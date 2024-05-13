Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12-19 Mayıs 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya başlarken duygularımızı ifade etmek, iletişime geçmek konusunda aceleci ve gergin hissedebiliriz. Ticari konularda acele karar verilmesi gereken durumlar meydana gelebilir. Trafik ve yolculuklarda pazartesi günü daha özenli ve sakin olmaya gayret göstermeliyiz. Maddi kaynaklar, finansal işlemler için kriz yaratabilecek süreçler yaşanabilir. Herhangi bir şeye sahip olma güdümüz artarken değişen finansal koşullar huzursuzluk yaratabilir. Hafta ortasında iletişim ve ticari konuları rahatlatan etkiler mevcut olacak ancak herhangi bir şeye değer belirlerken krizli durumlar meydana gelebilir. Yatırımlar konusunda spekülasyonların çok fazla yaşanabileceği bir hafta karşımızda olacak. Panikle satış planı uygulamak elinizdeki finansal değerlerin gerçek fiyatını bulamamasına neden olabilir. Spekülasyonlara açık bir hafta bizi bekliyor. 

Merkür’ün bu hafta Boğa burcuna geçişi önümüzdeki süreçte çok fazla maddi değerleri konuşacağımızı gösteriyor. İletişim ve ticari konularda kendimizi güvence altına alma isteğimiz artabilir. 16 Mayıs sonrası ticari anlamda alım yapmak ve bir şeye sahip olmak istenirse daha fazla fırsat yaratılabilir. 

19 Mayıs pazar günü Güneş ile Jüpiter Boğa burcunda kavuşum yaşayacaklar. Hayatımızda büyütmeye ve somutlaştırmaya çalıştığımız şeyler için güzel bir gün. İlişkilerde güvenmek ve değer vermenin en çok konuşulacağı zamanlara geliyoruz. Ay-Mars karşıtlığı anlaşmazlıklar yaşanması durumunda tepkilerin çok fazla büyüyebileceğini gösteriyor. Aslında bu kombinasyon zorunlu bireyselleşmenin getirdiği bir etki olabilir. Bu nedenle ilişkilerde güvensizlik yaratacak, dengeyi bozacak davranışların kontrol altına alınması gereklidir. Sakin bir ortamda olmak, doğa ile bütünleşik olmak herkese çok iyi gelecektir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta yaşam alanlarınız ile ilgili düzenlemeler yapabilir, aileniz ile daha sık vakit geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda duygularınızı ve ilişkiniz ile ilgili düşüncelerinizi ifade etmek ve beklentilerinizi partnerinizle paylaşmak isteyeceksiniz. İlişkinize dair bir karar aşamasında olabilirsiniz. Partnerinizin gerçek duygu ve düşüncelerini anlamak ve ilişkinizi güvene dayalı duygular üzerine tekrar inşa etmek isteyebilirsiniz. Çocuklar konusunda harcama yapmanız gereken durumlar oluşabilir. Özellikle çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Bu hafta insanlar ile iletişiminizde güven arayışınız artacak. Para yönetiminizle ilgili yeni fikirler edinebilir ve yatırım araçlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta yakın çevreniz ile daha fazla ilgili olacaksınız. Küçük seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Kendiniz için yeni bir eğitime kaydolmak veya yeni bir bilgi edinmek adına harekete geçebilirsiniz. Bazı anlaşma ve sözleşmeleriniz sona erebilir. Yakın çevrenizdeki insanlar ile kısa süreli gerginlikler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde duygularınızı en detayına inerek anlatmak ve anlaşılma çabasında olacaksınız. Hafta sonu geldiğinde çalışma hayatınızla ilgili size karşıt düşünce ve fikirde olan insanlar ile gerilim yaşayabilirsiniz. Hafta sonu bel bölgenizde bir ağrı hissedebilir ve sağlık konusunda kendinizi toparlamakta güçlük çekebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta kazançlarınızı yönetebilmek ve hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına hareket edeceksiniz. Finansal konularda kazançlarınızı arttırabileceğiniz küçük şanslar yakalayabilirsiniz. Bu hafta yakın çevreniz ile daha sık görüşeceksiniz. Kısa seyahatlere gidebilir, eğlence hayatınızı renklendirebilirsiniz. Arkadaşlarınız ile görüşmek, konuşmak, dertleşmek size iyi hissettirebilir. Bu hafta ailenizin sizi kısıtladığını düşünebilir ve sorumluluklar konusunda boğulmuş hissedebilirsiniz. Hafta sonu duygularınızı ifade etmek isteyeceksiniz ancak partnerinizle aranızda gerilim yaşanabilir. Çocukların sağlığı konusunda daha dikkatli olmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kendinizle ve arkadaşlarınızla ilgilenmek isteyeceksiniz. Etrafınız, arkadaşlarınız kalabalıklaşıyor. Sosyal yaşantınızın çok hareketli olacağı bu hafta, davetlere katılmak, dostlarınızla eğlenceli aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Yeni insanlar ile tanışacak ve uzun süreli dostlar kazanacaksınız. Finansal anlamda krizler meydana gelebilir, harcamalar ve kazançlar konusunda krizler meydana gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken arkadaşlarınız veya yakın akrabalarınızı ziyarete gidebilir veya seyahate çıkabilirsiniz. Hafta sonu evinizde bozulan eşyaların bakımı ile ilgileneceksiniz. Aile içinde yaşanabilecek gerilimlere dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta hayallerinizi, düşlediklerinizi gerçekleştirmek adına harekete geçeceksiniz.  Kariyer hayatınızla ilgili çok önemli gelişmelerin olacağı bu hafta pek çok aslan için kariyer konusunda büyümeye, gelişmeye yardım edecek. Görev ve sorumluluklarınız artabilir. Otorite figüründeki insanlar ile gerilimler yaşanabilir. Harekete geçmek ve bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmak ve özgürlüğü hissetmek size iyi gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken kazançlar konusunda şansınız oldukça yüksek olacak ancak harcama yapmanız gereken konular bazı konularda dengenizi bozabilir. Bu haftadan sonra tamamen kariyer konusuna eğilim göstereceksiniz. Hafta sonu kardeşlerinizle ve yakın akrabalarınızla tartışma fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta ideallerinizi gerçekleştirebilmek adına oldukça kararlı olacaksınız. Duygusal açıdan ihtiraslı bir hafta sizi bekliyor. Duygularınızı ifade etmek, açığa çıkarmak her zamankinden daha zor olabilir.  Kişisel bakımınız ve gelişiminiz adına harekete geçebilir. Yeni bir şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda mesafe oluşabilir, eleştirel yönünüz ön plana çıkıyor. Bu yönünüzü törpülemek ve susmak size ilişkiyi sürdürebilme şansı verecek. Hafta sonu maddi kaynaklar, kazançlar konusunda gündeminizde olacak. Herhangi bir taşınmazın satışı gerçekleştirebilir, beklediğiniz ödemeler yapılabilir.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatınızda kıskançlıklar, ihtiraslar olabilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olacak. Yaşadığınız duygusal krizleri aşmak adına sosyalleşmek, arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda hiç beklemediğiniz sürprizler meydana gelebilir. Özellikle eş ve ortaklıklar nedeniyle elde edilecek kazançlar konusunda bu hafta oldukça şanslı etkiler yaşayacaksınız. Hafta sonu sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Özellikle alerji gösterebileceğiniz gıda ve ilaçlara karşı dikkatli olun.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta hayatınızda önemli değişimler meydana gelecek. Bu değişimlere hazırlıklı olduğunuzu pek söyleyemem. Özellikle partnerinizle aranızdaki ilişkinin güven sorunları nedeniyle kriz yaşatma ihtimali yüksek olacak. Partnerinizin iletişim kurma şeklinden ötürü rahatsızlık duyduğunuz konuları konuşmak ve onun asıl niyetini öğrenme çabasında olacaksınız. Bu hafta hayatınızda bir anlaşma, sözleşme yapmak için pek uygun olmayabilir. Kariyer hayatınızda dönüm noktası yaşayacaksınız. Hayat sizi dönüştürmeye çalışıyor siz ise nedenlerini sorguladığınız bir hafta geçireceksiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta çalışma hayatınız, beraber çalıştığınız insanlar ile ilgilenecek. Harcamalarınız ve kariyer hedefleriniz için harekete geçeceksiniz. Hafta başında özgürlüğünüzün tadını çıkaracak ve kalpten istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi adına harekete geçeceksiniz. Hayallerinize bir adım daha yaklaşırken, düşüncelerinizi, duygularınızı somutlaştırma çabasına girebilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınız oldukça hareketli olacak. Partnerinizle olan iletişiminizde yakınlık kurmak ve daha sık vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Spor, sanat konularına daha fazla enerji harcayacaksınız. İşinizle ilgili yaptığınız şeyler görünür olmaya başlayacak.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta yaratıcılığınız oldukça yüksek. Çocuklar ve aşk hayatınızı güzelleştiren bu hafta, mutlu hissedebilmek ve birilerine ait hissedebilmek adına oldukça şanslı etkiler barındırıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ilişkiler bu hafta çok hızlı ilerleme kaydedebilir. Sanatsal faaliyetler, hobiler ile ilgilenmek ve bir şeyler ortaya çıkarabilmek adına harika bir dönem diyebilirim. Toprakla uğraşmak, somut şeyler ile ilgilenmek haftanın konuları arasında. Ancak bu kadar toprak yoğunluğunun olduğu zamanlarda deniz kenarına gitmeyi atlamayın, bazen kendinizi boğuluyor gibi hissedebilirsiniz. Su kaynaklarının yakında daha dingin ve huzurlu hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta çalışma arkadaşlarınız, iş hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Yaşam alanlarınızla ilgili bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projeler ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Tüm enerjinizi çalışma hayatınıza ve ortaklıklara harcayacaksınız diyebilirim. Bu hafta bazı anlaşmalar, birliktelikler sona erebilir.  Bu dönemde iş yaşamınızdaki sorunları çözümlemeye yönelik hareket edeceksiniz. Hafta sonu yaklaşırken finansal anlamda kayıplar yaşatabilecek sorunlar oluşabilir. Muhasebeciniz ve hesap tablolarınızı yapan çalışanlarınızla ilgili bir sorun yaşanabilir.

Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta fikirlerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz ile görüşebilir, ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız veya onlarla olan iletişiminizde ufak gerilimler yaşanabilir. Bu hafta çalışma hayatınızda çözümlemeniz gereken sorunlar meydana gelebilir. İletişimde olduğunuz insanlar ile çatışma halinde olabilirsiniz. Ortaklıklar ve beraber hareket ettiğiniz insanlar ile ilgili ufak gerilimler yaşanabilir. Ancak yine de kafanızı rahatlatabilmek adına ufak kaçamaklar yapabilir kendinize zaman ayırabilirsiniz.

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