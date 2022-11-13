Haftalık burç yorumları (14 - 20 Kasım 2022)

Olumlu bir hafta yaşayabiliriz.

Özellikle maddi gelişmeler için olumlu bir hafta bizi bekliyor. Fırsat çıktığı anda bunu kullanmak gerekir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14 - 20 Kasım 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya şans gezegeni Jüpiter, güzellik ve para tanrıçası Venüs ile “ya hep ya hiç” diyen ağır abi Plüton arasındaki olumlu görünümle başlıyoruz. Bu gökyüzü bizi yaşayacaklarımız konusunda hem tutkulu, hem de şanslı bir noktaya getirebilir. Bu arada “Nasıl olsa iyi gidiyor” diyerek içine girdiğimiz konularda abartılı tutumlar da geliştirmeye müsait olabiliriz. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

Hafta sonuna doğru ise gökyüzünde çok şaşırtıcı bir etki yok denilebilir. Bu arada yakın çevrenizle yapacağınız planlarda gayet keyifli bir süreç yaşamanız da mümkün görünmekte.

Genel olarak zamanın efendisi Satürn’ün uzun süredir Uranüs ile yaptığı tersleşmenin dışında “Hay allah!“ dedirtecek bir görünümün olmayacağını söylememiz de mümkün. Özellikle maddi gelişmeler için olumlu bir hafta bizi bekliyor. Fırsat çıktığı anda bunu kullanmak gerekir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)