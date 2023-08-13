Haftalık burç yorumları (14-20 Ağustos 2023)

Aslan burcunda istikrar isteyen bir yeniay.

Genel olarak bu hafta ekonomik durumumuzla ilgili gelişmelerin bizi biraz koşturtabileceğini söylemem mümkün.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14-20 Ağustos 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya damgasını vuracak olan Aslan burcundaki yeniay bizi özellikle ekonomik anlamda hareketlendirecek gibi görünmekte. Zamanında yaptığımız seçimlerin ne kadar doğru olup olmadığını da aynı zamanda sorgulatacak olan bu yeniay, Aslan burcunda hayli hoyrat davranan Venüs eşliğinde ve para burcunda hareket eden şans gezegeni jüpiterin olumsuz etkisinde gerçekleşeceği için elimizdeki avucumuzdaki yatırımlara değerlerimize hayli dikkat etmemiz gerektiğini söylemekte.

Özellikle altın ve döviz konularında inişler çıkışlar piyasaları ve bizleri rahatsız edebilir. Bu işte uzmansanız yatırımın spekülatif sularında yüzün derim, yoksa manasızca para kaybetmeniz de söz konusu olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha etkili bir biçimde toparlanacak ve hafta başındaki hareketliliği biraz daha dindirecek gibi görünmekte.

Genel olarak bu hafta ekonomik durumumuzla ilgili gelişmelerin bizi biraz koşturtabileceğini söylemem mümkün. Akıllıca kararlar aldığınız sürece zarar etmezsiniz, yeter ki açgözlü davranışlardan uzak durun.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com