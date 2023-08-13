Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 14-20 Ağustos 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 1

Aslan burcunda istikrar isteyen bir yeniay.

Genel olarak bu hafta ekonomik durumumuzla ilgili gelişmelerin bizi biraz koşturtabileceğini söylemem mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14-20 Ağustos 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya damgasını vuracak olan Aslan burcundaki yeniay bizi özellikle ekonomik anlamda hareketlendirecek gibi görünmekte. Zamanında yaptığımız seçimlerin ne kadar doğru olup olmadığını da aynı zamanda sorgulatacak olan bu yeniay, Aslan burcunda hayli hoyrat davranan Venüs eşliğinde ve para burcunda hareket eden şans gezegeni jüpiterin olumsuz etkisinde gerçekleşeceği için elimizdeki avucumuzdaki yatırımlara değerlerimize hayli dikkat etmemiz gerektiğini söylemekte.

Özellikle altın ve döviz konularında inişler çıkışlar piyasaları ve bizleri rahatsız edebilir. Bu işte uzmansanız yatırımın spekülatif sularında yüzün derim, yoksa manasızca para kaybetmeniz de söz konusu olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha etkili bir biçimde toparlanacak ve hafta başındaki hareketliliği biraz daha dindirecek gibi görünmekte.

Genel olarak bu hafta ekonomik durumumuzla ilgili gelişmelerin bizi biraz koşturtabileceğini söylemem mümkün. Akıllıca kararlar aldığınız sürece zarar etmezsiniz, yeter ki açgözlü davranışlardan uzak durun.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta özellikle evinizle ilgili, hobileriniz ve özel hayatınızla ilgili alanlarda harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. “Sevgilim, aşkım” diyerek sağa sola paranızı dağıtıp sonra “keşke” demek istemezsiniz.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta eğer gayrimenkul konularında bir hareketlilik içine girecekseniz tam da zamanı diyebilirim ama malum bu yeniay ekonomik anlamda size daha dikkatli olmanız gerektiğini de söylemekte. Birilerine para konusunda danışmaktan çekinmeyin.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu haftanın ana teması kardeşleriniz ve yakın çevreniz olacak. Bu tip insanlarla ekonomik anlamda bir ilişkiniz varsa bu haftalarda aldığınız kararlara dikkat edin derim. Borç para almayın ve vermeyin. Kendi ekonominizi düşünmenizin tam da zamanı.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu haftta maddi konularda belki de en çok kazanma ve kaybetme riski içinde olan burçlardan birisiniz dersem abartmış olmam. O nedenle bir hareket almanız gerektiğinde ne olursa olsun bir gece yatıp üzerinde düşünün öyle hareket alın.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta kendinizle ilgili önemli ve güzel gelişmeler içinde kendinizi bulmanız söz konusu olabilir. Çok acele ile verilecek kişisel kararlardan uzak durduğunuz sürece gayet iyi bir hafta geçirebileceğinizi söyleyebilirim.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta çok fazla kendinizle başbaşa kalarak evhamlı bir hal almanız söz konusu olabilir. Özellikle alacak verecek meselelerinde bire bin katarak kendinizi dolduruşa da getirmeniz mümkün. Ne olursa olsun sağlıklı düşündüğünüze emin olmadan atılımlarda bulunmayın.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Kendinizi bu hafta çok daha sosyal bir konumda hissedebilirsiniz ve bu sosyallik içinde zaten açık olan eliniz iyice açılıp bir anda kendinizi beş kuruşsuz bulmanız da söz konusu olabilir. O nedenle bu hafta ayağınızı yorganınıza göre uzatmayın bilin.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Kariyer, iş güç konularında bu hafta biraz hareketlilik kazanabilirsiniz. Bir iş değişikliği veya yaptığınız işte bir yükselme söz konusu olabilir. Fırsatlara sonuna kadar kendinizi açmanızda fayda var. Para konusunda ise biraz daha sabırlı olmanız gerekecek.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta eğer uzun vadeli planlar yapacaksanız ve özellikle de bu planlar maddi bir içerikte ise daha dikkatli olmanız gerekecek. Ama eğitimle ilgili ise bu kararları vermekten çekinmeyin. Kendinizi özellikle bu hafta daha özgür kılacak eylemler içine sokmanızda fayda var.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta ortak gelirler veya eşinizin parasıyla ilgili konularda doğru bir akıl yürüterek davranmanızda, konuşmanızda fayda var. Gelebilecek ortak iş yapma tekliflerinde ise maddi anlamda istismar edilmeyeceğinizden tam olarak emin olun derim.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta ikili ilişkilerde çok hoş ama diğer yandan da biraz sizi tedirgin edebilecek gelişmeler yaşamanız olası. O nedenle mümkün mertebe muhatap olacağınız kişinin konuşmalarını iyi dinleyin ve fevri yorumlarda bulunmayın derim. Maddi konulara ise girmemeniz iyi olur.

Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta biraz angarya işlerde kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Ayrıca sağlık konusunda ise daha istikrarlı bir gelecek için yaptırmanız gereken tahliller, muayeneler varsa yaptırmanız iyi olur. Ve bu hafta iş arkadaşlarınızla maddi konularda tersleşmemeye bakın derim.

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