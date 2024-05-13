Haftalık burç yorumları (12-19 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya başlarken duygularımızı ifade etmek, iletişime geçmek konusunda aceleci ve gergin hissedebiliriz. Ticari konularda acele karar verilmesi gereken durumlar meydana gelebilir. Trafik ve yolculuklarda pazartesi günü daha özenli ve sakin olmaya gayret göstermeliyiz. Maddi kaynaklar, finansal işlemler için kriz yaratabilecek süreçler yaşanabilir. Herhangi bir şeye sahip olma güdümüz artarken değişen finansal koşullar huzursuzluk yaratabilir. Hafta ortasında iletişim ve ticari konuları rahatlatan etkiler mevcut olacak ancak herhangi bir şeye değer belirlerken krizli durumlar meydana gelebilir. Yatırımlar konusunda spekülasyonların çok fazla yaşanabileceği bir hafta karşımızda olacak. Panikle satış planı uygulamak elinizdeki finansal değerlerin gerçek fiyatını bulamamasına neden olabilir. Spekülasyonlara açık bir hafta bizi bekliyor.

Merkür’ün bu hafta Boğa burcuna geçişi önümüzdeki süreçte çok fazla maddi değerleri konuşacağımızı gösteriyor. İletişim ve ticari konularda kendimizi güvence altına alma isteğimiz artabilir. 16 Mayıs sonrası ticari anlamda alım yapmak ve bir şeye sahip olmak istenirse daha fazla fırsat yaratılabilir.

19 Mayıs pazar günü Güneş ile Jüpiter Boğa burcunda kavuşum yaşayacaklar. Hayatımızda büyütmeye ve somutlaştırmaya çalıştığımız şeyler için güzel bir gün. İlişkilerde güvenmek ve değer vermenin en çok konuşulacağı zamanlara geliyoruz. Ay-Mars karşıtlığı anlaşmazlıklar yaşanması durumunda tepkilerin çok fazla büyüyebileceğini gösteriyor. Aslında bu kombinasyon zorunlu bireyselleşmenin getirdiği bir etki olabilir. Bu nedenle ilişkilerde güvensizlik yaratacak, dengeyi bozacak davranışların kontrol altına alınması gereklidir. Sakin bir ortamda olmak, doğa ile bütünleşik olmak herkese çok iyi gelecektir.