Haftalık burç yorumları (14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021)

ntv.com.tr 13.06.2021 - 09:08
Bu hafta Jüpiter gerilemeye başlıyor.
Şans talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter, geri geri gitmeye başlayacak. Şans konusunda öyle büyük beklentilere girmemekte fayda var.
14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
14 Haziran – 20 Haziran haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Haftaya, (hatta bu yıla damgasını vuran) Satürn – Uranüs sertleşmesinin zirvesini yaşayarak başlıyoruz. Yani gökyüzü Güneş’in Neptün’ü dövmesini de işe katarsak biraz sevimsiz gibi görünmekte. Ama hafta sonuna doğru yıldızlar çok daha olumlu bir hale gelecek. Jüpiter’in ise henüz yeni girdiği balıkta gerileyip tekrar Kova burcuna geçecek olması doğal olarak diğer gezegenlerinde retroya girmesiyle hayatımızı biraz yavaşlatacak. Bu hafta maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Geçen haftadan daha az şiddetli bir haftaya başlıyorsunuz. Ama tutulmanın etkilerini yine bu hafta da yaşamanız olası. Maddi konularda her ne kadar sık boğaz olma durumunu yaşamaya devam etsenizde, bu hafta daha olumlu gelişmeler sizinle olacak gibi görünmekte.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın sizin için en önemli başlığı yine para olarak durmakta. Dağılmış olan işinizi ve para kaynağınızı toparlamak adına iyi adımlar atabileceksiniz gibi görünüyor. O nedenle çok daha dikkatli ve sabırlı olduğunuz takdirde bu hafta gayet iyi geçebilir. Çalışın!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Kariyer konusunda, iş konusunda artık bu hafta aklınızı başınıza toplayıp yolunuzu çizebileceksiniz demek doğru olur. “Ben ne oluyorum yahu, nereye doğru gidiyorum?” diyerek aklı selim bir çizgide kararlar almanızı bu hafta gökyüzü sizden bekliyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta her alanda nispeten daha huzurlu ve güvenli bir hafta geçireceksiniz demek yanlış olmayacaktır. O nedenle özellikle kendinizi bir ayna karşısına oturtup eksiğinizi gediğinizi toparlamanız için gökyüzü size imkanlar sunacak gibi görünmekte.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Maddi konuda bir yenilenmeye girip, onun bunun lafına takılmadan önünüzdeki engelleri kaldırabileceğiniz bir hafta görünmekte. O nedenle kendinizi biraz daha bu konularda sağ duyulu bir yere çekin ve toparlayın önünüzdekileri. Bu hafta iyi duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ından takip edebilirsiniz.
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta kariyer ve kendinizi nasıl ortaya koyacağınız hakkında belirsizlikler yaşamanız olası. Eğer bir evlilik veya ortaklık konusunda sıkıntılarınız varsa bunu çözmek içinde ideal zamanlardan geçeceksiniz. Bu haftayı değerlendirin derim. Fırsatları görün!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftanın sizde tanımı “ilişkiler olacak!” dersem çok da yanlış bir cümle kurmamış olurum. Özellikle kariyer ve aşk hayatınızda “ben var ya ben…” gibi içeriği olan cümlelerden kendinizi sakınmanızda fayda var. Bir çuval incirin nasıl heba olduğunu biliyorsunuz. Sakin, sessiz ilerleyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu haftada sizi yine koşturmalı bir hafta bekliyor. Zaten bu 2021 yılı sizi 2020’den daha ağır etkilediği çok açık. Bu hafta kararlarınızı doğru alıp yolunuzda gerektiği gibi ilerlemeye devam ederseniz gelecek günler sizin için gayet iyi olabilir. Birazcık daha sabır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
İlişkilerinizi doğru yönetmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Pasif agresif veya aleni agresif bir tutum bu hafta çok da işinize yarayacak gibi görünmemekte o nedenle mülayim bir tavır takınıp en azından maddi, manevi konularda hareket edin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta miras veya başkalarının paralarıyla ilgili meseleler önünüze gelirse şaşırmayın. Siz çıkar dengenizi tutturmaya bakın derim. Önce siz, sonra sevdikleriniz. Bu çok bencilce gelmesin size. Siz iyi olun ki çevrenize yardım edebilin. Hemen öyle her konuya atlamayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta ilişkilerde yoğun, para konusunda biraz zorlanabileceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili olarak bu haftaya dikkat edin derim. Çünkü Venüs sizi zorlayacak gibi görünüyor. Maskenizi ihmal etmeyin yine de.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta sosyal medya, internet gibi iletişim alanlarında dikkatli davranmanızı söylemekte gökyüzü hele sevgilinizle falan iktidar savaşına girip manasızca ipleri germeyin derim. Bu anlamda tehlikeli bir hafta. Kendinizi doğru ifade etmeye bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.