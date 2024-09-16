Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten16-22 Eylül 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, yılın önemli haftalarından bir tanesine giriş yapacağız. Bu hafta Balık burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Etkilerini 1 ay önceden hissetmeye başladığımız ay tutulmasının etkilerini Eylül ayı genel etkilerinden de okuyabilirsiniz.

Haftaya Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı ile başlıyoruz. Duygusal tepkilerin değişkenliği, ani olayların vuku bulduğu bir etki ile karşı karşıya kalabiliriz. Jüpiter ve Venüs arasındaki olumlu açı devam ederken ilişkiler konusunda ve finansallar konusunda güzel gelişmeler meydana gelecektir. 

17 Eylül itibariyle Merkür ile Satürn arasında gerçekleşecek olan karşıtlık yapı, haberleşme, iletişim konularında bazı sınırlandırılmaları meydana gelebileceğini gösteriyor. 18 Eylül’e geldiğimizde ise, ülkemizin Ankara bölgesinden başlayarak Batı bölgesine kadar etkisi hissedilir olacaktır. Ay tutulmaları sonlanma enerjilerini barındırır. Özellikle Ekim, Aralık ve Mart ayları bu konular açısından daha hissedilir olacaktır.

Verilen vaatlerin yerine getirilmesi konusunda sorunlar yaşanabilir. Tutulma kibir, ego konusunda yanlış karakter inşa etmiş insanların psikolojik yönden çok zayıf kalacağı ve depresyon etkilerinin çok yoğun hissedildiği bir etki açığa çıkarabilir. Ruhsal sorunların insan davranışlarında merhametsizlik, acımasızlık konusunda uç noktalarda deneyimler yaşatabilir. 

Önümüzdeki 6 aylık süreçte hiç kimse ile bir problem yaşamamaya özen gösterilmeli, çok ufak gibi görünen meseleler insanların birbirine zarar verme eğilimini çoğaltabilir. Perşembe gününden itibaren ilişkiler konusunda gerilimlere, finansal konulardaki dengelerin değişimi dikkat çekiyor. Özellikle cuma günü insan ilişkilerinin en karanlık yönleri ortaya çıkabilir. Kimileri çok kazançlı sonuçlar elde ederken kimileri yaptığı yatırımlar konusunda ciddi kazançlar elde edebilir.

Bireysel olarak insanın kendi gölge yönlerini görmesi gerektiği tutulma haftası insanlar üzerinde psikolojik anlamda pek çok çözülmenin yaşanacağı etkileri arttıracaktır. Kişisel ve toplumsal farkındalığın önemini tekrar tekrar sorgular vaziyette olabiliriz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta değişen koşullar, çevre etkisi ile psikolojik açıdan zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Fiziksel gücünüzün düştüğünü ve hayata bağlılık göstermek açısından kendi motivasyonunuzu sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yorgunluğunuzun sebebi belki hiç durmayan bedeniniz ve zihniniz olabilir. Bu durum ruhsal yönden sizi zor durumlara itiyor olabilir. Bağışıklık konularına ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Hafta ortasından itibaren ilişkiler, ortaklık açısından gerilimler meydana gelebilir. Hafta sonu yaklaşırken finansal açıdan bazı fırsatlar ile karşılaşsanız da, beraber çalıştığınız veya zamanınızın büyük bir çoğunluğunu beraber geçirdiğiniz insanlar ile aranıza mesafe girebilir. Çalışma temponuz ve sağlık koşullarınız açısından çok zorlanmış hissedebilirsiniz. Hayatınızda otorite konumundaki insanlar ile aranızda anlaşmazlıklar, fikir ayrılıklar meydana gelebilir

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatınızda ani değişiklikler meydana gelebilir. Sosyal çevrenizdeki olaylara hassasiyetiniz yoğunlaşabilir. Başka bir ülkeye gitmek, göç konuları konusu gündeminizde olabilir. Aşk hayatınızdaki konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı dostluklar, arkadaşlar bu hafta sona erebilir. Iş hayatınızda ürettiğiniz, ortaya koyduğunuz değerlerin gelişimi, büyümesi açısından hareketli bir hafta sizi bekliyor. Çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız konusunda verim almak zorlaşabilir. Çocuklarınız konusunda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Yatırımlar konusunda kararsız kalacağınız pek çok konu olabilir. Bazı yatırımlarınızdan verim almakta güçlük çekebilirsiniz.

Özellikle toprak, ulaşım, medya gibi kuruluşlara yapılan yatırımlarda zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı boğalar için bu hafta emeklilik konusu gündemde olabilir

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta eğitimler, ticari konularda ani değişiklikler gündeme gelebilir. Kariyer konusunda bazı projelerinizi tamamlamak, iş değişiklikleri, bazı işlerin sona ermesi gibi konular gündeminizde olabilir. Ev, yaşam alanlarınız ile ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Eviniz ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş sebebiyle farklı lokasyonlarda olmak, taşınmak gibi konular önceliğinizde olabilir. Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili, aşk hayatınızla ilgili bazı aşılması gereken durumlar olabilir. Aile içinde iletişim konusunda abartılı söylemler hafta sonu canınızı sıkabilir. Detaylar konusuna çok fazla eğilebilirsiniz. Eşiniz veya ortaklarınız ile aranızda bazı yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. İş yaptığınız insanlar ile ticari anlaşmalarınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta finansal konularda ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başlayacağınız eğitim, gideceğiniz yolculuklar için beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz. Vize başvuruları, başka bir ülkeye gitme konusunda bürokratik bazı engeller ortaya çıkabilir. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile ilgili sağlık konuları gündemde olabilir. Yolculuklar sırasında araç arızalanmaları, kullandığınız araçların yakıt sistemleri ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Iş hayatınızda bazı haksızlıklar karşısında sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta ortaklarınız, eşiniz ile olan ilişkinizde bazı gerginlikler, beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir. Finansal açıdan toplu ödemeler, borçlanma, kredilenme konuları gündeminizde olabilir. Yatırımlar açısından nereye yatırım yapacağınız konusunda kararsızlıklar meydana gelebilir. Kazançlarınızın, birikimlerinizin tamamını sonu belli olmayan şeylere yatırmamalısınız. Veya tek bir yöntem ile kazançlarınızı arttırmaya çalışmak çok riskli olabilir. Sağlık açısından operasyon, ameliyat konuları gündeminizde olabilir. Özellikle arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizdeki insanların sağlık konusu oldukça dikkat çekici olabilir. Başkalarının tavsiyelerini dinlemek ancak yine de mantık yürütebileceğiniz, davranışlardan uzaklaşmamanız önemli.

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kendinizle veya partneriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Duygularınızı, fikirlerinizi dile getirirken daha sakin olmanız ilişkilerinize zarar vermemeniz açısından önemli olabilir. Ortaklıklar ve beraber hareket edilen konularda bazı sonlanmalar, duygu patlamaları ortaya çıkabilir. Partnerinizin duygularıyla ilgili konularda daha fazla hassasiyet göstermeniz gereken durumlar olabilir. Sağlığınız ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Bağışıklık, sindirim, alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Kullandığınız ilaçlar konusunda daha dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatınızda beklenmedik konular gündeme gelebilir. İş konusunda yatırımlar açısından kafanızı karıştıran konular olabilir. Bu hafta sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zehirlenmeler, ilaç kullanımları konusunda hassasiyetler oluşabilir. Ayaklarınız ile ilgili konularda bazı sakatlanmalar yaşanabilir. Çalışanlarınız ile ilgili görev bırakma, sağlık sorunları gibi konular gündeme gelebilir. Eşiniz ve ortaklarınızla bu sorunlar sebebiyle de aranızda sorun oluşturabilir. Finansal koşullarınız ile ilgili hafta sonu bazı kayıplar yaşanabilir. Sağlığınız ile ilgili küçük operasyonel müdahaleler yapılabilir.

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta aile içinde veya kendi içinizde huzursuzluk yaşanan konular gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda beklenmedik konular gündeminizde olabilir. Arkadaşlarınız veya partneriniz ile ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Yatırımlarınız konusunda dikkatli davranmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızın borç istekleri veya finansal durumları dikkat çekici olabilir. Hafta sonu sağlığınıza dikkat etmeniz gerekli.

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta eğitim, seyahat konularında ani değişiklikler ortaya çıkabilir. Kariyer konusunda bitirmeniz gereken işlere odaklanabilirsiniz. Evinizde veya ailenizdeki kadın figürler ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Beraber çalıştığınız kadın figürler ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Sizden gizlenen, saklanan konularda farkındalığınız değişebilir. Arkadaşlarınız ile ilgili sizi şaşırtacak konular ortaya çıkabilir

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konuları toparlamak adına harekete geçebilirsiniz. Uzak yolculuklar, eğitimler konusu gündeminizde olabilir. Akademik konularda bitirmeyi amaçladığınız tez veya ödev konularına odaklanabilirsiniz. Yolculuklar, akrabalar konusunda gündeme gelebilir. Finansal açıdan şanslı süreçler sizi bekliyor. Hukuki konularda gelişmeler meydana gelebilir

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta ortaklıklar konusunda ani değişiklikler meydana gelebilir. Hukuki açıdan kayıplar yaşanmaması adına dikkatli olmanız gerekebilir. Finansal açıdan ödemeler konusunda bazı belirsizlikler olabilir. Kazançlarınız karşılığında yapacağınız ödemeler konusunda belirsizlikler ortaya gelebilir. Çocuklarınızın veya aşk hayatınızdaki insanın sağlığı ile ilgili konular gündemde olabilir. Yatırımlarınız konusunda kayıplara dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta ruh sağlığınız, beden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kendiniz ile ilgili konularda harekete geçebilirsiniz. Ortaklarınız ile ilgili konularda sözleşme, anlaşma konuları gündeme gelebilir. İmzalamanız gereken hukuki evraklar ortaya çıkabilir. Bağışıklık, alerjik konular ve ayaklarınızla ilgili konularda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Çocuklar konusunda belirsiz olan pek çok şeyin ortaya çıktığı süreçler yaşanabilir.

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