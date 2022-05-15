Haftalık burç yorumları (16-22 Mayıs 2022)

Bu hafta, Akrep burcunda tutkulu bir Ay tutulması yaşayacağız. Saturn’ün zorlayacağı bu tutulma bize yüklerimizi hafifletmek adına güç verecek gibi durmakta.

Ay’ın konumu:

16-22 Mayıs 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya Akrep burcunun 25 derecesinde yaşayacağımız güçlü bir Ay tutulmasıyla giriyoruz. Tutulmanın üzerindeki etkisini 'Akrep burcunda tatlılı ekşili Ay tutulması' yazımdan takip edebilirsiniz.

Aynı zamanda Ay tutulmaları, Dolunay'ları bize anlattığı için bu Dolunay’ın Satürn'ün yaptırımcı etkisi altında ve fakat aynı zamanda hayaller gezegeni Neptün ve savaş gezegeni Mars’ın olumlu açılarında olacağını söylemekte fayda var. Bu, bize artık sonlandırmamız gereken işlerin, durumların kolay ama bir o kadar da gelecek adına hesaplı, kitaplı olması gerektiğini göstermekte. Bir bakıma değişimin ayak seslerini gümbür gümbür duyuyor olacağız dememiz de mümkün.

Bu etkiler altında bir hafta geçirirken, hafta sonu, Mars, Neptün ikilisinin yapacağı güzel açıya, yine güç tutkunu ağır abi Plüton’da olumlu bir biçimde destek verecek ve henüz İkizler burcuna girmiş olan Güneş de bunu gayet olumlu bir biçimde karşılayacak.

Genel olarak bakıldığında yaptırımlarıyla önemli bir Dolunay/Ay tutulması yaşarken hafta sonu çok daha kendimizi güçlü ve tamamlanmış hissetmemiz mümkün. Bu hafta vereceğimiz kararlarda bir kere daha dikkat etmemizde kesinlikle fayda var diyebilirim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)