Haftalık burç yorumları (13-19 Aralık 2021)

İkizler burcunda etkili bir dolunay

İkizler burcunda dolunayın imza atacağı bir hafta. Yakın çevremizle olan ilişkilerinizde enteresan sonuçlar alabilirsiniz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13 - 19 Aralık haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Venüs’ün sarsıntılı Plüton birlikteliği ile devam ediyoruz. Mars ve Jüpiter arasındaki zorlayan açı ise kaza riskini hayli yükseltmekte. O nedenle özellikle trafikte çok daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Merkür ise yaralı şifacı şiron ile zorlayan açısı iyilik yapalım derken işleri daha da zora sokmamıza neden olabilir.

Hafta sonu ise İkizler burcunda yaşanacak olan dolunay Neptün’e sert, şans gezegeni Jüpiter’e iyi bir görünümde olacağı için şans ve hayal kırıklıklarını yan yana yaşayacağımızı da söylemek pek mümkün.

Genel olarak bu hafta hareketli geçecek gibi görünmekte. Yakın çevremizle olan ilişkilerimizde çenemizi biraz daha tutabilirsek bu dolunayı daha makul yaşarız diyebilirim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)