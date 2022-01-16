Haftalık burç yorumları (17 - 23 Ocak 2022)

Yengeç burcunda sert bir dolunay!

Bu hafta genelde aile ve aile ile ilgili konular daha çok gündem olabilir. İlişkiler hassaslaşabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 - 23 Ocak 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya 18’inde 27 derece Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunayla başlıyoruz. Elbette Yengeç burcu dediğimizde ilk akla gelen yurdumuz, evimiz, ailemiz gibi daha bize ait konulardır. Bu dolunayda Güneş’e eşlik eden Plüton ve retro hareketinde Satürn ile Uranüs’e kafa tutan Merkür söz sahibi olacak. Bu dolunay her ne kadar zorlayan bir etkiye sahip olsa da çözülmenin, artık sonunu getirmenin de adını koyacak gibi. O nedenle bu hafta değişime ve bitişlere hazır olmakta fayda var. Maddi anlamda ise çok daha kendimizi toparlayacak bir etkiye sahip olacağız gibi de duruyor. Sağlık konusunda ise Covid'in neden olduğu kapanmalar, rahatsızlıklar tekrar ufak ufak hortlayabilir.

Hafta sonu ise Venüs, Jüpiter ve Neptün’ün olumlu etkilerini çok daha fazla hissedebiliriz. Özellikle hafta ortasından sonra yatırımla ilgili konularda doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış olarak gördüklerimiz de doğruymuş gibi gözümüze görünebilir.

Genel olarak bu haftaya gerilimli bir halde giriyor olsak da ortasından sonra yavaş yavaş yüzümüz gülmeye başlayacak diyebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)