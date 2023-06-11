Haftalık burç yorumları (12 - 18 Haziran 2023)

İkizler burcunda nahoş bir yeniay!

Kontrolsüz vaatlerimizin hemen başımıza ne dertler açabileceğini deneyimleyebiliriz. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 - 18 Haziran 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür’ün retro hareketindeki güç delisi Plüton ve hayaller gezegeni Neptün'e yaptığı olumlu hareketiyle devam ediyoruz. Bu durum bizi konuşmalarımızda çok kolay havai ve iddalı bir tutum içine sokabilir. Güzellik ve aşk tanrıçası Venüs'ün kuzey, güney ay düğümleri ile zorlayıcı bir tutum içine girmesi para, sağlık konularının da içine dahil olduğu Venüs başlıklarında bizi seçim yapmakta zorlayabilir.

Hafta ortası ise Venüs, Plüton’u ve ay düğümlerini de karşısına aldığı tersleşmesini sürdürecek. Sağlık, aşk ve maddiyatta sert hareketler olabilir. Önceki haftada olduğu gibi maddi konulara dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu ise 18’inde yaşanacak olan İkizler burcundaki yeni ay Neptün ile zorlanımlı bir görünüm içinde olacağından, hayal kırıklıklarına açık bir durumda olacağız diyebiliriz. Maddi, manevi bizi yeniliklere teşvik eden bu yeniay da eski olanı tamamlayıp bir kenara bıraktıktan sonra yeniliklere yelken açmayı bilmemiz gerekecek.

Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz gerilimli olacak gibi görünmekte. Kontrolsüz vaatlerimizin hemen başımıza ne dertler açabileceğini deneyimleyebiliriz. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com