Haftalık burç yorumları (12 Temmuz 2021 - 18 Temmuz 2021)

Duygusal anlamda aşırılıklara kaçabiliriz.

Bu hafta Ay’ın sert kontakları bizi duygusal anlamda yorabilir. Kadına, çocuğa ve hayvalara dair mağdur öykülerini çok sık duyabiliriz.

12 Temmuz -18 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 Temmuz – 18 Temmuz 2021 haftasında Aslan, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta; duygusal ihtiyaçlarımızı anlatan Ay’ın yapmış olduğu sert açılar nedeniyle öncelikle biraz gergin ve hüzünlü hissetmemiz çok doğal. Anne veya anne figürü ile ilgili konularda dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda Venüs ile Mars’ın bir birine kavuşması bizi enteresan ilşkilere ve entrika dolu bir sürece götürebilir.

Geçen haftadan beri süre gelen para ile ilgili istikrarsızlık bu haftada yine etkisini devam ettirecek gibi durmakta. Özellikle bu konuda Mars, Venüs arasındaki ilişki ve malum bu yılımızın canına okuyan Uranüs, Satürn arasındaki sert mücadele para akışını zorlaştırabilir, dolar, borsa, kripto para gibi mecralarda tedirginliklere neden olabilir. O nedenle bu haftada yatırımınıza dikkat etmenizde fayda var diyebilirim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)