Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bu hafta yılın en sert gökyüzü etkilerini karşımıza çıkarıyor. Özellikle doğum haritalarında Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burcuna yerleşen gezegenleri olanlar için hayat manevralar ile dolu diyebilirim. Bu hafta hayatımızda bir dönemin kapanışına şahitlik edebiliriz. Hayatımızdaki insanlar, etrafımızda gelişen olaylar her neyse artık olmaması için sistem gereken temizliği yapmaya hazırlanıyor.

Mars ve Uranüs gezegenlerinin Algol sabit yıldızı ile etkileşimi geçtiğimiz hafta etkisi göstermeye başladı ve etkisi yoğun bir şekilde bu hafta da hissedilmeye devam edecek.

Algol, Medusa mitolojisi ile bağlantılıdır. Medusa, yaşayan en güzel kadın olarak bilinir ve insanlar tarafından çok kıskanıldığı ve zarar gördüğü için tanrılara kendini adamıştır. Zeus Medusa’yı koruma altına alır ve Medusa’yı kardeşleri ile kızı Athena’nın tapınağına yerleştirir. Medusa o kadar güzeldir ki, bu güzelliği karşısında Athena ile beraber olan Poseidon ona aşık olur. Poseidon bu durumu başlarda kabul etmek istemez, hatta Zeus bu durumun farkına varmıştır ve kızı Athena ile de paylaşmıştır. Ancak Athena bu durumu önemsemez ve Poseidon’un bu durumu yalanlamasına inanır. Ancak Poseidon Medusa’ya olan ilgisi ve aşkı sebebiyle kendisine hâkim olamaz ve bir gün zorla Medusa’ya sahip olur. Bu durumu öğrenen Athena çok sinirlenir ve kıskançlık krizlerine girer ve Medusa’ı yavaş yavaş, acı çektirerek öldürmeye karar verir. Öncelikle o çok güzel saçlarını yılana çevirir ve Medusa’ya bakanları taşa çevirmesi için onu bir gorgon canavarına dönüştürür. Bu durum Athena için yeterli değildir ve onun kafasının kesilmesine karar verir ve Perseus ile bir iş birliği yapar. Perseus, üvey kardeşinin bu isteğini hemen yerine getirir. Ancak Medusa’nın kafası kesildiği zaman hamile olduğu anlaşılır, annelerinin ölümü ile Pegasus ve Chrysar dünyaya gelir.

"BİR ŞEYLERİ BİTİRME ENERJİSİNDE OLABİLİRİZ"

Astrolojik göstergeleri doğru anlayabilmek için bazen mitolojik arketiplere başvurmak gereklidir. Algol yıldızı gökyüzünde bir gezegen ile kavuştuğu zamanlarda tıpkı mitolojisindeki gibi olayları gözlemlemeye başlarız. Bu hafta dürtüselliği sembolize eden Uranüs ve Mars’ın 26 derecede kavuşum yapması geniş kitleleri etkileyebilecek olayları gündeme getirecektir. Boyun, boğaz bölgelerinde meydana gelebilecek rahatsızlıklar bu dönemde daha yoğun olabilir. Tiroit, bademcik, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların ağrıları daha fazla hissedilir.

15-16 Temmuz tarihlerinde hayatınızdaki olaylara dikkat edin, 15-16 Ekim tarihlerinde bu olayların en sert ve yıkıcı dönemini yaşayabilirsiniz. Bu süreçte hayatınızda başlayacak yeni bir ilişki Ekim ortasında çok zorlu dönüm noktalarını işaret ediyor. Hatta Ekim ayına kalmadan ağustos ortasında bazı sıkıntılar kendini hissettirmeye başlayabilir. Bu hafta genel olarak bir şeyleri bitirme enerjisinde olabiliriz, bu enerjiyi tamamlanması gereken görevler, işler olarak değerlendirebilirsek daha verimli sonuçlar alınabilir.