Haftalık burç yorumları (15-21 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 07:11
Ay, zor bir şekilde tutuluyor!
Genel olarak bu hafta ekonomik olarak bizi zorlayabilir ve her alanda sarsabilir.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
15 -21 Kasım haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise ikizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya gökyüzünün tam olarak birbirine düşman olduğu bir senaryoda giriyoruz dersem abartmamış olurum. Varlığımızı anlatan Güneş, şans gezegenini dövecek. Ay ise boyuna posuna bakmadan Plüton abisini tersleyecek. Yetmezmiş gibi Mars, Uranüs ile karşıtlık yapacak ve ani, büyük olaylara sebebiyet verecek hareketlere neden olacak. Bütün bunlara 19’unda gerçekleşecek olan zorlu Boğa burcundaki Ay tutulmasını da eklersek, bu haftayı “Mümkünse atlayalım!” dedirtecek sevimsizlikte yaşayabiliriz.
Hafta sonu ise aynı gümbürtü devam edecek ve bu gümbürtünün etkilerini ise gezegenlerin bu tutulma derecesini tetiklediği iki yıl boyunca da yer yer yaşayacağız.
Genel olarak bu hafta ekonomik olarak bizi zorlayabilir ve her alanda sarsabilir. Sabırlı ve akılcıl davranmaktan başka şansımız pek yok gibi görünmekte.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta tutulmanın da etkisiyle ekonomik konular sizi biraz sarsabilir. Kendinizi karar verme aşamasında hissedebilrisiniz. Ama hangi konu olursa olsun kararlarınızda iç sesinizden çok aklınıza güvenin, sonra “Ah keşke öyle yapmasaydım…” demezsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Hemen hemen önümüzdeki yılın portresini çizecek olan bu tutulma sizi bu hafta biraz şaşkın bırakabilir. Çevrenizde gelişen olayları anlamakta ve sindirmekte zorlanabilirsiniz. Aceleci olmayın derim. Dikkatiniz kendinize yöneleceği çok açık.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Yeni farkındalıklar yaşayarak, “Pes yahu, bunu da mı yaşayacaktım…” diyeceğiniz tatta bir hafta sizi bekliyor olabilir. İç aydınlanma yaşamanız ve kendinizle ilgili gerçeklere vakıf olarak, korkularınızla yüzleşebileceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Yardımlaşma için zaten pek hevesli ve verici bir yapınız olduğu için, bu hafta bu yanınızı abartmaya pek müsait görünmekte. Bu hafta kimin yanında, ne zaman, nasıl olmanız gerektiği konusunda eğitim alacaksınız gibi görünüyor. Kullandırtmayın kendinizi!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta tutulmanın da etkisiyle var olan hükümdarlığınızda çok ciddi bir gölgelenme riski yaşayabilirsiniz. Dediğim dedik tutumdan uzak kalmanız gerekecek, keza yan yana olduğunuz insanlara karşı da hemen parlayıp isyan etmeyin, siz zorda kalırsınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Yurt dışı ile ilgili yazışmalar, konuşmalar, iş bağlantıları varsa yeni atılımlar içine girme ihtiyacı duyabilirsiniz. O nedenle kendinizi bu hafta koştururken bulmanız muhtemel. Hukuki konularda birebir etkilenebileceğinizi de unutmamanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Miras, eşinizin veya ortağınızın parası, yani paylaşımlı olan değerlerde bir yeniden yapılanma içine girebilirsiniz. Bunu yaparken tarafsız ve dikkatli olmaya gayret etmeniz bu haftayı daha olumlu geçirmenize neden olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta yaşanacak olan tutulma, Boğa burcunu olduğu gibi sizi de yakından ilgilendirecek. Özellikle hukuki meseleler dikkatinizi çekebilir ve evlilik, birliktelik konusunda kendinizi tekrar bir yapılandırma içine sokabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
İş ve çalışma koşulları başta olmak üzere, bu hafta sağlık konusunda daha dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Psikolojik anlamda kendinizi toparlamanız içinde güzel fırsatlar sunabilir. Kararlarınızda aynı zamanda net olmaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Aşk ve ilişkiler konusunda hoş ve yeni bir başlangıç yapmaya yürekli olabilirsiniz bu hafta. Ve fakat entrikalarla bezenmiş bir halde de bulma olasılığınız var bu süreçte kendinizi. O nedenle bu hafta duygusal ilişkiler mevzusu sınav gibi geçebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Aile ilişkilerinde enteresan konuşmalar ve yaptırımlar yaşayabilirsiniz bu hafta. Taşınma, yer değiştirme veya tadilat kapınızı çalabilir. Kendinizi bu hafta bu tip düşünceler içinde bulmanız mümkün. Önümüzdeki üç ayda ise bunlar gerçekleşebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta siz de çevreniz üzerinizde kurmuş olduğunuz yaptırımcı etkilerin altında kalabilirsiniz gibi görünmekte. Ne olursa olsun değişimi kabul etmeniz ve zamana uymanız konusunda bu hafta sıkı bir uyarı alabilirsiniz. Zor bir hafta sizi bekliyor gibi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.