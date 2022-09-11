Haftalık burç yorumları (12 - 18 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr 11.09.2022 - 09:07
Çalışılarak daha verimli geçecek bir hafta.
Bu hafta kendimizi çok daha ön planda dağları devirecek kadar güçlü hissedebiliriz. Yeter ki kantarın topuzunu kaçırmayalım.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
12 - 18 Eylül 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya şans gezegeni Jüpiter ile iletişim gezegeni Merkür'ün mücadelesi ile giriyoruz. Bu mücadele hafta sonuna doğru daha da keskinleşerek bizi iletişim konusunda bloke edecek olabilir. Bu hafta önemli kararları alırken mümkün mertebe sakin ve daha anlaşılır olmaya gayret etmekte fayda var. Keza disiplinli baba Satürn retro olması nedeniyle yine kadersel değişimi dönüşümü anlatan kuzey, güney Ay düğümlerine yapacağı zorlayıcı görünüm bir bakıma 3-4 ay önce eksik bırıkatığımız konuları tekrar önümüze getirebilir.
Hafta ortasında ise Güneş, güç delisi Plüton’u ısıtarak zincirleme bir reaksiyona neden olacak. Bu bizi daha atak ve gözü kara bir duruma getirecek olabilir. Bu nedenle hafta ortasında vereceğimiz kararlarda kendimizi çok daha ön planda dağları devirecek kadar güçlü hissedebiliriz, ama işin topuzunu kaçırmamakta yine de fayda var.
Hafta sonu ise eril disiplin olan Mars ile dişil prensip olan Venüs’ün zorlayan görünümü ilişkilerimizi tatlı tatlı bir sınavdan geçirecek. İlişkiler konusunda hafta sonu çok da hareketli olmamaya gayret etmeniz sizin hayrınıza olacaktır. Ama Satürn ile Mars arasındaki sıkı fıkı olumlu görünümde bizi sorumluluk dahilimizde yapmamız gerekenleri çok daha kolay yapabileceğimizi söylemekte. O nedenle hafta sonunu biraz daha işle ilgili geçirirseniz sizin için daha verimli olacaktır.
Genel olarak bakıldığında hafta çok da zorluklarla geçecek bir hafta değil, fakat hafta başı ve sonuna daha dikkat etmeniz sizin için kesinlikle hayırlı olacaktır.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta çalışma koşullarınızı tekrar gözden geçirdiğiniz taktirde olumlu sonuçlara varabilirsiniz. Kardeşlerinizle ve yakınlarınızla kuracağınız ilişkiler sizin için önemli olacak olabilir. Bu hafta borç alıp verme meselelerinde daha dikkatli olmanızda fayda var.
Boğa
Bu hafta maddi para ile aşkı aynı kefeye koymamanızda fayda var. Her ikiside birbirine karışabilir ve olan size olur. O nedenle özellikle özel hayatınızda bulunan insan veya insanlarla maddi alanda kesişmemenizde fayda var diyebilirim.
İkizler
Bu hafta özellikle önünüze gelecek olan işlerde hızlı hareket alıp, kolaylıkla halledebilme potansiyeliniz yüksek olacak. Aile büyükleri ile kuracağınız ilişkide ise kendinizi çok daha tamamlanmış hissedebilirsiniz. Onlara biraz daha zaman ayırın derim.
Yengeç
İş, çalışma arkadaşlarınız ve kariyeriniz konusunda bu hafta ağzınızdan çıkanı kulağınız duyduğu sürece bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Önünüzde açılacak olan fırsat kapılarınıda maddi manevi olarak kollamanızda da fayda var.
Aslan
Bu hafta plan, proje konularında elinizden geleni ardınıza koymayın işlerinizi çözebilecek olabilirsiniz ama yine de bunu yaparken olabildiğince konuyu abartmamaya bakın. İç dünyanızla ilgili olarak bu hafta farkındalıklar yaşamanız da olası.
Başak
Hayal kırıklıklarına açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Bu anlamda ilişkiler ve özellikle uzun vadeli ilişkiler konusunda kendinizi daha önceki tecrübelerinize bırakmanızda fayda var. Bu hafta ilişkilerde psikolojinizi ne kadar korursanız o kadar iyi.
Terazi
Bu hafta özellikle aile arasında konuştuklarınıza dikkat etmenizde, daha doğru ve anlaşılır olmanızda fayda var. Olmadık yere kendinizi zor durumlara düşürmeniz söz konusu olabilir. Hele bir de işin içinde alım, satım, gayrimenkul konuları varsa çok daha fazla dikkatli olun.
Akrep
Öncelikle bu hafta uykunuza ve ruh sağlığınıza dikkat etmeniz sizin için önemli olacak diyebilirim. Boç alıp verme konularında, özellikle bankacılık meselelerinde de bu hafta biraz daha dikkatli olursanız bu haftayı gayet güzel geçirmeniz mümkün.
Yay
Bu hafta kardeşlerinizle ve özellikle yakın arkadaşlarınızla münakaşaya girmeden zaman geçirmeye bakın derim. Bunun yanında kariyer ve işle ilgili olarak bazı fırsatların öne çıkabileceğini söylemek mümkün. Kendinizi fırsatlara açık tutun.
Oğlak
Aşk konusunda bu hafta “neden olmasın?” diyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Öncelikle kendinizi bu konuda hazır hissetmeniz ve iletişime açık olmanız gerekecek. Hem kendinize, hem de çevrenize güzellikler yaşatabilirsiniz.
Kova
Bu hafta bazı haberler canınızı sıkabilir bazı haberlerde yüzünüzü güldürebilir. Kendinizi daha fazla mutlu edecek durumları ön planlara çıkarmanız sizi çok daha iyi hissettirecektir. Mümkün olduğunca akılcıl davranmanız gerekebilir.
Balık
Yakın çevrenizde sizi şaşırtacak durumlar söz konusu olabilir. Elinizden geldiğince konuşmalarınızda tutumunuzda yapıcı olmaya gayret edin. Şaşırtan konular eğer maddi merkezdeyse çok daha sakin karşılayın gelişmeleri.