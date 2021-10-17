Haftalık burç yorumları (18-24 Ekim 2021)

Sert bitişlere, inatlaşmalara açık bir hafta.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

18-24 Ekim 2021 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür ve Jüpiter’in aynı anda geri hareketini bitirmesiyle başlıyoruz. Ve hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın şans, talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter ile kuracağı olumlu etkileşim de bizi hareket almakta daha rahat hissettirebilir. Dolunay ise Koç burcunda olacağı için bir anda bırakmalar, sonlanmalar bizi biraz yorabilir.

Hafta sonu ise Güneş, Akrep burcuna geçmesiyle birlikte artık önümüzde daha temkinli ve kaos yönetebilecek gücü kendimizde bulacağımız zamanlara ilerleyeceğiz.

Genel olarak bu hafta dolunayın Koç etkisi ve Mars'ın Jüpiter ile olumlu, Plüton’la sert ilişkisi öncelikle toplumsal hareketliliğe ve radikal değişimlerin ayak seslerini duymamıza neden olabilir. Para konusunda bu noktada dikkat etmeye başlamanız önemli olacaktır.

Gökyüzünün bu haftaki hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)