Haftalık burç yorumları (13 - 19 Şubat 2023)

Olumlu yönde hareketli bir hafta!
Bu hafta iletişimde dikkatli olursak herhengi bir sıkıntı yaşamayız diyebilirim.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
13 - 19 Şubat 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür Kova burcundan, Boğa burcundaki kuzey ve güney ay düğümlerine sert bir pozisyondan etki ederek başlıyoruz. Konuşmalarımızda eleştrinin dozu artabilir. Ve tabii çok konuşarak durum ve koşulları daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokabiliriz. O nedenle dikkatli konuşup dinlemekte fayda var.
Hafta ortası ise yine haylaz Merkür bu sefer Jüpiter ile olumlu bir pozisyon geliştirecek ve genel olarak bizi ifade ederken bir durumu biraz abartmaya eyilimli bir hale getirecek. Merkür’le, Jüpiter arasındaki bu durum daha çok ticaretle uğraşanların işine yaracak gibi de durmakta.
Hafta sonu ise Ay, Merkür ve mücadele gezegeni Mars gökyüzünde olumlu bir tablo sergileyecekler. Bu olumlu durum hareket almakta elimizi kolaylaştırırken diğer yandan da işleri aceleye getirip ileride pişman olabileceğimiz durumlarada yol açabilir.
Genel olarak bakıldığında bu hafta iletişimde dikkatli olursak herhengi bir sıkıntı yaşamayız diyebilirim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bu hafta özellikle sosyal medyada ne konuştuğunuza, ne yazdığınıza çok ama çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Aynı zamanda mesajlaşma ile ilgili de sıkıntılara açık bir haftadan geçeceksiniz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın.
BOĞA
Bu hafta zam, terfi gibi konularda konuşmak için hiç de iyi bir hafta olmayabilir. Çünkü masum başlayan bir konuşma sertleşebilir. Para konusunda var olanı korumaya gayret edin.
İKİZLER
Kendinizle ilgili yapabileceğiniz en güzel hareket bu hafta bir yerlerde bir şeyler anlatmamanız olacaktır. Mutlaka bir sunum falan yapacaksanız bu konuda çok iyi hazırlanmanız gerektiğini bilmelisiniz.
YENGEÇ
Kredi çekmek veya ortak bir para ile ilgili bir şeyleri halletmek için bu hafta iyi bir hafta değil. İş-para konuları dışında ikili ilişkilerinizi de korumanızda fayda var. Dil yarası riski taşıyorsunuz.
ASLAN
Bu hafta eğer evlilik veya ortaklık gibi konularda hareket almanız gerekiyorsa iki düşünüp bir adım atmanızda fayda var. Hızlı davranıp bir şeyleri çözüme kavuşturacağınızı düşünüyorsanız yanılırsınız.
BAŞAK
Bu hafta biraz aksileşebilir, huysuzlaşabilirsiniz. Tamam “beni seven böyle sevsin” diyebilirsiniz ama yanılırsınız. Bu hafta hem sağlık hem de iş arkadaşlarınızla ilgili konularda tedbiri elden bırakmayın derim.
TERAZİ
Bu hafta başı aşk ve aşkla ilgili konulardan uzak kaldığınız takdirde en az yarayla haftayı kapatan siz olursunuz. İlişkilerle ilgili mevzuları hafta sonuna bırakmanız sizin için gayet iyi olacaktır.
AKREP
Bu hafta gayrimenkullerle ilgili olarak hareket almamanız daha iyi durmakta. Keza aile büyükleriyle de ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sabır göstermeniz gereken bir hafta ne yazık ki!
YAY
Bu hafta ruh ve vücut sağlığınıza, arkadaş ve kardeş ilişkilerine dikkat ettiğiniz takdirde zor bir hafta geçirmemiş olursunuz. Önünüzde olumlu gelişmeler ışık yakabilir.
OĞLAK
Bir Oğlak burcu olarak para lafını duymaktan sıkılmış olabilirsiniz ama bu hafta paranıza, gelir giderinize hayli dikkat edin derim. Olumlu gibi duranın ileride başınıza ne işler açacağını bilemezsiniz, o nedenle aceleci olmayın.
KOVA
Bu hafta kendinizi olayların veya konuşmaların ortasında bulabilirsiniz. İnsanlara karşı doğru pozisyon aldığınız sürece bu hafta bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Heyecanlarınızı olumlu yönde dizginlemeniz hayrınıza.
BALIK
Bu hafta ne siz birilerine müdahale edin ne de başkaları size müdahale etsin. Kendinizi biraz koruma altında
tutup , sakin kalmanız işleri çok daha kolaylaştıracak diyebilirim. Bu hafta zamanı iyi kullanmaya bakın.