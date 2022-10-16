Haftalık burç yorumları (17-23 Ekim 2022)

Maddi, manevi tacize açık bir hafta!

Özellikle bizim üstümüzdeki, tecrübeli birilerinden yardım istemek için ideal bir hafta. Yeter ki doğru isteyin.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 - 23 Ekim 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya şans ve güzellik gezegeni Venüs’ün mafya babası Plüton ile yapacağı tersleşme ile başlıyoruz. Hafta sonuna kadar daha da keskinleşecek bu tutum bizi sağlık başta olmak üzere, para konusunda da yoracak gibi görünmekte. Cinsel istismara açık olacağımız bu zamanlarda kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım.

Hafta ortasında ise Merkür’ün Satürn ile olan olumlu yaklaşımı bizi sorunların çözümünde birden çok yolun olduğunu gösterebilir. O nedenle özellikle bizim üstümüzdeki birilerinden yardım istemek için ideal bir hafta diyebiliriz. Bunun yanında bir diğer şans faktörü olan Jüpiter'in Plüton ile yaptığı olumlu duruşun artık bitmekte olduğuna şahit olacağız. O nedenle “Ya hep ya hiç” diyebileceğimiz radikal kararlarda bu haftayı kullanmakta fayda var.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha durağan görünmekte. Eğer durumlara pozitif olarak yaklaşırsak bu hafta sonu sevdiklerimizle çok daha güzel ve verimli bir zaman geçirmemiz mümkün olacak.

Genel olarak bu hafta olumlu diyebiliriz, ama tabii koşul olarak hararetli durum ve koşullardan uzak kalmamız şartıyla.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)