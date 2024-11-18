Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya Ay İkizler burcunda başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konuları bu hafta en önemli konular arasında olacak. Ay’ın Neptün ile olan dik açısı duygusal anlamda hayal kırıklıklarının yaşanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda zihnimiz ön plandayken hata yapabilme potansiyelimiz yüksek. Merkür ve Jüpiter’in karşıt pozisyonu fikir ayrılıkları ile ilgili konuları daha fazla ön plana çıkarabilir. Satürn’ün iki gezegeni kıskacı altına alması sınır aşım durumlarında sorunların büyüyebileceğinin etkisini gösteriyor. Bu hafta ulaşım konusunda ve iletişim konusundaki sınırlamalar, engeller, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar yoğun yaşanabilir.

Salı günü gerçekleşecek olan Ay ile Venüs arasındaki karşıtlık açı ilişkiler açısından ayrılıklara neden olabilir. Ay ile Satürn arasındaki olumlu açı duyguları daha rahat ifade etmeye yardımcı olacaktır.

Çarşamba günü Ay, Güneş ve Neptün arasında olumlu açı gerçekleşiyor. Hayallerimizin, sezgilerimizin izinden gideceğiz. Hislerimizi daha derinlemesine yaşayacağımız bir gün bizi bekliyor. Üretkenliği ön plana çıkarmak, sezgilerin peşinden gitmek faydalı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Plüton kova burcuna bir daha Oğlak burcuna geri dönmemek üzere geçiyor. Artık bilgi ile insanlığın dönüştüğü bir döneme geçiş yapıyoruz. Şimdi Mars ile olan karşıtlık açısı insanlar açısından kaos deneyimlerini ortaya çıkarabilir. Mars’ın kuzey ay düğümü ile olan olumlu açısı yeni başlangıçlar yapacak olanlar için yine de şans vadediyor.

Perşembe günü Ay Aslan burcunda güne başlıyoruz. Mars ile kavuşum enerjisini ortaya koyarken savaşçı, maceracı yönümüz aktif olabilir. Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açı, ilişkiler açısından kalıcılık şansı ifade ediyor.

Cuma günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Neşeli, eğlenceli, özgürlüklerin peşinden gitmek artık hepimiz için daha çok önem kazanıyor. Güneş ile Mars arasında oluşacak olumlu enerji spora başlamak açısından oldukça uygun bir etkiyi karşımıza çıkarıyor. Ay’ın Merkür ile olumlu açısı seyahatler konusunda destek veriyor. Bugün konuşmak, anlaşılmak adına güzel bir gün olabilir.

Cumartesi günü Ay başak burcuna geçiyor. Bu durum 16 Kasım itibariyle hayatlarımızda değerini yitiren pek çok şeyin temizlenmesine neden olacak. Artık işe yarayan ve yaramayan şeyleri birbirinden ayırmanın vakti geldi.

Pazar günü Ay ile Satürn arasındaki karşıtlık duyguların anlaşılmamasına, eleştirel yönlerin daha çok ön plana çıkmasına sebep olabilir. Ancak Ay ile Venüs arasındaki olumlu açı somut değerlerin daha ön plana çıkacağının göstergesi ancak bu gerçeklik arayışı bazen kırgınlıklara neden olabilir.