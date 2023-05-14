Haftalık burç yorumları (15 - 21 Mayıs 2023)

Gerilimli ama sonu tatlıya bağlanacak bir hafta.

Bu hafta aklımızın ve bedenimizin çalışacağını ve gerçek olan değerler üzerinde kararlar vereceğimizi söylemekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

15- 21 Mayıs 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya mücadele gezegeni Mars, şans gezegeni Jüpiter ve güç delisi Plüton arasında sert bir paslaşmayla başlıyoruz ve bu bütün bir hafta bizimle olacak. Aynı zamanda Mars’ın hayaller gezegeni Neptün ve Neptün’ün de Plüton ile kuracağı pozitif etki ise bizi bu hafta eyleme geçmek ile geçmemek arasında tereddütte bırakırken, hangi konu olursa olsun hareket içine girdiğimizde de tatlı tatlı yoldan çıkmamıza da neden olacakmış gibi görünmekte.

Hafta ortası bu etki gittikçe güçlenirken diğer yandan Güneş’in Plüton ile kuracağı olumlu görünüm bizi daha hırslı bir yere getirebilir ve doğal olarak bile bile lades pozisyonuna düşebiliriz.

Hafta sonu ise, cuma günü Boğa burcunda yaşayacağımız yeniay özellikle maddi konularda ve sağlık alanında bizi tazeleyip “Yeniden, tekrar yeniden başlıyorum” dedirtebilir. Bu hafta yaşanacak olan gerilimi hafifletecek nitelikte olan bu yeniayı avantaja dönüştürüp belirttiğim gibi maddi konularda hareket alabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta aklımızın ve bedenimizin çalışacağını ve gerçek olan değerler üzerinde kararlar vereceğimizi söylemekte. Her şeye rağmen olumlu bir hafta diyebiliriz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com