Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18-24 Kasım 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya Ay İkizler burcunda başlıyoruz. İletişim ve ulaşım konuları bu hafta en önemli konular arasında olacak. Ay’ın Neptün ile olan dik açısı duygusal anlamda hayal kırıklıklarının yaşanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda zihnimiz ön plandayken hata yapabilme potansiyelimiz yüksek. Merkür ve Jüpiter’in karşıt pozisyonu fikir ayrılıkları ile ilgili konuları daha fazla ön plana çıkarabilir. Satürn’ün iki gezegeni kıskacı altına alması sınır aşım durumlarında sorunların büyüyebileceğinin etkisini gösteriyor. Bu hafta ulaşım konusunda ve iletişim konusundaki sınırlamalar, engeller, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar yoğun yaşanabilir.  

Salı günü gerçekleşecek olan Ay ile Venüs arasındaki karşıtlık açı ilişkiler açısından ayrılıklara neden olabilir. Ay ile Satürn arasındaki olumlu açı duyguları daha rahat ifade etmeye yardımcı olacaktır. 

Çarşamba günü Ay, Güneş ve Neptün arasında olumlu açı gerçekleşiyor. Hayallerimizin, sezgilerimizin izinden gideceğiz. Hislerimizi daha derinlemesine yaşayacağımız bir gün bizi bekliyor. Üretkenliği ön plana çıkarmak, sezgilerin peşinden gitmek faydalı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Plüton kova burcuna bir daha Oğlak burcuna geri dönmemek üzere geçiyor. Artık bilgi ile insanlığın dönüştüğü bir döneme geçiş yapıyoruz. Şimdi Mars ile olan karşıtlık açısı insanlar açısından kaos deneyimlerini ortaya çıkarabilir. Mars’ın kuzey ay düğümü ile olan olumlu açısı yeni başlangıçlar yapacak olanlar için yine de şans vadediyor.  

Perşembe günü Ay Aslan burcunda güne başlıyoruz. Mars ile kavuşum enerjisini ortaya koyarken savaşçı, maceracı yönümüz aktif olabilir. Venüs ile Satürn arasındaki uyumlu açı, ilişkiler açısından kalıcılık şansı ifade ediyor.  

Cuma günü Güneş Yay burcuna geçiyor. Neşeli, eğlenceli, özgürlüklerin peşinden gitmek artık hepimiz için daha çok önem kazanıyor. Güneş ile Mars arasında oluşacak olumlu enerji spora başlamak açısından oldukça uygun bir etkiyi karşımıza çıkarıyor. Ay’ın Merkür ile olumlu açısı seyahatler konusunda destek veriyor. Bugün konuşmak, anlaşılmak adına güzel bir gün olabilir.  

Cumartesi günü Ay başak burcuna geçiyor. Bu durum 16 Kasım itibariyle hayatlarımızda değerini yitiren pek çok şeyin temizlenmesine neden olacak. Artık işe yarayan ve yaramayan şeyleri birbirinden ayırmanın vakti geldi.  

Pazar günü Ay ile Satürn arasındaki karşıtlık duyguların anlaşılmamasına, eleştirel yönlerin daha çok ön plana çıkmasına sebep olabilir.  Ancak Ay ile Venüs arasındaki olumlu açı somut değerlerin daha ön plana çıkacağının göstergesi ancak bu gerçeklik arayışı bazen kırgınlıklara neden olabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta kardeşleriniz, yakın çevreniz ile olan iletişiminiz yoğunlaşıyor. Yolculuklar konusunda yoğun bir gündeminiz olabilir. Kira anlaşmaları, sözleşmeler konusu önceliğinizde olabilir. Ailenizden destek almak veya ev işleriniz ile ilgilenmek önceliğinizde olabilir. Aşk hayatınız oldukça hareketli, partneriniz ile çok eğlenceli bir hafta geçirebilirsiniz. Üretkenliğiniz ön planda olacak. Hafta sonu sağlığınız ile ilgili daha özenli olmalısınız. Ancak iş hayatınız ile ilgili çok önemli gelişmeler meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta finansal durumunuz, kaynak yönetiminiz ön planda olacak. Kardeşleriniz, eşiniz ile ilgili konular ön planda olabilir. Fiziksel değişim, imaj çalışmalarına öncelik verebilirsiniz. Yakın çevrenizle bir araya gelmek, onlarla daha sık vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yolculuk ve yer değişikliği konusu bu hafta yorucu olabilir. Bu hafta zaman ile yarışınız yüksek, sürekli bir şeylere yetişmek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu hafta bağışıklığınıza dikkat etmeniz önemli, gelecek haftadan itibaren sağlığınız ile ilgili konulara sizi zorlayan, günlük rutinlerinizin aksamasına sebep olabilecek durumlar oluşabilir. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta fikirlerinizi, duygularınızı ifade etmek sizin için oldukça önemli olacak. Pazartesi günü kendinizden beklentiniz oldukça yüksek olacaktır. Bu hafta kendinizle yarışınızı bitirmek isteyeceksiniz. Kendinizi tam anlamıyla ortaya koymak ve yaptığınız işler neticesinde takdir toplamak sizin için önemli olabilir. Ortaklarınız, eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Sorumluluklarınız konusunda başkalarından yardım alabilir, ailenizdeki insanlar ile daha sık görüşmeniz gerekebilir. Hafta sonu yolculuklar, geziler ön planda olacaktır. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta içinizdeki duyguları ifade etmek için kendinizi zorlayabilirsiniz. Bir süredir zihninizi meşgul eden şeyleri eşiniz ile konuşmak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. İlişkinize dair sorunları çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Finansal açıdan harcamalarınız konusunda abartılı davranışlara sürüklenmek mali durumunuzun bozulmasına sebep olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ile ilgili konular bu hafta tüm gündeminizi değiştirebilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta arkadaşlarınız, sosyal yaşamınız ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına koşmak, onlara yardım etmek isteyebilirsiniz. Haftanın ikinci günü sağlık konusunda kendinizi zorlanmış, yorgun hissedebilirsiniz. Mide hassasiyeti yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna yaklaşırken imaj değişiklikleri, kişisel bakımınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ortaklarınız ve evliliğiniz açısından gergin bir süreç yaşanabilir. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kariyeriniz konusunda harekete geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla rekabet konusu bazen tatlı atışmalar söz konusu olabilir. Bu hafta davetten davete koşmanız gerekebilir. Hafta sonuna yaklaşırken kendi içinize kapanabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmekte güçlük çekeceğiniz durumlar oluşabilir.  Bu hafta başkalarıyla iletişim kurarken kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. Hafta sonunu kendinize ayırıp kişisel bakım konularıyla ilgilenebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta eğitim, seyahat konuları gündeminizde olabilir. Aileniz ile ilgili konularda sizi sınırlayan, olumsuz etkileyen şeyleri ifade etmek ve çözmeye yönelik planlar oluşturabilirsiniz. Kariyer hayatınızda başarılı bir hafta sizi bekliyor. Arkadaşlarınızın organizasyonlarına katılmak, onlara yardım etmek gibi öncelikleriniz olabilir. Hafta sonu yorgunluğunuzu atmak için biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta mali konular, harcamalarınız konusunda harekete geçebilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Sınavlar, sınav başarıları, yurt dışı bağlantılı işlerde aksamalar, başarısızlıklar meydana gelebilir. Otorite figürleri ile aranızda bazı tatsızlıklar yaşanabilir. Ancak maaş ve kazanımlar açısından kendi şansınızı yaratacaksınız.  

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta eşiniz, ortaklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olacak. Konuşmak, anlaşılmak önceliğinizde olabilir. Ticari konular, alım satım işleri, finansal süreçleri yakından takip etmek isteyebilirsiniz. Yolculuklar, seyahatler, eğitimler konusunda yeni fikirler ortaya koyabilir ve harekete geçebilirsiniz. Evinizle ilgili yeni düzenlemeler yapabilir, taşınmak gibi süreçler gündeminizde olabilir. Kariyer hayatınız, çalışanlarınız açısında oldukça olumlu başarılara imza atacağınız bir hafta sizi bekliyor. Diyet, spor aktiviteleri açısından verimli bir hafta olabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta sağlığınız, genel görünümüz, beslenmeniz ile ilgili konularda yenilikler yapabilirsiniz. Eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olacak. Onların hayatını düzenlemek adına harekete geçebilirsiniz. Finansal durumunuzu toparlamak, satışlardan gelir elde etmek, ticari hayatınız önceliğinizde olabilir. Hafta sonu seyahatler, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimler önceliğinizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatınız, çocuklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Günlük rutinlerinizi değiştirecek türden iş hayatınız hareketlenecektir. Ortaklarınız ile aranızda bazı gerilimler meydana gelebilir. Eşiniz ile aranızda anlaşma sağlamak güç olabilir. Hafta sonu kazançlarınız ile ilgili konular, muhasebe kontrolleriniz önceliğinizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta ev ve aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Çocuklarınızın günlük düzenini sağlamak, partnerinize zaman ayırmak konusunda bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz, ateşli hastalıklar, kalp rahatsızlıkları bu hafta sizi biraz zorlayabilir. Hafta sonu eşinizden destek almak ve onunla vakit geçirmek iyi hissettirebilir.

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