Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bu hafta Merkür ileri hareketine geçiyor. Bu sebeple iletişim konusunda biraz olsun rahatlayacağız. Bu hafta güvende hissetmek, sevdiğimiz insanlar ile vakit geçirmek, duygusal yönlerinizin daha fazla ön plana çıktığını hissedebilirsiniz. Pazar günü gerçekleşen Dolunay’ın etkisi sürerken iletişim ve ulaşım konularında sakin kalmakta fayda var.

Pazartesi günü Ay ile Satürn arasında olumlu bir açı oluşuyor. Bu durum duygusal istikrarın ön plana çıkacağının göstergesi. İçe dönük bir enerji olabilir ancak sevdiğimiz ve güvende hissettiğimiz ortamlarda, insanlar ile olmak iyi hissettirecektir.

Salı günü Ay ile Neptün arasında olumlu bir açı oluşuyor. Hayallerimizin peşinden gidebilmek, geleceğe yönelik beklentilerimizi gerçekleştirebilmek adına harekete geçebiliriz. Aileden destek almak veya güvendiğiniz insanlar ile yola çıkmak önemli olabilir.

Çarşamba günü Ay Aslan burcuna geçiyor. Mars ile kavuşum enerjisini tüm gün hissettirecek. Plüton ve Venüs ile karşıt pozisyonda olması, ilişkiler açısından gergin bir gün oluşturabilir. Daha dışa dönük bir enerji aktif olacak, bu durum dışarıda yapılması gereken işlerin önceliğe alınmasına etki edebilir. Ay-Mars kavuşumu, Merkür ile olumlu açı oluşturacak. Bu durum ticari faaliyetler için olumlu etkiler oluşturabilir. Bir şeyleri uygun fiyata alabilmek adına fırsatlar oluşabilir.

Çarşamba günü Ay ile Venüs arasındaki gerilim devam ediyor. Duygusal açıdan beklentilerimiz yüksek. Ancak sevgiyi ifade ediş biçimimiz daha özgürlükçü olabilir. Bu durum beklentilerin karşılanmamasıyla ilişkilerde sorun yaratabilir.