Haftalık burç yorumları (12 - 18 Eylül 2022)

Çalışılarak daha verimli geçecek bir hafta.

Bu hafta kendimizi çok daha ön planda dağları devirecek kadar güçlü hissedebiliriz. Yeter ki kantarın topuzunu kaçırmayalım.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 - 18 Eylül 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya şans gezegeni Jüpiter ile iletişim gezegeni Merkür'ün mücadelesi ile giriyoruz. Bu mücadele hafta sonuna doğru daha da keskinleşerek bizi iletişim konusunda bloke edecek olabilir. Bu hafta önemli kararları alırken mümkün mertebe sakin ve daha anlaşılır olmaya gayret etmekte fayda var. Keza disiplinli baba Satürn retro olması nedeniyle yine kadersel değişimi dönüşümü anlatan kuzey, güney Ay düğümlerine yapacağı zorlayıcı görünüm bir bakıma 3-4 ay önce eksik bırıkatığımız konuları tekrar önümüze getirebilir.

Hafta ortasında ise Güneş, güç delisi Plüton’u ısıtarak zincirleme bir reaksiyona neden olacak. Bu bizi daha atak ve gözü kara bir duruma getirecek olabilir. Bu nedenle hafta ortasında vereceğimiz kararlarda kendimizi çok daha ön planda dağları devirecek kadar güçlü hissedebiliriz, ama işin topuzunu kaçırmamakta yine de fayda var.

Hafta sonu ise eril disiplin olan Mars ile dişil prensip olan Venüs’ün zorlayan görünümü ilişkilerimizi tatlı tatlı bir sınavdan geçirecek. İlişkiler konusunda hafta sonu çok da hareketli olmamaya gayret etmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Ama Satürn ile Mars arasındaki sıkı fıkı olumlu görünümde bizi sorumluluk dahilimizde yapmamız gerekenleri çok daha kolay yapabileceğimizi söylemekte. O nedenle hafta sonunu biraz daha işle ilgili geçirirseniz sizin için daha verimli olacaktır.

Genel olarak bakıldığında hafta çok da zorluklarla geçecek bir hafta değil, fakat hafta başı ve sonuna daha dikkat etmeniz sizin için kesinlikle hayırlı olacaktır.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)