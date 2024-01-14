Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 15-21 Ocak 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yılın 3. Haftasından hepinize merhabalar, 

11 Ocak tarihinde gerçekleşen Yeniay’ın olumlu etkilerini hissedeceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Haftaya başlarken Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor ve sınırlayıcı gezegen Satürn’den oldukça uzaklaşmış olacak. Ay’ın Neptün gezegeni ile etkileşimi yoğun olacak ilk günlerde hayallerimizi gerçekleştirebilme isteğimiz yüksek olacak. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Ay-Venüs arasındaki dik açı özellikle öğleden sonra doyumsuzluk hissinin yükseleceğini, ilişkilerde değer görmediğini hissetmek, ortaklıklar ve evliliklerde beklentilerin yükselmesi, maddi konularda kayıplar yaşatabilir. Ancak yine de ikili ilişkiler ve maddi konular ile ilgili beklentilerimiz yükselecek, seçim yaparken daha gerçekçi olacak, atacağımız adımları daha somut değerler üzerine atmak isteyeceğiz. Bu hafta Merkür Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor, seçimlerimiz konusunda daha gerçekçi ve kararlı olacağımız, işlerimizi nihayetine erdirebilmemiz için destekleyici etkiler yaşayacağız. Salı günü sabaha karşı Ay 06:33 ile 07:49 saatleri arasında boşlukta olacak, Merkür ile oluşturacağı dik açı sebebiyle fikirlerinizi, düşüncelerinizi hayata geçirmek adına zorlanabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak yine de hareketli, girişimci yönümüzü destekleyen etkiler barındırıyor. Özellikle 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay’ın etkileriyle başlamak istediğimiz işlere adım atmak ve gelişim gösterebilmek adına 11-12 Ocak tarihleri mücadeleler ile dolu olsa da başarı vadeden etkiler barındırıyor.

"HEM FIRSATLAR ÇIKABİLİR, HEM DE KAYIPLAR OLABİLİR"

Perşembe günü sonuç almak istediğimiz işler ile ilgili harekete geçebilirsiniz. Bu hafta yatırımlar, alım-satım konularıyla ilgili karar vermeniz gerekirse perşembe akşamı karar vererek, cuma günü harekete geçebilirsiniz. Ancak cuma günü oluşacak Venüs-Neptün dik açısı yatırımlar, alım-satım konuları ile ilgili dikkatli olunması gereken bir gün, hem fırsatlar çıkabilir, hem de kayıplar olabilir. İlişkilerde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Hukuki sorunlar, yurt dışı bağlantılı konularda belirsizlikler oluşabilir. Cuma günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanırken güven duygusuyla ilgili değişim yaşatacak olaylar deneyimlenebilir aynı gün Güneş-Plüton kavuşumu gerçekleşecek bu durum güç unsurları, liderler ile ilgili konuların daha fazla ön plana çıkacağını gösteriyor. Cumartesi günü öğleden sonra Kova burcuna, Ay ise İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş teknoloji, iletişim, sosyalleşme, kısa seyahatler konusunda destekleyici etkiler barındırıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, kişisel gelişim, teknolojik aletlerin bakımı, alımı konusunda adım atabilirsiniz.  Pazar günü dönüşüm gezegeni Plüton Kova burcuna geçiyor ve Güneş ile kavuşum halinde olacak. Yani bu hafta hem 29 derece Oğlak burcunda hem de 0 derece Kova burcunda Güneş Plüton kavuşumu etkisini yaşayacağız.  Plüton yıkım ve başlangıçların temsili, gücün sahibini gösteren etkidir. Ruhsal manada kişinin karanlık yönüyle yüzleştiği yerdir. Güneş geleceğin temsili ve aydınlık enerjisi olmakla birlikte yine güçle bağlantısı vardır. Gücü simgeleyen bu iki yapının öncelikle Oğlak burcunun anaretik derecinde kavuşması krizlerle dönüşümü çağırıştırıyor. Hayatının neresinde sorumluluktan kaçındıysan, kendi gerçekliğinle yüzleşemediysen ve korkularına yenik düştüysen bu kavuşum seni dönüştürmeye geliyor. Plüton ilk olarak 2008 yılının 26 Ocak tarihinde Oğlak burcuna geçiş yaptı ve 15 Hazirana kadar bu burçta kalıp hayatımızda dönüşümün sinyallerini verdi. Ancak asıl dönüşümün başladığı tarih 27 Kasım 2008 tarihi oldu. Bu tarihten sonra hep Oğlak burcunda hareket etti ve hem bireysel hem de kolektif anlamda hayatın yönetimi ile ilgili pek çok konuda dönüşüme sebep oldu. Oğlak burcu dünyada liderleri, devlet üst kademelerini temsil eden burçtur.

"TEKNOLOJİ AYNI ZAMANDA BİZİ YÖNETMEYE BAŞLAYACAK"

Tüm dünyada gücün el değiştirmesine neden olurken, bireysel anlamda da hayatın sorumlulukları konusunda dönüşüm etkilerini başlattı. Şimdi 29 derecede Güneş ile kavuşurken son 15 yıldır olgunlaşan değerlerin gün yüzüne çıkmasına hazırlık yapıyor. Plüton Oğlak süreci boyunca kapitalist sistemin en çok güçlendiği etkiyi yaşatırken artık son derecelerine geldiği 2024 yılında bu sistemin güç kaybedeğini gösteriyor. Artık kapitalizm yerini neo-feodalizme ve hatta tekno-feodalizme bırakmaya hazırlanıyor. Güneş ve Plüton’un 0 derece Kova burcunda kavuşması teknolojik inovasyonların esiri haline geleceğimizi ve yönetim şekillerinin teknolojik güce dayalı olacağının göstergesi. Elbette konfor olarak gördüğümüz teknoloji aynı zamanda bizi yönetmeye başlayacak. Bu süreç artık paranın ve gücün teknoloji sahibi olanların elinde olacağının göstergesidir. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte yazılımcıların yaptıkları iş fazlasıyla değer kazanacak. Dijitalleşen hayatımız bizi de robotik davranışlara itebilir. Bilimsel buluşların çığır açacağı,içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli 20 yılına gelmiş bulunuyoruz. Kralların ve kral olduğunu düşünenlerin hükmü bitiyor, dünya ve en önemlisi insan dönüşüyor. Yıllık astroloji yorumumda bu yıl bizi neler bekliyor tekrar göz atabilirsiniz.

2024 yılının 3. Haftası herkes için bir milat, dönüşüm kaçınılmaz olacak. Ancak bu kavulumlar gerçekleşirken, Ay’ın ve güneş’in oluşturduğu açılar iyicil etkiler gösteriyor. Hayatın akışında kriz olarak gördüğünüz şeylerin aslında bir fırsat olduğunu anladığınızda bu gökyüzü hepinizi destekleyecek. Hepinize sevgiler, şimdi burçlar ne etkiler alıyor biraz haftanın sizleri nasıl etkilediğine bakalım. Güneş ve yğkselen burcunuza göre okumayı unutmayın. İyi haftalar... 

Bu hafta aşağıdaki tarihlerde Ay boşlukta olacak, işlerinizi yaparken bu saat dilimi dışında hareket etmeye özen gösterin. 

  16 Ocak 2024 06:33 16 Ocak 2024 07:49 

   22 Ocak 2024 23:40 22 Ocak 2024 00:51  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde hayatta gerçekleştirmek istediğin hayallerinin peşinden gideceksiniz. Haftanın ilk günü hukuki konular, eğitimler, yurt dışı bağlantılı ticari ilişkilerinizle ilgili konularda yanılgılar yaşanabilir. Salı günü itibariyle beden sağlığınız, dış görünümünüz ile ilgili konularla daha fazla ilgilenecek, iş yaşamınızla ilgili sizi ileriye taşıyacak adımlar atacaksınız. Hafta sonuna doğru parasal konularda şanslı etkiler mevcut, kazançlarınızı artırabilir, kurduğunuz ticari ilişkilerden verimli sonuçlar alabilirsiniz. Bu hafta kariyer konuları ve sosyal çevrenizle ilgili büyük dönüşümler yaşayacaksınız. Yatırım konularında uzun süredir aklınızda olan konulara eğilecek, arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle iş ortaklıkları, güç birleştirme gibi konular üzerinde düşüneceksiniz. Krizlerden doğan fırsatları hızlı hareket etmek isterken kaçırmamaya özen gösterin. Hayal kırıklıkları ulaşacağınız başarıya engel değil, tecrübelerinizi yanınıza alarak harekete geçme vakti geldi. Karamsar düşüncelerden arınıp, harekete geçmenin önemini hissedeceğiniz bir hafta olacak. Fırsatları kaçırmayın. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, hafta başlarken harcamalarınızla ilgili bir düzenleme, muhasebe yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevrenizle daha sık görüşeceksiniz, bu sosyalleşme beklentinizden yüksek harcamalara neden olabilir. Iç dünyanız, zihniniz çatışmacı bir hale bürünebilir. Yaşadığınız olaylar neticesinde yeni duygular deneyimleyeceksiniz. Hukuki sorunlar, eğitimler konusunda takılmak, tecrübesiz olduğunuz konularla ilgili fikir danışma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Perşembe günü itibariyle kendinizle daha fazla ilgileneceksiniz. Duygusal yönünüz daha ön planda olacak. Yurt dışı seyahatler, hukuksal konularda uzlaşı, uzak ülkeler ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir. Vize, pasaport konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken kendinizle ilgili, eğitimler, seyahatler, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularla ilgili bir dönemi bitirip yeni bir dönemin başlangıcına hazırlanacaksınız. Kariyeriniz, hayatınız tamamen değişiyor, yeni kazançlar elde etmek, yeni ticari bağlantılar kurmak konusunda sizi güçlü kılan fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Güvensizlik yaşadığınız konuların üzerine gidin hayat risk almaktan kaçınanlara başarı getirmez. Cesaret korkusuzluk halinde atılan adımlar değil, yaşadığın korkulara rağmen harekete geçmektir. Cesaretini topla ve kendine güven. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, haftaya başlarken kariyerin, ortakların ve eşin ile ilgili belirsizlikler seni yorabilir. Hayatında meydana gelen olaylar senin müdahale şansın olmadan ilerleyebilir,  hayal kırıklıkları, değersizlik hissi yaşanabilir. Ancak hafta ortalarından arkadaşlarından, sosyal çevrenden alacağın destek, sevgi ve değer sayesinde kendini daha iyi hissedeceksin.  Hafta sonu yaklaşırken hayatında güzel gelişmeler, sürprizler yaşayabilirsin. Arkadaşlarından seni seven insanlardan, güvendiğin insanlardan gelebilecek hediyeler seni iyi hissettirecek. Ektiğini biçeceğin, hayatın zorlukları kaarşısında büyük bir kararlılık ve güçle tekrar ayağa kalkacaksın. Tutkulu bir şekilde peşinde koştuğun hayallerinin gerçekleşmesi için gökyüzü seni destekliyor. Pazar günü eğitimler, yurt dışı ile ilgili konular, hukuk sistemleri ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kendini ifade ederken hiç bu kadar kararlı olmadın, şimdi duygularını ve zihnini dengeye getirerek hayallerini gerçekleştirmen için karşına çıkan fırsatları değerlendirme zamanı.  

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, haftaya yurt dışı seyahatler, hukuksaş konular, hayaller, özgürleşme isteğinin arttığı bazı yengeçlerin boşanma kararları alabileceği bir etki ile başlıyor. Ancak belirsizliklerin yoğun olması bu kararın değişebileceğini gösteriyor. Salı günü itibariyle kariyer hayatınız, iş yaşantınızla ilgili hareketli olacaksınız. Işinizle ilgili maddi fırsatlar ile karşılayabilirsiniz. Ancak ortaklıklar ve evlilikler konusunda gerilimli bir hafta olabilir. Hafta sonu geldiğinde güvenebileceğiniz arkadaşlarınızla görüşecek, onlardan yaşadığınız deneyimler ile ilgili tavsiye alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın desteği büyük ve sizin düşüncelerinizi, duygularınızı olumlu etkileyecek. Eş ve ortak gelirler ile ilgili krizler yaşansa da, güç kazanacağınız, kendinizi ispat edeceğiniz etkiler barındırıyor. Hayatınızdaki bazı insanlar ile yol ayrılıkları yaşayabilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, haftaya ödemeler, vergiler, harcamalar konularıyla ilgileneceksiniz. Işiniz günlük yaşamınız, sağlığınızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Işinizle ilgili kendinizi geliştireceğiniz eğitimlere katılabilir, seyahat planlarınızı yapabilirsiniz. Bu hafta iş sorumluluklarınız yüksek, otorite ile daha yakın çalışacaksınız ancak bazen tek naşınıza hareket etmek isteyebilirsiniz. Hak, adalet ve eşitsizlik üzerine çok kafa yoracak ve yaşadığınız haksızlık ve bencilliklerin sebebini sorgulayabilirsiniz. Haftanın son günlerine doğru kariyerinizle ilgili fırsatlar yakalayacak, güven tesir edecek ilişkiler oluşturacaksınız. 18-20 Ocak tarihlerinde spora ve diyet konusunda sizi destekleyecek olumlu etkiler olacak. Kariyer planlarınızda önemli bir dönüşüm serüveni yaşanacak. Görev değişimleri, beraber çalıştığınız yöneticiler, çalışma arkadaşlarınızla ilgili değişimler yaşanabilir. Haftanın son günü partneriniz, arkadaşlarınız, sosyal çevrenizle kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Hayatınıza giren insanlar sizi köklü bir değişime sürükleyebilir karşı çıkmak yerine hayata başkalarının da gözünden bakmayı deneyebilirsiniz. Ortaklıklar ve evlilikler konusu pazar gününden itibaren eylül sonuna kadar ilgileneceğiniz ana konunuz olacak. Hayatın tek yaşanılamayacak kadar kısa olduğunu, paylaşmanın insanı her zaman daha iyi hissettireceği bir döngü başlıyor hayatınızda. Ailenizde sağlık konuları gündeminizde olabilir, kronik rahatsızlıklar varsa dikkatli olunması gerek. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, haftaya partnerinizle yaşadığınız duygusal tıkanıklıklar, aile içinde yaşanan sorunların temellerini düşünerek başlıyorsunuz. Ay’ın pozisyonu ve Venüs ile olan dik açısı ilişkilerinizde değersizlik hissinin yükselmesine neden olabilir. Yılın ikinci haftasında yaşadığınız iletişimsel sorunların değersizlikle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Belirsizlikler ve yaşanan yanlış anlaşılmaların daha fazla üzerine gideceksiniz. Spor yapmak, hareketlilik gerektiren hobiler ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Nakit akışlarınız, giderlerinizle ilgili yeni planlar oluşturabilirsiniz. Sindirim sorunları bu afta sizi zorlayabilir ancak bunun duygusal olduğunu size hatırlatmak isterim. Hayatta bırakamadığınız duygular, düşünceler ne ise sindiriminizi olumsuz etkiliyor. Alerji ile ilgili konular sizi zorlayabilir. Hafta sonuna yaklaşırken yurt dışı bağlantılı fırsatlar yakalayabilir, seyahate çıkabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Cuma günü üretkenliğiniz atıyor ve her şey den bağımsız hale gelmek istiyorsunuz. Hafta sonu günlük yaşantınız, hayatınızla ilgili büyük değişimler yaşanabilir. Kariyerinizi, kaderinizi değiştirecek anlaşmalar yapabilirsiniz. Hizmet alanları, beraber çalıştığınız insanların desteğini, gücünü çok daha fazla hissedeceksiniz. Hayatınız büyük bir dönüşüm sürecine giriyor, yaşanan krizlerin ardındaki fırsatlara odaklanıp güçlenerek ayağa kalkma

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, haftaya sağlık, hastane konularıyla ilgilenerek başlayacaksınız. Günlük iletişimde olduğunuz insanlar ile ilgili yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Belirsizlikler, ilerleyemeyen işler melankoliye sebep verebilir. Ortaklar ve partnerlerinizle harekete geçeceğiniz, hayatınızı etkileyen ev ve iş yaşantınızla ilgili küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Hafta ortalarında partnerinizle iletişimler gerginlikler yaşanırken yine sizi en çok anlayanın olduğunu fark edebilirsiniz. Hafta sonuna gelirken mali konular, harcamalarla daha fazla ilgileneceksiniz. Beklediğiniz ödemeler bu hafta geliyor. Ailenizin vereceği destek ile mali konularda toparlanma süreci yaşayacaksınız. Hafta başında meydana gelen sağlık sorunları hafta sonuna doğru düzelmeye başlıyor. Ailenizde yaşanan krizler yerini bambaşka olgulara bırakacak. Tam ümidinizi kaybettiğiniz zamanda sadakat ve güvenin önemini daha fazla hissedeceksiniz. Bir arada olmanın, beraberliğin gücünü tekrar kendi içinizde teyit etmiş olacaksınız. Hafta sonu sanat, üretkenlik konuları daha fazla dikkatinizi çekerken, her şeyden uzaklaşmak ve özgürleşmek isteyebilirsiniz. Hukuksal konular, ticari planlar ile ilgili güzel haberler alacaksınız. Çocuğu olan Teraziler onların varlığıyla daha fazla güçlenecek, olmayanlar ilişkileri sayesinde güçlendiklerini hissedecekler. Sizin için önemli bir dönem başlıyor, bu haftadan sonra hayatınızdaki pek çok konu dönüşüme uğrayacak. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Terazi, haftaya sağlık, hastane konularıyla ilgilenerek başlayacaksınız. Günlük iletişimde olduğunuz insanlar ile ilgili yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Belirsizlikler, ilerleyemeyen işler melankoliye sebep verebilir. Ortaklar ve partnerlerinizle harekete geçeceğiniz, hayatınızı etkileyen ev ve iş yaşantınızla ilgili küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Hafta ortalarında partnerinizle iletişimler gerginlikler yaşanırken yine sizi en çok anlayanın olduğunu fark edebilirsiniz. Hafta sonuna gelirken mali konular, harcamalarla daha fazla ilgileneceksiniz. Beklediğiniz ödemeler bu hafta geliyor. Ailenizin vereceği destek ile mali konularda toparlanma süreci yaşayacaksınız. Hafta başında meydana gelen sağlık sorunları hafta sonuna doğru düzelmeye başlıyor. Ailenizde yaşanan krizler yerini bambaşka olgulara bırakacak. Tam ümidinizi kaybettiğiniz zamanda sadakat ve güvenin önemini daha fazla hissedeceksiniz. Bir arada olmanın, beraberliğin gücünü tekrar kendi içinizde teyit etmiş olacaksınız. Hafta sonu sanat, üretkenlik konuları daha fazla dikkatinizi çekerken, her şeyden uzaklaşmak ve özgürleşmek isteyebilirsiniz. Hukuksal konular, ticari planlar ile ilgili güzel haberler alacaksınız. Çocuğu olan Teraziler onların varlığıyla daha fazla güçlenecek, olmayanlar ilişkileri sayesinde güçlendiklerini hissedecekler. Sizin için önemli bir dönem başlıyor, bu haftadan sonra hayatınızdaki pek çok konu dönüşüme uğrayacak. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, haftaya başlarken aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmaların, değersizlik hissinin çok fazla hissedildiği etki ile başlıyorsunuz. Kalbiniz herkesi sevebilecek yüceliğe sahipken duyguların sınırlandırıldığı ve en yakınlarınızdan aldığınız darbe kendinizi toparlamanız konusunda ilk günlerde sizi zorlayabilir. Hafta ortasında çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili gelişecek yeni gelişmeler toparlanmanıza yardımcı olabilir. Spora başlayabilir, sizi iyi hissettirecek hobileriniz ile ilgilenebilirsiniz. 19 Ocak itibariyle mali konular ve yeni iş fırsatları ile ilgilenecek, hayatınızla köklü değişimler yaşayacaksınız. Yakın çevrenizin, kardeşlerinizin, komşularınızın varlığı sizi güçlü hissettirecek. İlişkiler konusunda sizi güçlendiren yeni başlangıçlar olacağını gösterirken hayatınızda yeni bir dönem açılıyor. Fikirleriniz, düşüncelerinizle ilgili büyük değişimler yaşarken, hayatınıza bazı insanlar katılacak bazı insanlara veda edeceksiniz. Şimdi oluşan krizlerin ardındaki fırsatların ne olduğunu iyi analiz edip harekete geçmenin vaktidir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, haftaya yakın çevrenizdeki insanlar ile yaşadığınız duygusal kırgınlıkların büyüdüğü, iletişimsel konularda tıkandığınız etkiler ile başlıyorsunuz. Sevgi konuları ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Salı günü aileniz ile bu konuları tartışırken gerilim yaşayabilirsiniz. Artık tecrübe kazandığınız konularda harekete geçmek için çekimser olmayın, toparlanmak ve dağılanları tamir edebilmek gücünüzü tekrar toparlayabilmek için bu hafta fırsatlar sizinle olacak. Aşk ve sevgi ilişkilerinde sadakat ve güvenin ne olduğunu, değer duygularının nasıl dışarı yansıması gerektiği konusunda kendinizi ifade etmeye çalışabilirsiniz Bekar olan oğlakların hayatına uzun süreli bir ilişki gelebilir. Geliştirebilmeniz ve üretkenliğinizi arttırabilmeniz için duygusal yönden toparlanıyorsunuz. Hafta sonu çalışanlar, maddi kaynaklar konusunda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Gücünüzü tekrar kazanıyor ve kariyer konusunda gökyüzünden destek alıyorsunuz. Artık bırakmanız gereken şey geleneksel düşünce ve tavırlarınız, yeniliklere açık olun hayat hep aynı doğrultuda ilerlemeyebilir dönüşüm zamanın ana teması, fikirlerinizi sınırlamadan, adım atmaktan çekinmeden hayata karışın.

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, haftaya kadın arkadaşlarınızla ilgili sizi zarara uğratacak etkilerle başlayabilirsiniz. Yaşadığınız değersizlik hissi, yönünü bulamamak ve maddi anlamda yaşadığınız çekinceler sizi huzursuz hissettirebilir. Haftanın ilk gününde iş yapacağınız insanlara karşı dikkatli olmalısınız, öngöremediğiniz mali kayıplar, sosyal statü kayıpları yaşanabilir. Hafta ortalarında kısa yolculuklara çıkıp, zihninizi toparlayacaksınız. Duygusal kırgınlıkları toparlamak ve şifalandırma etkilerini veren gökyüzü aynı zamanda yakınlarınızdaki insanlarla fikir ayrılıklarına neden olabilir. Öfkeyle hareket ettiğiniz noktada kendi ruhunuza, kalbinize zarar vereceksiniz. Perşembe günü zihinsel çatışmalar, fikir ayrılıklarının en çok yaşanacağı gün olacak bu güne dikkat edin. Güven kaybı yaşanan ilişkilerde beklenmedik tepkiler ile karşılaşabilirsiniz. Ruhunuz, bedeniniz büyük bir dönüşümün evresinde. Ailenizden aldığınız destek sizi şaşırtabilir, aile içinde beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Hafta sonu tanıdığınız insanlar hayatınızı değiştirmeye hazırlanıyor. Çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler, aşk hayatınızla ilgili güçlü başlangıçlar yaşanabilir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024) - 13

BALIK


Sevgili Balık, haftaya duygusal, melankolik bir şekilde başlayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda gelişen belirsizlikler il günlerde canınızı sıkabilir. Ancak hafta ortasında mali konularda ve işinizle ilgili konularda gerçekleşecen yeni gelişmeler harekete geçmeniz için size motivasyon sağlayacak. Duygusal yönden yaşadığınız kırgınlıkları tamir edebilmeniz için fırsatlar karşınızda olacak. Perşembe günü mali konularda krizler yaşansa bile hafta sonuna doğru yapacağınız yeni anlaşmalar, fırsatlar sizi iyi hissettirecek. Arkadaşlarınızın yanınızda olması, onlardan alacağınız destek, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili yeni gelişmeler kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Bu hafta seyahatler, kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Hafta sonu ailenizle yapacağınız görüşmeler, ruhsal yönden sizi güçlendirecektir. Uyanışın başladığı bir hafta olacak. Artık size gerçekten zarar veren veya gerçekten değer veren insanların envanterini çıkaracaksınız. Yurt dışı bağlantılı konularla ilgili adımlar atıp hayatınızı değiştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sınırlarınızı aşan insanlara teşekkür edin, kim olduğunuzu ve içinizdeki gücün ne olduğunu size fark ettirmek için onlar bir elçiydi. 

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