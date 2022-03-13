Haftalık burç yorumları (14-20 Mart 2022)

Haberler 13.03.2022 - 10:37
Başak burcunda dolunay
Çok tedirgin etmeyecek olan bu dolunay, bizi sağlık ve çalışma koşullarımız başta olmak üzere daha ileriye gitmeye teşvik edecek.
Ay’ın konumu:
14-20 Mart 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Malum Ay, yeni aylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.
Bu haftaya damgasını vuran en önemli gökyüzü olayı olan Başak burcundaki dolunay, tutku ve gücün gezegeni olan Plüton ile olumlu bir açıda olduğu için artık hayatımızda bizim için fazla olanı, bitirmek isteyip bitirmekte zorlandığımız konularda işimizi kolaylaştıracak gibi duruyor.
Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün'ün olumlu, eli cetvelli öğretmen Satürn’ün ise olumsuz hallenmeleriyle başlıyoruz. Kadersel unsurları öne çıkaran kuzey, güney ay düğümlerinin bu iki gezegenden aldığı etkiler her alanda “Hayat sevince güzel ama o da karın doyurmuyor ki" dedirtecek.
Hafta sonu ise, yaralı şifacı olan Şiron’un sağlık, para ve güzellik tanrıçası olan Venüs ile yapacağı flört etkili olacak. Bu durum elbette bizim yüzümüzü güldürecek gibi duruyor. Bu anlamda artık daha çözüm odaklı olacağımız bir gerçek.
Genel olarak bu haftaya baktığımızda olumlu gelişmelerin olacağı bir hafta demememiz için bir neden yok. Türkiye açısından ise ekonomik olarak çok bir şey değişmezken, baş belası corona virüs için radikal çözümleri yavaş yavaş duymaya başlayabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Başak burcunda yaşayacağınız dolunayın etkisi ile bu hafta iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları, evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında sizi değişime doğru sürüklerken diğer yandan sosyal alanda şanslı bir haftayı deneyimleyeceksiniz gibi görünüyor.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta ana temanız aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar, romantik ilişkiler ve moda gibi konular olacak diyebiliriz. Aynı zamanda kariyer ve iş konusunda gayet olumlu gelişmeler de sizi bekliyor. Bu haftayı değerlendirin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Başak burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay sizi yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumları etkileyecek. Özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları artık bir değişime ve bitişe götürebilir. Ayrıca bu hafta, eğitim öğretim ve kariyer konularında şansınızı deneyin.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Mart ayını sonlandırmaya yaklaşırken bu dolunay haftasında sizi yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar bekliyor. Kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında değişim ve dönüşüm rüzgarları yaşayabilirsiniz. Bunun yanında yurt dışı ve akademik konularda yüzünüz gülebilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Başak burcunda yaşayacağınız bu hafta ki dolunay sizi kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında artık dönüştürecek. Bu anlamda çok daha iyi fırsatlara hazırlayın kendinizi. Aynı zamanda kamu kuruluşlarıyla, remi işleriniz varsa bu haftayı değerlendirin.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta, kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında kendinizde artık yolunda gitmeyen veya yük olarak gördüğünüz her şeyden kurtuluyorsunuz diyebilirim. Ayrıca ilişkiler konusunda da olumlu bir süreç sizin için artık başlayacak dersem yeridir.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Mart ayının bu haftasında sizin psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konularına dikkatiniz kayabilir ve bu anlamda çevrenizde olup biteni fark edebilirsiniz. Ayrıca bu hafta, iş ve iş arkadaşlarınız ile ilgili gayet olumlu duruyor.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu dolunay haftasında, yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler, hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar başlıklarında enteresan gelişmeler olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda aşk ve ilişkiler konusunda da bu hafta oldukça şanslı görünüyorsunuz. Değerlendirin bu haftayı.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Mart ayının Başak burcunda ki dolunayı bu hafta sizi, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlendirecek gibi duruyor. Ayrıca bu hafta, aile büyükleri ve gayrimenkul konularında da yüz güldüren neticeler alabilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız dolunay, yabancılar, yabancı diller, medya, satış pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama ve anlamlandırmayla ilgili konuları artık hareketlendirip, finale doğru ilerletebilir. Bunun yanında, bu hafta kısa veya uzun vadeli maddi, manevi vereceğiniz kararlarda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Yoğun bir dolunay haftasından geçeceksiniz gibi görünüyor. Dolunayın etkisiyle sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında gelişmeler olabilir. O yüzden biraz daha dikkatli olun. Haftanın en güzel yanı, parasal anlamda hoş haberler olması.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkisiyle, "İyi mi, kötü mü?" diyeceğiniz belirsizlikleri, birden fazla kişiyle yürütülen faaliyetler, yazılı ya sa sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konularda yaşamanız olası. Bu konunun üstüne giderken özellikle kendinizi yenilemek adına kararlar aldığınız taktirde hoş gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Para konusunda biraz cimri olun.