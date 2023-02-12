Haftalık burç yorumları (13 - 19 Şubat 2023)

Olumlu yönde hareketli bir hafta!

Bu hafta iletişimde dikkatli olursak herhengi bir sıkıntı yaşamayız diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13 - 19 Şubat 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür Kova burcundan, Boğa burcundaki kuzey ve güney ay düğümlerine sert bir pozisyondan etki ederek başlıyoruz. Konuşmalarımızda eleştrinin dozu artabilir. Ve tabii çok konuşarak durum ve koşulları daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokabiliriz. O nedenle dikkatli konuşup dinlemekte fayda var.

Hafta ortası ise yine haylaz Merkür bu sefer Jüpiter ile olumlu bir pozisyon geliştirecek ve genel olarak bizi ifade ederken bir durumu biraz abartmaya eyilimli bir hale getirecek. Merkür’le, Jüpiter arasındaki bu durum daha çok ticaretle uğraşanların işine yaracak gibi de durmakta.

Hafta sonu ise Ay, Merkür ve mücadele gezegeni Mars gökyüzünde olumlu bir tablo sergileyecekler. Bu olumlu durum hareket almakta elimizi kolaylaştırırken diğer yandan da işleri aceleye getirip ileride pişman olabileceğimiz durumlarada yol açabilir.

Genel olarak bakıldığında bu hafta iletişimde dikkatli olursak herhengi bir sıkıntı yaşamayız diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com