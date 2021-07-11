Haftalık burç yorumları (12 Temmuz 2021 - 18 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 11.07.2021 - 06:57
Duygusal anlamda aşırılıklara kaçabiliriz.
Bu hafta Ay’ın sert kontakları bizi duygusal anlamda yorabilir. Kadına, çocuğa ve hayvalara dair mağdur öykülerini çok sık duyabiliriz.
12 Temmuz -18 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
12 Temmuz – 18 Temmuz 2021 haftasında Aslan, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu hafta; duygusal ihtiyaçlarımızı anlatan Ay’ın yapmış olduğu sert açılar nedeniyle öncelikle biraz gergin ve hüzünlü hissetmemiz çok doğal. Anne veya anne figürü ile ilgili konularda dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda Venüs ile Mars’ın bir birine kavuşması bizi enteresan ilşkilere ve entrika dolu bir sürece götürebilir.
Geçen haftadan beri süre gelen para ile ilgili istikrarsızlık bu haftada yine etkisini devam ettirecek gibi durmakta. Özellikle bu konuda Mars, Venüs arasındaki ilişki ve malum bu yılımızın canına okuyan Uranüs, Satürn arasındaki sert mücadele para akışını zorlaştırabilir, dolar, borsa, kripto para gibi mecralarda tedirginliklere neden olabilir. O nedenle bu haftada yatırımınıza dikkat etmenizde fayda var diyebilirim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi daha çok duygusal anlamda kuşatılmış gibi hissedebilirsiniz. Bunun adını depresyon koyun, can sıkıntısı koyun… Ne koyarsanız koyun ama geçici olduğunu bilin isterim. Ayrıca bu hafta ilişki,ler konusunda olabildiğince sabırlı ve istikrarlı olmaya gayret edin çünkü kolay kalbiniz kırılabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Maddi konularda her ne kadar istikrarsız koşullar kendini hissettirsede bu hafta önünüze çıkabilecek fırsatlara daha dikkat etmenizde fayda var derim. Ve ayrıca kariyer konusunda enteresan konuşmalar, gelişmelerde görülebilir. Zamanı ve gücünüzü doğru değerlendirdiğiniz taktirde gayet iyi sonuçlar almanız olası
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Maddi anlamda yüz güldüren sonuçlar almanız muhtemel. Bu hafata kibir, kendini beğenmiş davranışlar ve çok fazla “ben, ben…” demeyi bir kenara bırakırsanız kesinlikle kazanan siz olursunuz. Arkdaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi onaran yapıcı bir haftadan geçmeniz elinizde.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta sizi devlet daireleri ve ortak işlerden elde edilen kazançlar konusunda bazı ufak tefek sorunlar bekleyebilir. Bu konuda deneyimli ve çözüm üreten birilerinden destek almanızı tavsiye ederim. Anne veya anne figürü olan kadınlarla da iletişiminiz artabilir ve bu anlamda birlikte halledececeğiniz işlerde önünüz açılabilir diyebilirim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu haftanın göstergeleri gökyüzünde sizin için gayet iyi konuşmakta. Önünüzde yol alabileceğiniz hoş fırsatlar çıkabilir. Bu nedenle çevrenizi doğru organize ederseniz sizin için oldukça olumlu gelişmeler olabilir. Hem iş hem aşk konusunda abartılı beklenti içinde olmadan bu haftayı iyi değerlendirerek geçirmenizi tavsiye ederim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta sağlığınıza ve ufak tefek kazalara dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşayabileceğinizi düşünmüyorum. Kariyer ve kariyerden elde edilen gelirler konusunda olumlu gelişmeler sizi bulabilir. Bu nedenle mümkün mertebe önünüze gelebilecek fırsatları görün ve hemen değerlendirin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Maddi konuları bir kenara bırakırsak bu hafta sizin için gayet olumlu gelişmeler yaşamanız olası. Özellikle uzun vadeli ilişkiler, flörtler konusunda renkli zamanlar geçirebilirsiniz. Ayrıca sağlığınız konusunda da yapmanız gerekenler varsa bu hafta başlamak için hiçte fena değil. Bu hafta kendinize biraz müsaade edin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Tam olarak kendinizi ifade etmeniz ve derdinizi dolambaçlı yollara düşürmeden anlatmanız gereken bir hafta yaşamanız gerekebilir. Özellikle ikili ilişkiler konusunda uyumlu, ılımlı bir tutum içinde olduğunuz sürece bu haftanın kazananı kesinlikle siz olursunuz diyebiliriz. Para ile ilgili konularda ise daha istikrarlı bir duruş sergileyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. ,
Bu hafta özellikle iş arkadaşlarınıza, çevrenizde irtibatta olduğunuz insanlara çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Bir yandan sizi sıkıştırabilecek durum ve koşullar içinde kalmanıza neden olurken, diğer yandan da sözde yanınızda durabilirler. O nedenle siz eğer sakin ve dinleyen tarafta kalırsanız bu haftayı daha iyi geçirirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu haftanın sizin için en güzel yanıyatırım konusunda özellikle gayrimenkul alanında önünüze iyi fırsatların gelebilecek olması. Bu anlamda konut, kiralama, satma, alma ile ilgi,li planlarınız varsa bunu değerlendirmeniz sizin için gayet iyi olacaktır. Ayrıca bu hafta resmi konularda da beklentiniz varsa hız kazanabilir ve ne olursa olsun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Kendinizi, evet biraz kırgın ve yorgun hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun bir şekilde enerjinizi toparlamaya bakın derim. Çünkü bu hafta aşk ve para konusunda süprizlere, hareketliliğe açık bir haftadan geçeceksiniz. Dinlenmeniz gerektiğinide unutmamanızda fayda var. Plan yapmaktan çok anınızı yaşamanız çok daha iyi.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta hayal gücünüz zirve yapabilir ve yapmanız gereken işler ve konularda bazı ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz, konsante olmaya bakın! Ama bu sıkıntıların hayati bir değerde olduğunu söylemek de abartılı olur. O nedenle bu hafta eğer imkanınız varsa herşeyden uzaklaşıp kendinizi azda olsa inzivaya çekin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.