Haftalık burç yorumları (14-20 Mart 2022)

Başak burcunda dolunay

Çok tedirgin etmeyecek olan bu dolunay, bizi sağlık ve çalışma koşullarımız başta olmak üzere daha ileriye gitmeye teşvik edecek.

Ay’ın konumu:

14-20 Mart 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Malum Ay, yeni aylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.

Bu haftaya damgasını vuran en önemli gökyüzü olayı olan Başak burcundaki dolunay, tutku ve gücün gezegeni olan Plüton ile olumlu bir açıda olduğu için artık hayatımızda bizim için fazla olanı, bitirmek isteyip bitirmekte zorlandığımız konularda işimizi kolaylaştıracak gibi duruyor.

Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün'ün olumlu, eli cetvelli öğretmen Satürn’ün ise olumsuz hallenmeleriyle başlıyoruz. Kadersel unsurları öne çıkaran kuzey, güney ay düğümlerinin bu iki gezegenden aldığı etkiler her alanda “Hayat sevince güzel ama o da karın doyurmuyor ki" dedirtecek.

Hafta sonu ise, yaralı şifacı olan Şiron’un sağlık, para ve güzellik tanrıçası olan Venüs ile yapacağı flört etkili olacak. Bu durum elbette bizim yüzümüzü güldürecek gibi duruyor. Bu anlamda artık daha çözüm odaklı olacağımız bir gerçek.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta demememiz için bir neden yok. Türkiye açısından ise ekonomik olarak çok bir şey değişmezken, baş belası corona virüs için radikal çözümleri yavaş yavaş duymaya başlayabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)