor yapmak isteyenler için bugün de uygun olabilir. Bugün alacağınız kararlar ve geçeceğiniz eylemlerin sonuçları verimli olacaktır. Sadece ani değişim kararlarından uzak durmaya çaba gösterin.

Perşembe gününe biraz depresif başlayabilirsiniz. Sabah saatleri itibariyle pek çok aksilik, ufak kazalar ile karşılaşabilirsiniz. Sabah 10:30’dan itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor bu süreçten sonra daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Ancak Mars ile Ay’ın arasında dik açı oluşması huzursuzluk çıkaran durumların oluşabileceğini gösteriyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ay-Merkür birleşmeyen açı gerçekleşiyor. Bu durum duygularımızın ve düşüncelerimizin ayrı hareket edeceğinin göstergesi. Bugün karar almak pek akıllıca olmayabilir. Merkür ile Satürn arasındaki dik açı devam ederken aldığınız kararlar, söylediğiniz sözler, verilen vaatlerin tutulması zor olabilir.

Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece Boğa burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Uranüs kavuşumuyla gerçekleşecek bu dolunayın etkisi aslında hafta başından itibaren hissedilir olacaktır.

Pazar günü Merkür, Jüpiter ve Satürn arasındaki açı tepkisel davranışlara sebep olabilir.