Haftalık burç yorumları (14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021)

Bu hafta Jüpiter gerilemeye başlıyor.

Şans talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter, geri geri gitmeye başlayacak. Şans konusunda öyle büyük beklentilere girmemekte fayda var.

14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14 Haziran – 20 Haziran haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Haftaya, (hatta bu yıla damgasını vuran) Satürn – Uranüs sertleşmesinin zirvesini yaşayarak başlıyoruz. Yani gökyüzü Güneş’in Neptün’ü dövmesini de işe katarsak biraz sevimsiz gibi görünmekte. Ama hafta sonuna doğru yıldızlar çok daha olumlu bir hale gelecek. Jüpiter’in ise henüz yeni girdiği balıkta gerileyip tekrar Kova burcuna geçecek olması doğal olarak diğer gezegenlerinde retroya girmesiyle hayatımızı biraz yavaşlatacak. Bu hafta maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)