Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 16-22 Aralık 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bu hafta Merkür ileri hareketine geçiyor. Bu sebeple iletişim konusunda biraz olsun rahatlayacağız. Bu hafta güvende hissetmek, sevdiğimiz insanlar ile vakit geçirmek, duygusal yönlerinizin daha fazla ön plana çıktığını hissedebilirsiniz. Pazar günü gerçekleşen Dolunay’ın etkisi sürerken iletişim ve ulaşım konularında sakin kalmakta fayda var. 

Pazartesi günü Ay ile Satürn arasında olumlu bir açı oluşuyor. Bu durum duygusal istikrarın ön plana çıkacağının göstergesi. İçe dönük bir enerji olabilir ancak sevdiğimiz ve güvende hissettiğimiz ortamlarda, insanlar ile olmak iyi hissettirecektir. 

Salı günü Ay ile Neptün arasında olumlu bir açı oluşuyor. Hayallerimizin peşinden gidebilmek, geleceğe yönelik beklentilerimizi gerçekleştirebilmek adına harekete geçebiliriz. Aileden destek almak veya güvendiğiniz insanlar ile yola çıkmak önemli olabilir. 

Çarşamba günü Ay Aslan burcuna geçiyor. Mars ile kavuşum enerjisini tüm gün hissettirecek. Plüton ve Venüs ile karşıt pozisyonda olması, ilişkiler açısından gergin bir gün oluşturabilir. Daha dışa dönük bir enerji aktif olacak, bu durum dışarıda yapılması gereken işlerin önceliğe alınmasına etki edebilir. Ay-Mars kavuşumu, Merkür ile olumlu açı oluşturacak. Bu durum ticari faaliyetler için olumlu etkiler oluşturabilir. Bir şeyleri uygun fiyata alabilmek adına fırsatlar oluşabilir.

Çarşamba günü Ay ile Venüs arasındaki gerilim devam ediyor. Duygusal açıdan beklentilerimiz yüksek. Ancak sevgiyi ifade ediş biçimimiz daha özgürlükçü olabilir. Bu durum beklentilerin karşılanmamasıyla ilişkilerde sorun yaratabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 2

Perşembe günü, Ay ile Güneş arasında uyumlu bir enerji oluşacak. Bu durum kadın erkek ilişkilerinde olumlu bir etki yaratabilir. Artık bitirmeye odaklandığınız işleri bugün bitirebilirsiniz. Ay ile Uranüs arasındaki gerilim beklenmedik duygusal iniş-çıkışların olabileceğini gösteriyor.  Ancak Venüs ile Jüpiter arasındaki uyum aklını kullananlar açısından fayda getirebilecek etkiler içinde. Seyahat, keyifli hobiler için oldukça verimli bir gün olabilir. 

Cuma günü Ay, Jüpiter, Merkür ve Satürn arasında cross kare gerçekleşiyor. Bu durum iletişim ve ulaşım konularında kazalara sebep olabilir. Hukuk, gazetecilik, yayıncılık ile ilgili çarpıcı değişiklikler meydana gelebilir.  Hava durumunda değişiklikler, sağlık hizmetleri, hastaneler, doktorlar ile ilgili haberler gündemde olabilir. 

Cumartesi günü Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Eğlenceli, alaycı, felsefi enerjimiz biraz ciddiyete dönüşüyor. Ay başak burcunda ve Balık burcundaki Satürn karşıtlık açısı otorite figürleri ile anlaşmakta güçlük çekebileceğimizi gösteriyor. Sınırlarımızı belirlememiz gereken durumlar içinde kalabilir. 

Pazar günü Ay Başak burcundaki seyahatine devam ediyor. Ay-Neptün arasındaki karşıtlık gerçekçi olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Uranüs ile olumlu açısı beklenmedik gelişmeler olabileceğini gösteriyor. 

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 3

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta yolculuklar, yakın çevreniz ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Akrabalarınız ve ailenizle vakit geçirmeniz gerekebilir. Evinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren aşk hayatınız ve çocuklarınız ile ilgili konular sizi meşgul etmeye başlayacak. Bazı koçlar ilişkilerini daha farklı bir boyuta taşımak isteyebilir. Çocukları olan koçlar için zor bir hafta olabilir. Hafta sonu sağlık konusunda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ayak ve bacaklar ile ilgili ağrılar, sakatlanmalar meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 4

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla olmak isteyebilirsiniz. İletişim ve ulaşım konusunda oldukça hareketli bir hafta sizi bekliyor. Bu hafta aynı anda pek çok yerde olmanız gerekebilir. Bu durumdan ötürü biraz yorulabilirsiniz. Ev ve aileniz ile ilgili bazı gergin tartışmalar meydana gelebilir. Ailenizdeki bireylerin sağlığı ile ilgili konular ön planda olabilir. Özellikle kalp krizler, dolaşım sorunları gibi rahatsızlıkları olanlara dikkat etmelisiniz. Hafta sonu aşk ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Duygusal anlamda beklentilerinizi dile getirecek ve ilişkinizin geleceğini değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Yatırımlar, harcamalar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 5

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta finansal konular önceliğinizde olabilir. Kazançlarınızı düzenlemek, harcamalarınızda denge oluşturmak adına harekete geçebilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili konularda bazı yanlış anlaşılmalar, gerginlikler meydana gelebilir. Trafikte dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Hafta sonu eviniz veya aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde bir düzenleme yapmak, ailenizin sağlığı ile ilgilenmek önceliğinizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 6

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta duygularınız ön planda olacak. Bir süredir sizi rahatsız eden düşünce ve fikirleri ifade etmek, sizi rahatsız eden koşulları düzeltmek adına harekete geçebilirsiniz. Bunun için iş arkadaşlarınızdan fikir alabilir veya onların yönlendirmelerine uyum sağlayabilirsiniz. Hafta ortasında alışveriş ve harcamalar konusunda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Mali anlamda harcamalarınızı bir düzene sokmanız gerekebilir. Kardeşlerinizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız ile olan iletişiminiz ön plana çıkacak özellikle hafta sonu yolculuklar sırasında dikkatli olmanız önemli olacaktır.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 7

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, haftaya başlarken enerjiniz içe dönmüş hissedebilirsiniz. Kendinizi kapatmak ve insanlar ile olan iletişiminizi kesmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın sizden gizlediği şeyleri öğrenebilirsiniz. Bu hafta kalp kırıklıkları, duygusal beklentilerin karşılanmadığı olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Eşiniz ve ortaklarınızla aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hafta sonu özellikle maddi konular ile ilgili sıkıntılar gündeminizi çok meşgul edebilir. Arkadaşlarınızın davranışları ile ilgili konular bu haftanızı fazlasıyla meşgul edecek nitelikte olacaktır. Kendinizi bulunduğunuz ortamlarda değersiz hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 8

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta duygularınızı ifade ederek etrafınızdaki insanların sizi anlamasını sağlayabilirsiniz. Ancak kendinizi ifade etmekten geride kalırsanız yanlış anlaşılacağınız olaylar içinde kalabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili konularda vereceğiniz kararlar önemli olacaktır. Arkadaşlarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken sağlığınıza ve bağışıklığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta alerjik reaksiyonlar, solunum rahatsızlıkları açısından dikkat etmeniz gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 9

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta eğitim, seyahat konusunda aktif bir zaman geçirebilirsiniz. 2024 yılına bakıp harcamalarınızın çoğunu seyahat ve eğitimlere yaptığınızı fark edebilir ve daha fazlasını yapabilmek adına da harekete geçebilirsiniz. Kariyer hayatınız ile ilgili başarılı bir hafta sizi bekliyor. Ancak etrafınızdaki insanlara dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle iş çevreniz ile ilgili insanların size zararı dokunabilir. Bu durum hafta sonunu biraz içe dönük geçireceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda sağlık konuları ve çalışanlar açısından da sizi zor durumda bırakabilecek gelişmeler meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 10

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta finansal açıdan denge oluşturmak adına efor sarf edebilirsiniz. Bu hafta otorite figürleri ile aranızda anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Babanızın sağlığı, kendi sağlığınız ile ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonu sosyal sorumluluk projeleri, iş hayatında aldığınız sorumluluklar konusu gündeminizde olabilir. Farklı ülkelerden gelebilecek teklifler, başka bir şehre yerleşmek gibi konular gündeminizde olabilir. Arkadaşlarınız, aşk hayatınızla ilgili zor bir karar almanız gerekebilir. Yatırımlarınız konusunda sizi zorlayacak kararlar almanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 11

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta ortaklarınızın veya eşinizin gelirleri ile ilgili konular dikkat çekici olabilir. Giderler konusunda bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Hafta ortasında uzak akrabalarınız ile ilgili bazı tatsızlıklar meydana gelebilir. Adalet ve hukuk konusunda beklenilen gelişmelerden haber alabilirsiniz. Kardeşleriniz ile aranızda bazı fikir ayrılıkları oluşabilir. Seyahatler sırasında oluşabilecek maddi hasarlara, kayıplara dikkat etmelisiniz. Hafta sonu çalışma hayatınız ve sorumluluklarınız konusunda sıkışmış hissedebilirsiniz. İş, ev, aile, eş gibi sorumluluklarınızın hangisine zaman ayıracağınız konusunda zorlanabilirsiniz. Hafta sonu sağlığınıza dikkat etmeniz önemli olabilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 12

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak,  bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili gündeminiz yoğun olabilir. Onlardan alacağınız destek hayatınızda biraz kendinize zaman ayırmanıza fırsat verebilir. Iş konusunda oldukça yoğun bir hafta sizi bekliyor. Hafta ortasından itibaren finansal açıdan kendinizi toparlamanız gerekebilir. Harcamalar konusunda abartıdan kaçınmanız önemli olacaktır. Hafta sonu yaklaşırken eğitim, seyahat konusunda tamamlamak istediğiniz sorumluluklarınıza odaklanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan fikir almak ve dikkate almak bu hafta önemli olabilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta çalışanlarınız, sağlığınız ile ilgili konular düzene girmeye başlayacak. Eş ve ortaklıklar konusunda bazı anlaşmaların bozulması veya sona ermesi söz konusu olabilir. Esininizle aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken finansal açıdan atacağınız adımlar önemli olacaktır. Sigorta ödemeleri, vergi ödemeleri, yatırımlar konusunda önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Ev alım satım gibi konular gündeminizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024) - 14

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatınız veya çocuklarınız ile ilgili keyifli gelişmeler yaşanabilir. Üretken yönünüz aktif durumda olacak. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Bu hafta çalışanlarınız ile ilgili gerilimler meydana gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı yol ayrılıkları yaşanabilir. Hafta sonu ortaklarınız, eşiniz ve ailenizle önemli kararlar alabilirsiniz. Hayatınızın dengesini bulabilmek adına önemli bir haftadan geçeceksiniz. Özellikle aileniz ve eviniz ile ilgili önemli kararlar verebilirsiniz.

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