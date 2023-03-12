Haftalık burç yorumları (13-19 Mart 2023)

Tatlısı, tuzlusu karışık bir hafta.

Haftaya genel olarak bakıldığında, hafta sonunu saymazsak eğer, gökyüzü “hiç de fena değil” dedirtecek gibi görünüyor.

HAFTASI GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13 - 19 Mart 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile güzellik ve para gezegeni Venüs arasındaki olumlu duruşla başlıyoruz. Ve aynı zamanda dedikoducu Merkür’ün farkındalık gezegeni Uranüs ile yaptığı sevimli yakınlaşma da dikkatimizden kaçmayacak. Bu durum da bize iletişimde daha hararetli ve maddi konularda ise daha rahat, nispeten biraz daha elimizin açılabileceği günler yaşayabileceğimizi söylemekte. Elbette bu parayı harcarken savurma noktasına da getirebilir bizi.

Hafta ortasında ise Satürn artık kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı pozitif etkiyle maddi-manevi açıdan biraz daha kemerleri gevşetmemize neden olacakmış görünüyor. Başlayan olumlu duruş, uzun bir süre daha bizimle olacak. O nedenle hayata biraz daha olumlu yerden bakacağız diyebilirim.

Hafta sonu ise savaş gezegeni Mars, benliğimizi anlatan Güneş ve iletişimi anlatan Merkür’e hayli zor bir görünüme gireceği için iletişime ve ufak tefek kazalara dikkat etmekte fayda var.

Genel olarak bakıldığında, hafta sonunu saymazsak eğer, gökyüzü “hiç de fena değil” dedirtecek gibi görünüyor.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com