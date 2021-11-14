Haftalık burç yorumları (15-21 Kasım 2021)

Ay, zor bir şekilde tutuluyor!

Genel olarak bu hafta ekonomik olarak bizi zorlayabilir ve her alanda sarsabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

15 -21 Kasım haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise ikizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya gökyüzünün tam olarak birbirine düşman olduğu bir senaryoda giriyoruz dersem abartmamış olurum. Varlığımızı anlatan Güneş, şans gezegenini dövecek. Ay ise boyuna posuna bakmadan Plüton abisini tersleyecek. Yetmezmiş gibi Mars, Uranüs ile karşıtlık yapacak ve ani, büyük olaylara sebebiyet verecek hareketlere neden olacak. Bütün bunlara 19’unda gerçekleşecek olan zorlu Boğa burcundaki Ay tutulmasını da eklersek, bu haftayı “Mümkünse atlayalım!” dedirtecek sevimsizlikte yaşayabiliriz.

Hafta sonu ise aynı gümbürtü devam edecek ve bu gümbürtünün etkilerini ise gezegenlerin bu tutulma derecesini tetiklediği iki yıl boyunca da yer yer yaşayacağız.

Genel olarak bu hafta ekonomik olarak bizi zorlayabilir ve her alanda sarsabilir. Sabırlı ve akılcıl davranmaktan başka şansımız pek yok gibi görünmekte.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.