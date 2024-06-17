Haftalık burç yorumları (17-23 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, Venüs ve Merkür’ün Yengeç burcunda geçtiği bu hafta, duyguların derinlemesine yaşandığı, sevgi, ilişki bağlarının ön planda olduğu, daha çok yakın çevremize odaklandığımız, milli değerlerin daha fazla konuşulacağı süreci hayatımıza taşıyabilir. Venüs Yengeç burcundayken daha çok yakınlarımızı düşünmek, kendimize yakın hissettiğimiz insanlar ile beraber olmak istediğimiz süreçler yaşanır. Merkür yengeç burcundayken bizimle aynı düşüncelere, fikirlere, ideolojilere sahip insanlarla olmak isteyebiliriz. Haftaya başlarken ilişkileri düzeltmek, karşılıklı adımların atıldığı, küslüklerin sona erdiği süreçler yaşanabilir. Eskiye dair hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimizi daha fazla hatırlayacağız. Bu hafta derinlerde bizi huzursuz hissettiren, kuşkulandığımız pek çok duygu ve düşüncenin açığa çıkmak adına huzursuzluk yarattığına şahitlik edebiliriz.

Hafta sonu yaklaştığında bizi rahatsız eden duygulardan uzaklaşmak, insanlar ile aramıza mesafe koymak, sınır çizme ihtiyacında olabiliriz. Etrafımızdaki insanlar ile aramızda yanlış anlaşılmalara sebep verebilecek olan bu mesafe aslında samimi duyguların ortaya çıkması neticesinde pek çok ilişkinin yol kateteceğini gösteriyor. Taraf tutmak, taraflı olmaktan ziyade olayların farklı yönlerini, insanların farklı duygulara ve düşüncelere sahip olabileceğin farkında olabilmek önemli olacak. Aksi durumda duygularımızı, düşüncelerimizi kristalize etmemiz durumda çok fazla kalp kırıklıklarına neden olabilecek deneyimler yaşayabiliriz.