Haftalık burç yorumları (12 Nisan 2021-18 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

Bu hafta fena değil. Kripto para neden olmasın?

Bu akıllıca ve doğru yatırımların kapısını açmaya gayret ettiğiniz sürece kazanabileceğinizi gökyüzü söylemekte. Tutkulu, gözü kara hareketlerden uzak durun.

Ay’ın konumu:

12 NİSAN - 18 NİSAN haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Haftaya Plüton’un Güneş’i ve Venüs’ü taciz etmesi dışında gayet güzel başlıyoruz diyebiliriz. Bu taciz malum maddi anlamda ve kişisel noktalarda bizi biraz gergin ve sevimsiz bir hale dönüştürebilir. O nedenle olabildiğince sakin ve provokasyonlara gelmeden haftayı geçirmemizde fayda var.

Bunun dışında hafta başı ve genelinde döviz, borsa ve kripto parada sıkı dalgalanmalar olabilir. Bu konuda yatırımınızı yaptıysanız çok da fazla elleşmeyin derim. Keza doğru kararlar verdiğiniz sürece bu hafta para tanrıçası Venüs güzel gülümsüyor. Neden olmasın dedirtecek bir durumda.

Hafta sonuna doğru ise Merkür’ün de Güneş ve Venüs çay partisine katılmasıyla gökyüzü mutlu olup olmama tercihlerini ellerimize bırakıyor diyebiliriz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)