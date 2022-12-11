Haftalık burç yorumları (12 - 18 Aralık 2022)

Bu hafta sağlıkla ilgili konulara dikkat!

Önemli kararları hafta başında değil daha çok sonuna doğru almanız iyi olur.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 - 18 Aralık 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya hayat kaynağımız, benliğimiz dediğimiz Güneş’in, hayaller gezegeni Neptün ile yaptığı zor görünümle giriyoruz. Çok doğal olarak bunun bize dönüşü daha depresif ve akıl karışıklığında günler geçireceğimizi söylemekte. Hal böyle olunca önemli kararlarınızı biraz daha ilerleyen tarihlere kaydırmanızı tavsiye edeceğim.

Hafta ortasında ise; iletişim tanrısı Merkür, ani olayları ve farkındalıkları anlatan Uranüs ile yapacağı olumlu etkileşime Ay’ın da Başak burcundan destek vermesiyle maddi manevi çok daha güçlü ilişkiler kuracağımız hızlı günleri bize anlatmakta.

Hafta sonu ise güzellik ve sağlık tanrıçası Venüs, yaralı şifacı Şiron ile kuracağı sert ilişki bizi çözülmemiş konularda biraz daha düşünmeye itebilir. Bu çerçevede sağlık konuları da yine gündeminize oturabilir, dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında orta karar tatta bir haftadan geçebileceğimizi söylemem mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com