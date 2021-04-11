Haftalık burç yorumları (12 Nisan 2021-18 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

11.04.2021 - 09:26
Bu hafta fena değil. Kripto para neden olmasın?
Bu akıllıca ve doğru yatırımların kapısını açmaya gayret ettiğiniz sürece kazanabileceğinizi gökyüzü söylemekte. Tutkulu, gözü kara hareketlerden uzak durun.
Ay’ın konumu:
12 NİSAN - 18 NİSAN haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Haftaya Plüton’un Güneş’i ve Venüs’ü taciz etmesi dışında gayet güzel başlıyoruz diyebiliriz. Bu taciz malum maddi anlamda ve kişisel noktalarda bizi biraz gergin ve sevimsiz bir hale dönüştürebilir. O nedenle olabildiğince sakin ve provokasyonlara gelmeden haftayı geçirmemizde fayda var.
Bunun dışında hafta başı ve genelinde döviz, borsa ve kripto parada sıkı dalgalanmalar olabilir. Bu konuda yatırımınızı yaptıysanız çok da fazla elleşmeyin derim. Keza doğru kararlar verdiğiniz sürece bu hafta para tanrıçası Venüs güzel gülümsüyor. Neden olmasın dedirtecek bir durumda.
Hafta sonuna doğru ise Merkür’ün de Güneş ve Venüs çay partisine katılmasıyla gökyüzü mutlu olup olmama tercihlerini ellerimize bırakıyor diyebiliriz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Evet sevgili koçlar bu hafta gerilimin dozu yavaş yavaş artmaya başlıyor. Sizin sosyal alanınızda ilerleyen Satürn sizi kelimenin tam anlamıyla maddi, manevi konularda hafiften yormaya başlayabilir. O nedenle bu hafta elinizi kredi kartlarından çekin. Ve ne olursa olsun iş ve işle ilgili konularda, sosyal meselelerde temkinli konuşun.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta sizlerde sosyal yardımlaşma, kalabalık gruplar içinde yeni insanlarla tanışmak üzerine hareketlilik olabilir ve bu sizi çok daha hissettirecekmiş gibi görünmekte. Bu hafta daha çok kendinizle ilgilenmenizde fayda var diyebiliriz. O nedenle sağlık başta olmak üzere kendinizi bir bakıma almanız pek güzel olur.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta sizin için sevgili İkizler, kariyer, tanıtım ve kartvizitiniz önem kazanacak o nedenle yeni bir şeylere kalkışmanız evet çok doğru ve hoş olur. Ama bu noktada ne yazık ki Mars ile Neptün arasındaki zorlayan etkileşim sizi tam da bu alanda ne yapacağınızı bilemez bir halde tutabilir. O nedenle eğer elinizde sağlam bir bilgi yoksa yeni bir şeylere atılmadan önce bir kere daha düşünün.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Sevgili yengeçler bu haftanın ana teması sizin için “hırs ve tutku”. Bu hafta özellikle ikili ilişkilerde “inadım inat, kişiliğim iki kanat” diye tutturup “ben böyle istiyorum, benim istediğim gibi bu ilişki, iletişim olacak” diye konuya girmemenizde fayda var. Mevzu elinizde patlayabilir. Her ne kadar hakkınız yeniyormuş gibi hissetseniz de sakin kalıp beklemek her zaman daha avantajlıdır.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta canım aslanlarım, eğer yurtdışı ile ilgili konularda, uzakta akraba, eş dost ile ilgili enteresan haberler ve tabi yüksek okulda okuyan Aslan burcu öğrenciler için enteresan gelişmeler olabilir. Eğer tanıtım, kampanya gibi girişimler varsa bu hafta yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Ama çalışma arkadaşlarınızla veya günlük koşturmanızda sakin olmaya gayret edin.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta özellikle aşk ilişkiler ve çocuklar konusunda kendinizi biraz daha doğru konumlandırmanızda fayda görüyorum. Dağılmak, ne yapacağını tam olarak bilmeden hareket etmek gibi bir durumda kalabilirsiniz. O nedenle adımlarınızı daha sağlam atmaya ve önünüzü daha net görmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Günlük koşturmanıza kazalar dikkat etmeniz gereken bir hafta sizi bekliyor denilebilir.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa dikkatli ve özenli davranmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz demektir. O nedenle “dilin kemi yok!” sözünü aklınızdan çıkarmamanızda fayda var. İlişkiyi toparlayayım derken sorun yaşama riskiniz hayli fazla. Öğrenci teraziler ise sınavlarınız varsa veya derslerle ilgili sorun yaşama olasılığı var. Aman dikkat edin biraz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta sevgili akrepler, mümkünse arkadaş ve yakın çevrenizle sınırlarınızı koruyarak bir iletişimde kalmanızda fayda var. Önünüzde hoş iyi zamanlar geçirmek için fırsatlar olabilir ama bu hafta elinizde olmadan bir sınır problemi yaşamanız olası. Bunun yanında, iş ve çalışma koşullarında değişiklikler olabilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Sevgiliniz varsa veya olmaya aday biri varsa işte bu hafta size sakin olmak ve çok fazla tutkulu davranmamak düşüyor payınıza. Konuşmalarınıza, ruh halinize dikkat edin ve bir anda “ama ilişkimizin geleceği ne olacak, hadi bu ilişkinin adını koyalım” gibi gereksiz cümleler sarf etmemeye bakın derim. Aynı zamanda bunu birebir para konusunda da aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Öz aileniz, anne, baba ve diğer aile büyükleri hakkında ve olabilecek gayrimenkul konularında bu hafta biraz hareketlenecekmişsiniz gibi durmakta. Bu anlamda hem çok güzel gelişmeler yaşamanız hem de diğer yandan maddi ve manevi gerginlere açık olmanız söz konusu olabilir. O nedenle ne kadar sikin olur ve konuya tarafsızca yaklaşırsanız bilin ki haftanın kazananı gerçekten sizsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Sevgili Kovalar bu hafta aşk çanları sizin için çalacakmış gibi duruyor. Bu hafta ilişkiler konusunda şansınız neden dönmesin ki? Elbette bu her beğendiğinize yapışın demek değil. Ama en azından mantıklı bir yaklaşımla hoş bir diyalog kurmanız mümkün. Aşk konusunda veya gelecek anlamında çok da konuşmadan anın tadını çıkarırsanız neden olmasın?
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta para konusunda sert, keskin konuşmalara girmediğiniz sürece bereketli bir hafta geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Bu hafta size ayak bağı olacak bir başka konuda Neptün ile Mars arasında süre gelen gerilimli açı. Bu da sizin açık söylemek gerekirse daha çok ailenizle ilgili gibi görünüyor. Karşınıza bazı abuk sabuk engeller dikebilirler. Sizi korumak adına girişecekleri bu eylem canınızı sıkabilir.