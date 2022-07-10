Haftalık burç yorumları (11-17 Temmuz 2022)

Sağlık ve para konularına dikkat edilmesi gereken bir Dolunay.

Oğlak burcunda bu hafta yaşanacak olan Dolunay genel itibarıyla olumlu durmakta ve fakat sağlığı ve parayı mercek altında tutmakta fayda var.

Ay’ın konumu:

11-17 Temmuz 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya 13’ünde yaşayacağımız 21 derece Oğlak burcunda yaşayacağımız Dolunay damgasını vuracak. Dolunay genel itibariyle kuzey, güney ay düğümleri ile farkındalık gezegeni Uranüs’ü de içine alan olumlu bir görüntü verecek. Bu anlamda genel bir başlıkla tanımlarsak, özellikle iş ve kariyer odaklı gelişmeler için hoş bir haftadan da geçeceğiz diyebiliriz. Yeni başlangıçların haftasını yaşayacağız diyebiliriz.

Fakat, hafta sonuna kadar olayları çarpıtan Neptün ile bereket tanrıçası Venüs arasındaki sert görünüm bizi maddi, manevi konularda biraz hayal kırıklığına taşıması söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var derim. Hayalci, ayağı yerden kesik durum ve koşullar oluşabilir.

Hafta sonu ise çok daha makul ve rahat geçecek gibi görünmekte. Özellikle Merkür’ün yapacağı olumlu kontaklar bizi daha iyi hissettirirken, ağır abi Plüton un karşısında durması arada dedidiğim dedik sürtüşmelere neden olabilir. Kimlerle muhatap olduğunuza dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız diyebilirim.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftası bize sağlık ve para konusunda temkinli olduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemekte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)