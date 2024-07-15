Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 15-21 Temmuz 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bu hafta yılın en sert gökyüzü etkilerini karşımıza çıkarıyor. Özellikle doğum haritalarında Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burcuna yerleşen gezegenleri olanlar için hayat manevralar ile dolu diyebilirim.  Bu hafta hayatımızda bir dönemin kapanışına şahitlik edebiliriz. Hayatımızdaki insanlar, etrafımızda gelişen olaylar her neyse artık olmaması için sistem gereken temizliği yapmaya hazırlanıyor.  

Mars ve Uranüs gezegenlerinin Algol sabit yıldızı ile etkileşimi geçtiğimiz hafta etkisi göstermeye başladı ve etkisi yoğun bir şekilde bu hafta da hissedilmeye devam edecek. 

Algol, Medusa mitolojisi ile bağlantılıdır. Medusa, yaşayan en güzel kadın olarak bilinir ve insanlar tarafından çok kıskanıldığı ve zarar gördüğü için tanrılara kendini adamıştır. Zeus Medusa’yı koruma altına alır ve Medusa’yı kardeşleri ile kızı Athena’nın tapınağına yerleştirir.  Medusa o kadar güzeldir ki, bu güzelliği karşısında Athena ile beraber olan Poseidon ona aşık olur. Poseidon bu durumu başlarda kabul etmek istemez, hatta Zeus bu durumun farkına varmıştır ve kızı Athena ile de paylaşmıştır. Ancak Athena bu durumu önemsemez ve Poseidon’un bu durumu yalanlamasına inanır. Ancak Poseidon Medusa’ya olan ilgisi ve aşkı sebebiyle kendisine hâkim olamaz ve bir gün zorla Medusa’ya sahip olur. Bu durumu öğrenen Athena çok sinirlenir ve kıskançlık krizlerine girer ve Medusa’ı yavaş yavaş, acı çektirerek öldürmeye karar verir. Öncelikle o çok güzel saçlarını yılana çevirir ve Medusa’ya bakanları taşa çevirmesi için onu bir gorgon canavarına dönüştürür. Bu durum Athena için yeterli değildir ve onun kafasının kesilmesine karar verir ve Perseus ile bir iş birliği yapar. Perseus, üvey kardeşinin bu isteğini hemen yerine getirir. Ancak Medusa’nın kafası kesildiği zaman hamile olduğu anlaşılır, annelerinin ölümü ile Pegasus ve Chrysar dünyaya gelir. 

"BİR ŞEYLERİ BİTİRME ENERJİSİNDE OLABİLİRİZ"

Astrolojik göstergeleri doğru anlayabilmek için bazen mitolojik arketiplere başvurmak gereklidir. Algol yıldızı gökyüzünde bir gezegen ile kavuştuğu zamanlarda tıpkı mitolojisindeki gibi olayları gözlemlemeye başlarız. Bu hafta dürtüselliği sembolize eden Uranüs ve Mars’ın 26 derecede kavuşum yapması geniş kitleleri etkileyebilecek olayları gündeme getirecektir. Boyun, boğaz bölgelerinde meydana gelebilecek rahatsızlıklar bu dönemde daha yoğun olabilir. Tiroit, bademcik, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların ağrıları daha fazla hissedilir. 

15-16 Temmuz tarihlerinde hayatınızdaki olaylara dikkat edin, 15-16 Ekim tarihlerinde bu olayların en sert ve yıkıcı dönemini yaşayabilirsiniz. Bu süreçte hayatınızda başlayacak yeni bir ilişki Ekim ortasında çok zorlu dönüm noktalarını işaret ediyor. Hatta Ekim ayına kalmadan ağustos ortasında bazı sıkıntılar kendini hissettirmeye başlayabilir.  Bu hafta genel olarak bir şeyleri bitirme enerjisinde olabiliriz, bu enerjiyi tamamlanması gereken görevler, işler olarak değerlendirebilirsek daha verimli sonuçlar alınabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta kariyer hayatınız için yatırımlarınızı kontrol etme zamanı. Harcamalarınızı, muhasebe işlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık konusunda yaşanacak kıskançlıklar ilişkinizi sürdürebilme konusunda sizi zorlayabilir. Hafta ortasında insanlardan uzaklaşmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Ev değişiklikleri, taşınma konusu veya yeni kontrat yapmak gibi konular önceliğinizde olabilir. Bir gayrimenkul satışı yapmak, yeni bir iş kurma heyecanı bu haftanın en çok ön plana çıkan konuları arasında ancak bu hafta başlayan şeyler Ekim ortasında sorun çıkarabilir bu nedenle doğru karar aldığınıza emin olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta en çok dikkatli olması gereken sizsiniz. Özellikle 15-18 Mayıs doğumlu boğalar ıssız yerlerden uzakta durmalısınız. Haksızlıklar, saldırılar, boyun boğaz ağrıları çok yoğun hissedilebilir. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde karar almanız gereken durumlar oluşabilir. Bu hafta bazı insanları hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Mahkemeler, hukuki konularda seçeceğiniz avukat hayatınızı değiştirebilir. Bu dönemde seçimlerinizi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Hafta sonu tatil ve seyahatler konusunda harekete geçeceksiniz. Ancak temmuz ve ağustos aylarında sizi zorlayacak deneyimlerden uzak durmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta günlük rutinlerinizi belirlemek, sağlığınızla ilgili konulara eğilmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile iletişiminizde gerilimler meydana gelebilir. Kısa yolculuklar sırasında dikkatli olmalısınız. Kardeşlerinizin, akrabalarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Komşularınızla olan ilişkilerinizde gerilimler meydana gelebilir. Ortaklarınız veya eşiniz ile yeni bir seyahat planı oluşturabilir daha önce gitmeyi planladığınız bir ülkeye seyahat edebilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta ilişkilerinizde aşama kaydetmek isteyeceksiniz, partnerinizle evlilik ve hayatınızı birleştirme konusunda yeni planlar yapabilirsiniz. Yurt dışına gitmek, başka bir şehre yerleşmek gibi konular gündeminizde olabilir. Kalabalık ortamlarda, toplum içinde dikkat etmelisiniz. Bu hafta ilişkilerde karar verme haftası, en önemli kararlarınızı bu hafta vereceksiniz.  

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta aileniz, yaşam alanlarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Aile üyelerinin sağlık sorunları, kontroller gündeminizde olabilir. Kalp rahatsızlıkları, kemikler ile ilgili sorunlar, diz ve bacaklarda yaralanmalar meydana gelmeyebilir. Yemek yeme alışkanlıklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Mide hassasiyeti, diş ağrıları, sindirim organları ile ilgili rahatsızlıklar bu hafta sizi zorlayabilir. Sağlık ve güzellik konuları daha fazla önceliğinizde olacaktır.  Kariyer konusunda otorite figürleri ile aranızda büyük sorunlar meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta yapacağınız seyahatlerde dikkatli olmalısınız.  Sevdiğiniz insanlardan uzakta olmak mental olarak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Ancak eşiniz veya arkadaşlarınızın desteği bu konuyu atlatabilmeniz için size çok yardımcı olacaktır. Hafta sonu seyahat ederken kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Boğaz rahatsızlıkları, ateşli hastalıklar meydana gelebilir. Bağımsızlığınızı kazanmak için çok fazla mücadele etmeniz gerekebilir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta sahip olduğunuz değerleri sorgulamak, ilişkileriniz veya sahip olduğunuz şeylerin değerini belirleyebilmek adına bir sorgu içinde olabilirsiniz. Ailenizi ilgilendiren finansal konular, miras, kazançlar veya ödemeler konusu önceliğinizde olabilir. Kariyer ve çalışma konusunda bereketli bir hafta olabilir ancak bazı insanlara veda edebilirsiniz. Arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizde tanıdığınız insanlardan bazıları hayatınızdan uzaklaşabilir.  

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta kendinizle ilgilenmek, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Başkalarıyla olan ilişkileriniz ve karşılaştığınız olaylar kendi değerinizi anlayabilmeniz için sizde bir farkındalığa neden olabilir. Bu hafta fark edeceğiniz en önemli şey başkalarının size biçtiği değer değil, sizin kendinize ne kadar değer vermeniz gerektiği. Sevginizi, fikirlerinizi bu kadar çok ön plana çıkardığınız bu günlerde belki de bazı insanların bu değerleri hakketmediğini düşünebilirsiniz. Bu sebeple hafta sonu geldiğinde yakınlarınızdaki bazı insanlar ile duygusal iletişiminizi kesmek isteyeceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta finansal konulardaki hedeflerinize ulaşma haftası olabilir. Beklediğiniz ödemelerin gelmesi, gelirlerinizi arttıracak yeni kaynakların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.  Bu hafta gizlilik sizin için ön planda olabilir. Çalışma hayatınızda veya çalışanlarınızla ilgili konularda duygularınızı bir kenara bırakarak hareket etmeniz gerekebilir. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizdeki insanlar ile aranızda fikir ayrılıkları meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta eşiniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız ile keyifli bir hafta sizi bekliyor. Üretken olmaya çabaladığınız bir hafta olabilir aynı zamanda duygusal konulardaki tepkilerinizi yönetmek zor olabilir. Yine de eylemleriniz, yaptıklarınız ile adınızdan çok söz ettireceksiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Eğlence alanlarında, aktivitelerde, spor yaparken bedeninizde sakatlıklar meydana gelebilir. Bu nedenle daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta harcamalarınızın beklentilerinizden yüksek olabilir. Ancak önümüzdeki hafta gelir artışınızı çok fazla hissedeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta yaptığınız işler ve kariyer konusunda attığınız adımlar çok konuşulabilir. İnsanlar ile aranızda güvene dayalı ilişkilerde bu hafta pek çok kriz sizi bekliyor. Ortaklarınız, eşiniz, aileniz ile aranızda gerilimler oluşabilir. Bu hafta hayat tam olarak size eylemlerinizin sonuçlarını yaşatıyor olacak. Temmuz başından itibaren ne yaptıysanız karşılığını görebilirsiniz. Sağlık konusunda kontrollerinizi aksatmamalısınız. Özellikle haftanın ilk günlerinde kazalara karşı dikkatli olun. Hareketli yaşam sizi bu hafta zorlayabilir. Aileniz ve eşiniz arasında yaşanacak gerilimler kendi sorumluluklarınızı aksatmanıza neden olabilir. Mahkemeler ve hukuk mücadelesi verdiğiniz konularda tatsız gelişmeler ortaya çıkabilir. 

Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta seyahat etme isteğiniz çok yüksek. Yer değiştirmek, günlük rutinlerinizin dışına çıkmak, arkadaşlarınızla eğlenmek isteyebilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizde ani beklenmedik sağlık sorunları meydana gelebilir. Çalışma hayatınızda bu hafta iletişim konusunda sizi yoracak meseleler gündemde olabilir. Kalp sağlığınız ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Bu hafta etrafınızda meydana gelen sağlık sorunları ağustos sonuna kadar sizi meşgul edebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER