Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, yılın önemli haftalarından bir tanesine giriş yapacağız. Bu hafta Balık burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Etkilerini 1 ay önceden hissetmeye başladığımız ay tutulmasının etkilerini Eylül ayı genel etkilerinden de okuyabilirsiniz.

Haftaya Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı ile başlıyoruz. Duygusal tepkilerin değişkenliği, ani olayların vuku bulduğu bir etki ile karşı karşıya kalabiliriz. Jüpiter ve Venüs arasındaki olumlu açı devam ederken ilişkiler konusunda ve finansallar konusunda güzel gelişmeler meydana gelecektir.

17 Eylül itibariyle Merkür ile Satürn arasında gerçekleşecek olan karşıtlık yapı, haberleşme, iletişim konularında bazı sınırlandırılmaları meydana gelebileceğini gösteriyor. 18 Eylül’e geldiğimizde ise, ülkemizin Ankara bölgesinden başlayarak Batı bölgesine kadar etkisi hissedilir olacaktır. Ay tutulmaları sonlanma enerjilerini barındırır. Özellikle Ekim, Aralık ve Mart ayları bu konular açısından daha hissedilir olacaktır.

Verilen vaatlerin yerine getirilmesi konusunda sorunlar yaşanabilir. Tutulma kibir, ego konusunda yanlış karakter inşa etmiş insanların psikolojik yönden çok zayıf kalacağı ve depresyon etkilerinin çok yoğun hissedildiği bir etki açığa çıkarabilir. Ruhsal sorunların insan davranışlarında merhametsizlik, acımasızlık konusunda uç noktalarda deneyimler yaşatabilir.

Önümüzdeki 6 aylık süreçte hiç kimse ile bir problem yaşamamaya özen gösterilmeli, çok ufak gibi görünen meseleler insanların birbirine zarar verme eğilimini çoğaltabilir. Perşembe gününden itibaren ilişkiler konusunda gerilimlere, finansal konulardaki dengelerin değişimi dikkat çekiyor. Özellikle cuma günü insan ilişkilerinin en karanlık yönleri ortaya çıkabilir. Kimileri çok kazançlı sonuçlar elde ederken kimileri yaptığı yatırımlar konusunda ciddi kazançlar elde edebilir.

Bireysel olarak insanın kendi gölge yönlerini görmesi gerektiği tutulma haftası insanlar üzerinde psikolojik anlamda pek çok çözülmenin yaşanacağı etkileri arttıracaktır. Kişisel ve toplumsal farkındalığın önemini tekrar tekrar sorgular vaziyette olabiliriz.