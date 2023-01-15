Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)

Kova burcunda olumlu bir yeniay.

Bu hafta maddi konularda daha dikkatli olduğumuz sürece bir sıkıntı yaşamayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

16 - 22 Ocak 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs ile farkındalık gezegeni Boğa burcundaki Uranüs arasında kavga ile başlıyoruz. Bu başlangıcın bize maddi kayıplar ve sağlık konusunda sıkıntılar getirmesi muhtemel. O nedenle “hafta başına dikkat!” demeden geçemiyorum.

Hafta ortası benliğimizi anlatan Güneş’in, güç tutkunu Plüton ile yan yana gelişi, bizi biraz daha güce aşık insanlar haline sokabilir. Hafta ortasında ani hareketlerde bulunmamakta fayda var.

Hafta sonu ise Kova burcunda yaşanacak olan yeniay bizi özgürlük, teknoloji, kendi sınırlarımızı belirlemek ve çağdaşlık gibi konularda etkileyecek. Ama bu etkilenme şans gezegeni jüpiter’in de etkisiyle çok daha olumlu yönde bize yansıyacak.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda maddi konularda daha dikkatli olduğumuz sürece bir sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünmüyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com