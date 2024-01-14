Haftalık burç yorumları (15-21 Ocak 2024)

Sevgili astroloji severler yılın 3. Haftasından hepinize merhabalar,

11 Ocak tarihinde gerçekleşen Yeniay’ın olumlu etkilerini hissedeceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Haftaya başlarken Ay Balık burcundaki hareketine devam ediyor ve sınırlayıcı gezegen Satürn’den oldukça uzaklaşmış olacak. Ay’ın Neptün gezegeni ile etkileşimi yoğun olacak ilk günlerde hayallerimizi gerçekleştirebilme isteğimiz yüksek olacak. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Ay-Venüs arasındaki dik açı özellikle öğleden sonra doyumsuzluk hissinin yükseleceğini, ilişkilerde değer görmediğini hissetmek, ortaklıklar ve evliliklerde beklentilerin yükselmesi, maddi konularda kayıplar yaşatabilir. Ancak yine de ikili ilişkiler ve maddi konular ile ilgili beklentilerimiz yükselecek, seçim yaparken daha gerçekçi olacak, atacağımız adımları daha somut değerler üzerine atmak isteyeceğiz. Bu hafta Merkür Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor, seçimlerimiz konusunda daha gerçekçi ve kararlı olacağımız, işlerimizi nihayetine erdirebilmemiz için destekleyici etkiler yaşayacağız. Salı günü sabaha karşı Ay 06:33 ile 07:49 saatleri arasında boşlukta olacak, Merkür ile oluşturacağı dik açı sebebiyle fikirlerinizi, düşüncelerinizi hayata geçirmek adına zorlanabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak yine de hareketli, girişimci yönümüzü destekleyen etkiler barındırıyor. Özellikle 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay’ın etkileriyle başlamak istediğimiz işlere adım atmak ve gelişim gösterebilmek adına 11-12 Ocak tarihleri mücadeleler ile dolu olsa da başarı vadeden etkiler barındırıyor.

"HEM FIRSATLAR ÇIKABİLİR, HEM DE KAYIPLAR OLABİLİR"

Perşembe günü sonuç almak istediğimiz işler ile ilgili harekete geçebilirsiniz. Bu hafta yatırımlar, alım-satım konularıyla ilgili karar vermeniz gerekirse perşembe akşamı karar vererek, cuma günü harekete geçebilirsiniz. Ancak cuma günü oluşacak Venüs-Neptün dik açısı yatırımlar, alım-satım konuları ile ilgili dikkatli olunması gereken bir gün, hem fırsatlar çıkabilir, hem de kayıplar olabilir. İlişkilerde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Hukuki sorunlar, yurt dışı bağlantılı konularda belirsizlikler oluşabilir. Cuma günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanırken güven duygusuyla ilgili değişim yaşatacak olaylar deneyimlenebilir aynı gün Güneş-Plüton kavuşumu gerçekleşecek bu durum güç unsurları, liderler ile ilgili konuların daha fazla ön plana çıkacağını gösteriyor. Cumartesi günü öğleden sonra Kova burcuna, Ay ise İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş teknoloji, iletişim, sosyalleşme, kısa seyahatler konusunda destekleyici etkiler barındırıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, kişisel gelişim, teknolojik aletlerin bakımı, alımı konusunda adım atabilirsiniz. Pazar günü dönüşüm gezegeni Plüton Kova burcuna geçiyor ve Güneş ile kavuşum halinde olacak. Yani bu hafta hem 29 derece Oğlak burcunda hem de 0 derece Kova burcunda Güneş Plüton kavuşumu etkisini yaşayacağız. Plüton yıkım ve başlangıçların temsili, gücün sahibini gösteren etkidir. Ruhsal manada kişinin karanlık yönüyle yüzleştiği yerdir. Güneş geleceğin temsili ve aydınlık enerjisi olmakla birlikte yine güçle bağlantısı vardır. Gücü simgeleyen bu iki yapının öncelikle Oğlak burcunun anaretik derecinde kavuşması krizlerle dönüşümü çağırıştırıyor. Hayatının neresinde sorumluluktan kaçındıysan, kendi gerçekliğinle yüzleşemediysen ve korkularına yenik düştüysen bu kavuşum seni dönüştürmeye geliyor. Plüton ilk olarak 2008 yılının 26 Ocak tarihinde Oğlak burcuna geçiş yaptı ve 15 Hazirana kadar bu burçta kalıp hayatımızda dönüşümün sinyallerini verdi. Ancak asıl dönüşümün başladığı tarih 27 Kasım 2008 tarihi oldu. Bu tarihten sonra hep Oğlak burcunda hareket etti ve hem bireysel hem de kolektif anlamda hayatın yönetimi ile ilgili pek çok konuda dönüşüme sebep oldu. Oğlak burcu dünyada liderleri, devlet üst kademelerini temsil eden burçtur.

"TEKNOLOJİ AYNI ZAMANDA BİZİ YÖNETMEYE BAŞLAYACAK"

Tüm dünyada gücün el değiştirmesine neden olurken, bireysel anlamda da hayatın sorumlulukları konusunda dönüşüm etkilerini başlattı. Şimdi 29 derecede Güneş ile kavuşurken son 15 yıldır olgunlaşan değerlerin gün yüzüne çıkmasına hazırlık yapıyor. Plüton Oğlak süreci boyunca kapitalist sistemin en çok güçlendiği etkiyi yaşatırken artık son derecelerine geldiği 2024 yılında bu sistemin güç kaybedeğini gösteriyor. Artık kapitalizm yerini neo-feodalizme ve hatta tekno-feodalizme bırakmaya hazırlanıyor. Güneş ve Plüton’un 0 derece Kova burcunda kavuşması teknolojik inovasyonların esiri haline geleceğimizi ve yönetim şekillerinin teknolojik güce dayalı olacağının göstergesi. Elbette konfor olarak gördüğümüz teknoloji aynı zamanda bizi yönetmeye başlayacak. Bu süreç artık paranın ve gücün teknoloji sahibi olanların elinde olacağının göstergesidir. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte yazılımcıların yaptıkları iş fazlasıyla değer kazanacak. Dijitalleşen hayatımız bizi de robotik davranışlara itebilir. Bilimsel buluşların çığır açacağı,içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli 20 yılına gelmiş bulunuyoruz. Kralların ve kral olduğunu düşünenlerin hükmü bitiyor, dünya ve en önemlisi insan dönüşüyor. Yıllık astroloji yorumumda bu yıl bizi neler bekliyor tekrar göz atabilirsiniz.

2024 yılının 3. Haftası herkes için bir milat, dönüşüm kaçınılmaz olacak. Ancak bu kavulumlar gerçekleşirken, Ay’ın ve güneş’in oluşturduğu açılar iyicil etkiler gösteriyor. Hayatın akışında kriz olarak gördüğünüz şeylerin aslında bir fırsat olduğunu anladığınızda bu gökyüzü hepinizi destekleyecek. Hepinize sevgiler, şimdi burçlar ne etkiler alıyor biraz haftanın sizleri nasıl etkilediğine bakalım. Güneş ve yğkselen burcunuza göre okumayı unutmayın. İyi haftalar...

Bu hafta aşağıdaki tarihlerde Ay boşlukta olacak, işlerinizi yaparken bu saat dilimi dışında hareket etmeye özen gösterin.

16 Ocak 2024 06:33 16 Ocak 2024 07:49

22 Ocak 2024 23:40 22 Ocak 2024 00:51