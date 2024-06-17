Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 17-23 Haziran 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, Venüs ve Merkür’ün Yengeç burcunda geçtiği bu hafta, duyguların derinlemesine yaşandığı, sevgi, ilişki bağlarının ön planda olduğu, daha çok yakın çevremize odaklandığımız, milli değerlerin daha fazla konuşulacağı süreci hayatımıza taşıyabilir. Venüs Yengeç burcundayken daha çok yakınlarımızı düşünmek, kendimize yakın hissettiğimiz insanlar ile beraber olmak istediğimiz süreçler yaşanır.  Merkür yengeç burcundayken bizimle aynı düşüncelere, fikirlere, ideolojilere sahip insanlarla olmak isteyebiliriz. Haftaya başlarken ilişkileri düzeltmek, karşılıklı adımların atıldığı, küslüklerin sona erdiği süreçler yaşanabilir. Eskiye dair hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimizi daha fazla hatırlayacağız. Bu hafta derinlerde bizi huzursuz hissettiren, kuşkulandığımız pek çok duygu ve düşüncenin açığa çıkmak adına huzursuzluk yarattığına şahitlik edebiliriz.  

Hafta sonu yaklaştığında bizi rahatsız eden duygulardan uzaklaşmak, insanlar ile aramıza mesafe koymak, sınır çizme ihtiyacında olabiliriz. Etrafımızdaki insanlar ile aramızda yanlış anlaşılmalara sebep verebilecek olan bu mesafe aslında samimi duyguların ortaya çıkması neticesinde pek çok ilişkinin yol kateteceğini gösteriyor. Taraf tutmak, taraflı olmaktan ziyade olayların farklı yönlerini, insanların farklı duygulara ve düşüncelere sahip olabileceğin farkında olabilmek önemli olacak. Aksi durumda duygularımızı, düşüncelerimizi kristalize etmemiz durumda çok fazla kalp kırıklıklarına neden olabilecek deneyimler yaşayabiliriz.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek ve fark edilmek adına harekete geçebilirsiniz. Gizli, saklı yaşadığınız duyguları ifade etmek, artık duygu ve düşüncelerinizin fark edilmesini bekleyebilirsiniz. Ailenizle ilgili konular, yakın çevrenizdeki insanlar ile aranızdaki duygusal bağ kuvvetleniyor. Kendinizi tekrar yuvanızda, evinizde rahat hissedeceğiniz bir süreç başlıyor. Aile olmak, ev kurmak veya bütün bunlar için hayal kurmaya başlayacaksınız.  Eviniz, yaşam alanlarınızı güzelleştirmek, dekore etmek için harcamalar yapabilirsiniz. İşiniz ve ev yaşamınızla ilgili almanız gereken kararlar olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili fark edilmek, anlaşılmak arzunuz yüksek olabilir. Ancak yakınlarınızdan aldığınız destek ile kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatları değerlendirebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilecek diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Eşiniz, partnerinizle ilgili konularda sizi kuşkulandıracak diyaloglar gelişebilir.  Yakın çevreniz veya kardeşleriniz ile bu sorunları paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu hafta eylemleriniz, davranışlarınız ile kendinizden çok söz ettireceksiniz. Hafta sonu geldiğinde yolculuklar, seyahatler konusu gündeminizde olabilir. Artık ideallerinizi, beklentilerinizi değiştirerek, yoğun duygularınızdan arınarak hayata devam etme kararı alabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta rutinlerinizi, sağlığınızı kapsayan pek çok konuda harekete geçebilirsiniz. Tatil boyunca durmayıp sürekli iş ve çalışma hayatınızla ilgili konular ile ilgilenebilir ve kazançlarınızı arttırabilmenin yollarını arayabilirsiniz. Venüs ve Merkür’ün yengeç burcuna geçişi kazançlarınızı arttırabilmek adına size güzel fırsatlar sunabilir. Hayatınızda sevildiğinizi hissedeceğiniz ve değer duygunuzun yükseldiği bir süreç başlıyor. Kariyer yaşamınız için güzel gelişmeler yaşanabilir. Bitirmeye odaklandığınız projeler ve gerçekleşmesini istediğiniz hayallere daha fazla odaklanacaksınız.  

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kendinizle ilgilenmek, güzelleşmek, insanlar ile bir arada olmak isteyeceksiniz. Venüs ve Merkür’ün yengeç burcuna geçişi hem iletişimde hem de ilişkilerde sizi çok rahat hissettirecek. Estetik ve güzellik konuları ile daha fazla ilgilenebilir bu süreçte bir diyet programına başlayabilirsiniz. Kişisel gelişiminiz için kısa bir eğitime katılabilir veya arkadaşlarınızdan, ailenizden yeni bilgiler edinebilirsiniz. Artık duygularınızı ifade etmek ve bir süredir kendi içinizde yaşadığınız şeyleri dışarıya aktarmak isteyeceksiniz. Bu nedenle çevrenizdeki insanlara, ailenize, partnerinize, çalışanlarınıza doğrudan isteklerinizi, duygularınızı ifade edecek ortamları yaratacaksınız. Hafta sonu geldiğinde artık hayatınızda olmasını istemediğiniz insanlar ile yol ayrımına gidebilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta duygusal açıdan kendi içinize dönebilirsiniz. Partneriniz veya çocuklarınızla ilgili konularda yaşadığınız sorunlar artık çözülmeye başlıyor. Ancak kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda güzel haberler alabilirsiniz. Bu haftadan sonra iş değişiklikleri ve hayatta güzel fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz.  Partneriniz veya iş ortaklarınızla yaşadığınız krizleri çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta sosyal çevreniz hareketlenmeye başlıyor. Arkadaşlarınız ile keyifli vakit geçirecek ve sevildiğinizi daha çok hissedeceksiniz.  İlişkiler konusunda yaşanan pek çok sorun çözülmeye başlıyor. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha fazla ifade edecek, aileniz ile daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu hafta partneriniz ile ilişkiniz daha farklı bir boyuta geçiyor. Aileniz veya yakınlarınız ile partnerinizi tanıştırabilirsiniz. Duygularınızı daha fazla ifade edeceğiniz, yeni seyahat planları yapabilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta ilişkiler konusunda sizi üzecek gelişmeler meydana gelebilir. Duygularınızı ifade etmek, anlaşılmak, sevilmek isteyebilirsiniz. Yaptığınız işlerin veya davranışların görünür olmasını isteyeceksiniz. Aile içinde bazı sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ev içinde dekorasyon değişiklikleri düzen değişiklikleri yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda özellikle karın ve üreme organları, böbrek sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta kendinizle, çevrenizdeki insanlar ile ilgilenmek seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz. Estetik müdahaleler için uygun bir dönem başlıyor. Kendinize bakmak, kişisel gelişiminizle ilgilenmek, imaj değişiklikleri yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklarınız veya eşinizle ilgili konularda yaşadığınız krizler biraz yumuşamaya başlıyor. Kardeşlerinizle bir arada olmak, yaşanan sorunların üzerinden beraber gelmek için çok sık görüşebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta sizi huzursuz eden duyguları konuşmak anlatmak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar konusunda kazançlarınız artabilir, eşinizden güzel bir hediye alabilirsiniz. Değer gördüğünüzü, sevildiğinizi daha fazla hissedecek ve size kendinizi değersiz hissettirecek kişilerden, ilişkilerden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Hafta sonu yaklaşırken kazançlarınızı arttırabilmek ve kariyer hayatınızla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.  

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta sosyal çevrenizle ilgili pek çok olay değişmeye başlıyor. Eşiniz, partnerinizle olan ilişkinizde sevginizi gösterebilmek veya sevgiyi hissedebilmek adına beklentileriniz büyük olabilir. Ortaklıklar ve yeni ilişkilerin başlaması mümkün olabilir. Kendinizle ilgili pek çok duyguyu ifade etmek ve anlaşılmak isteyebilirsiniz. Aile içinde bazı gerilimler meydana gelebilir ancak bu gerilimler duygusal açıdan sizleri daha fazla yakınlaştıracak. 

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta bedensel ve ruhsal açıdan kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İş hayatınızla ilgili konularda güzel gelişmeler meydana gelebilir. Yaptığınız işin görünür olması, bir süredir üzerinde çalıştığınız planlarınızın uygulamaya geçmesi ve insanlar tarafından beğenilmesi hoşunuza gidecek. Çalışma hayatınızda size destek olabilecek insanlar ile tanışabilirsiniz veya çalıştığınız insanlardan daha fazla destek alabilirsiniz. Hafta sonu kendi dünyanız ile baş başa kalmak isteyeceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta sizi kısıtlayan duygulardan, huzursuz hissettirecek düşüncelerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize, sevdiğiniz şeylere yönelebilir, beslenme alışkanlıklarınızla ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzü değiştirebilmek adına spora başlayabilirsiniz. Seyahatler veya seyahat konularında yeni planlar yapabilirsiniz. Bekar olan balıklar için yeni bir ilişki başlayabilir yeni tanışmalar yaşanabilir.  

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