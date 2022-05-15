Haftalık burç yorumları (16-22 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2022 - 09:26
Bu hafta, Akrep burcunda tutkulu bir Ay tutulması yaşayacağız. Saturn’ün zorlayacağı bu tutulma bize yüklerimizi hafifletmek adına güç verecek gibi durmakta.
Ay’ın konumu:
16-22 Mayıs 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya Akrep burcunun 25 derecesinde yaşayacağımız güçlü bir Ay tutulmasıyla giriyoruz. Tutulmanın üzerindeki etkisini 'Akrep burcunda tatlılı ekşili Ay tutulması' yazımdan takip edebilirsiniz.
Aynı zamanda Ay tutulmaları, Dolunay'ları bize anlattığı için bu Dolunay’ın Satürn'ün yaptırımcı etkisi altında ve fakat aynı zamanda hayaller gezegeni Neptün ve savaş gezegeni Mars’ın olumlu açılarında olacağını söylemekte fayda var. Bu, bize artık sonlandırmamız gereken işlerin, durumların kolay ama bir o kadar da gelecek adına hesaplı, kitaplı olması gerektiğini göstermekte. Bir bakıma değişimin ayak seslerini gümbür gümbür duyuyor olacağız dememiz de mümkün.
Bu etkiler altında bir hafta geçirirken, hafta sonu, Mars, Neptün ikilisinin yapacağı güzel açıya, yine güç tutkunu ağır abi Plüton’da olumlu bir biçimde destek verecek ve henüz İkizler burcuna girmiş olan Güneş de bunu gayet olumlu bir biçimde karşılayacak.
Genel olarak bakıldığında yaptırımlarıyla önemli bir Dolunay/Ay tutulması yaşarken hafta sonu çok daha kendimizi güçlü ve tamamlanmış hissetmemiz mümkün. Bu hafta vereceğimiz kararlarda bir kere daha dikkat etmemizde kesinlikle fayda var diyebilirim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu yılki tutulmalar ortak gelirler ve bire bir maddi alanınızda olduğu için bu hafta özellikle bu konuda daha tamkinli olmanız gerekecek. Önemli kararlarınızı, hafta sonuna doğru vermeniz sizin için çok daha iyi olacak.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu tutulma haftasında ilişkiler ve ben-biz ilişkisine dikkakt etmenizi ve bu konuda vereceğiniz kararlarda bir kere daha geleceği düşünerek kararlar almanızı tavsiye edebilirim. Hafta sonuna doğru, kendinizi daha sosyal hissedebileceksiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta sağlık ve kariyer konusunda hareketli bir hafta geçireceksiniz dersem yanlış bir cümle kurmamış olurum. Kazan kazan mantığına hakim olmanız gereken bir haftadan geçeceğinizi unutmamanız gerek. İş hayatınızla ilgili fırsatları kovalayın derim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için ilişkiler dersem şaşırmayın. Duygusal anlamda değişime hazır mısınız? Bu hafta alacağınız kararlar önümüzdeki yazı sizin için cennet mi, cehennem mi olarak yaşayacağınızı belirleyecek gibi durmakta. Bu hafta duygularınızı iyi kontrol edin.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Ay tutulması size bu hafta taşınma, gayrimenkul gibi konularda hareketlendirebilir. Eğer bir yer değiştirme durumunuz varsa bu hafta fırsatları kovalamanızda ciddi fayda var. Hafta sonuna doğru, aile büyükleri ve devlet kapısıyla işleriniz varsa halledebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Özel hayatınızla, arkadaşlarınızla, yani birebir yakın olduğunuz insanlarla sınırlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz diyebilirim. Hafta sonuna doğru, özellikle evlilik ve ortaklık konularında daha iyimser olacaksınız.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı kesinlikle sizin için bu tutulma altında para olacak. Bu noktada bu hafta maddi konularda daha temkinli ilerlemeniz sizin için iyi olacak. Hafta sonu, sağlığınızla ilgili güzel girişimlerde bulunmamanız için bir neden yok diyebilirim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Kendinizle ilgili artık değiştirmeniz gerekenlerin gözünüze sokulacağı bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. O nedenle kararlarınızı verirken çok daha dingin bir kafaya sahip olduğunuza dikkat edin. Hafta sonu aşk zilleri sizin için çalacak diyebilirim.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Daha içe dönük bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Artık hayata dair tutumunuzu kökten bir düşünüp, masaya yatırabilirsiniz. Hafta sonuna doğru, taşınma, yer değiştirmeniz gerekiyorsa hoş fırsatları kovalamanızda fayda var. Hareketli bir hafta sizi bekliyor.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için sosyal olmak ve yeni ilişkiler kurmak üzerine olacak gibi duruyor. Hayatınıza yeni birini katmak konusunda daha açık, daha rahat olmanız sizin için çok iyi olacak gibi görünüyor. Kendinizi artık dış dünyanın kollarına bırakın derim.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta sizler için en önemli konuların başında çalışma hayatınız ve kariyer gibi konular gelmekte. Olumlu noktalarda daha etkili atılımlar için bazı şeyleri geride bırakmanız gerektiğini de unutmamanızda fayda var. Hafta sonu kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağız konuların başında, kendinizi nasıl ortaya koyacağınız ve tanıtacağınız gündeminize oturabilir. Ben buradayım diyebileceğiniz güzel gelişmelere açıksınız. Hafta sonu, kendinize kaliteli bir zaman dilimi yaratmaya bakın derim.