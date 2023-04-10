Haftalık burç yorumları (17 - 23 Nisan 2023)

Koç burcunda hayli zor bir tutulma!

Güneş tutulmasının çarpıcı etkisinin dışında, hafta biraz gerilimli ve hızlı geçecek gibi görünmekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 - 23 Nisan 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın ana başlığı malum Koç burcunun son derecesinde yaşanacak olan zorlu Güneş tutulması olacak. Tutulmaya, birincil derecede hayli olumsuz bir biçimde etkileyecek olan, güç delisi Plüton eşlik etmekte. Zaten 29 derecede tema olarak fazla eril ve güç savaşlarına açık bir tutulma yaşarken bir de bu sevimsiz Plüton'un işin içine olumsuz bir yerden katılması, durumu daha da dramatikleştirecek diyebilirim.

Hafta ortası yaşanacak bu tutulmayı bir kenara koyarsak bu haftanın bir diğer önemli olayı ise Güneş’in Boğa burcuna geçecek olması. Boğa burcunun maddi dünyasında parlayacak olan Güneş, bir ay boyunca bizi daha çok para, aşk, sanat, keyif, yemek içmek, beden sağlığı gibi konulara odaklayabilir.

Hafta sonu ise çok daha olumlu bir gökyüzü altında olabileceğimizi söylemek mümkün. Venüs’ün İkizler'de oluyor olması ise hem maddi hem de manevi anlamda daha kaliteli zaman yaşamamıza neden olacak.

Genel olarak, Güneş tutulmasının çarpıcı etkisinin dışında hafta biraz gerilimli ve hızlı geçecek gibi görünmekte. Para ve parayla ilgili durumlara dikkat etmemizde fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com