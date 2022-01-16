Haftalık burç yorumları (17 - 23 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 09:18
Yengeç burcunda sert bir dolunay!
Bu hafta genelde aile ve aile ile ilgili konular daha çok gündem olabilir. İlişkiler hassaslaşabilir.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
17 - 23 Ocak 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya 18’inde 27 derece Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunayla başlıyoruz. Elbette Yengeç burcu dediğimizde ilk akla gelen yurdumuz, evimiz, ailemiz gibi daha bize ait konulardır. Bu dolunayda Güneş’e eşlik eden Plüton ve retro hareketinde Satürn ile Uranüs’e kafa tutan Merkür söz sahibi olacak. Bu dolunay her ne kadar zorlayan bir etkiye sahip olsa da çözülmenin, artık sonunu getirmenin de adını koyacak gibi. O nedenle bu hafta değişime ve bitişlere hazır olmakta fayda var. Maddi anlamda ise çok daha kendimizi toparlayacak bir etkiye sahip olacağız gibi de duruyor. Sağlık konusunda ise Covid'in neden olduğu kapanmalar, rahatsızlıklar tekrar ufak ufak hortlayabilir.
Hafta sonu ise Venüs, Jüpiter ve Neptün’ün olumlu etkilerini çok daha fazla hissedebiliriz. Özellikle hafta ortasından sonra yatırımla ilgili konularda doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış olarak gördüklerimiz de doğruymuş gibi gözümüze görünebilir.
Genel olarak bu haftaya gerilimli bir halde giriyor olsak da ortasından sonra yavaş yavaş yüzümüz gülmeye başlayacak diyebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Yılın ilk dolunayı bu hafta sizi; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konuları sınayacak diyebiliriz. Zorlu görünümde duran bu dolunay bu konular başta olmak üzere sizi bazı bitişlere ve üzerinizdeki ağırlıklardan arındırmaya yönlendirebilir. Daha özenli ve dikkatli kararlar vermenizde fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında sert bir dolunay etkisinden geçeceksiniz. Bu noktada eğer kısa vadeli planlar yapmaya veya yakın çevrenizle ortak bir şeylere kalkışacaksanız öncelikle geçmişe dair kendinizi bir yenilemeden geçirmeniz size iyi gelecektir.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu haftanın ve özellikle dolunayın en önemli etkisi olarak; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında artık bir karar vermeniz ve gerekiyorsa sizin için kazançtan çok zarar göstergesinde yürüyen işleri bırakmanız lazım. Bu hafta bu ve buna benzer konular önünüzde açılırsa aklıselim kararlar vermeye gayret edin derim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
2021’in ilk dolunayında sizin her şeyden önce kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında üstünüzde yük gibi duran şeylerden kurtulmanız ve kendinizi daha yeniye ve iyiye hazırlamanız gerekebilir. Bunu bir avantaja da dezantajada dönüştürmek sizin inisiyatifinizde olacak gibi görünmekte.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı olan dolunay sizi; psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında etkileyebilir diyebiliriz. Kendinizi neden olduğunu bilemediğiniz bazı sıkıntılar içinde bulabilirsiniz. Önünüzü göremiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu çok doğal, bu hafta kendinizi biraz zamanın kollarına bırakın derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Ocak ayının bu sert dolunayı; yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, yani sosyal ilişkileriniz üzerinde etkili olacak diyebiliriz. O nedenle yeni ilişkiler kurarken veya yeni arkadaşlıklar sürecinde değişime hazırlıklı olmanız gerek.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız dolunay; toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular ile mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında bazı bitiş kararları veya öteden beri gelen hazırlıklarınızın artık sonlanacağının işaretini vermekte. O nedenle bu hafta biraz gergin ama diğer yandan da derin bir soluk aldırtacak gibi de durmakta. Para konularında çok dikkatli davranmanızda fayda görüyorum.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
2022 yılının ilk dolunayı bu hafta; yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular hakkında ufak tefek bazı krizler yaşamanıza neden olabilir. O nedenle mümkün mertebe kendinizi özellikle bir tartışma ortamına sokmamaya ve uzun vadeli olan projeler içine atmamaya bakmanızda fayda var. Bu hafta biraz daha yavaş davranmanız sizin için iyi olabilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftaya damgasını vuran yılın ilk dolunayı; ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında sizi hareketlendirebilir. Bu noktada işin içinde Venüs de olduğu için sağlık konusunda özellikle önceden beri gelen etkilerini hissettiğiniz rahatsızlıklar varsa üstüne gitmeniz gerekebilir.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Yeni yılın ilk dolunayı; birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler, ortaklık, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında artık “tamam mı, devam mı?” diye sordurtacak gibi görünmekte. O nedenle en elzem olan evlilik ve iş ortaklığınıza daha dikkatli bir şekilde bakmanız gerekebilir. Önünüzde bu anlamda açılacak olan süreç, kararlarınızı etkileyebilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında durumunuzu gözden geçirerek toparlanmanız gerekebilir. Bu noktada sağlık konularına bir kere daha dikkat etmenizde fayda var. Pandemi koşulları size kendini hatırlatabilir. O nedenle önceliği bu konuya vermenizde fayda var.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında bitişler ve başlangıçlar yaşamanız çok olası. Önünüze bakarken bu anlamda olumlu veya olumsuz etkileri doğru kestirmeye bakın, kendinizi hazırlayın derim. Ve paraya da dikkat edin bu arada.