Haftalık burç yorumları (19 - 25 Aralık 2022)

Oğlak yeni ayı “Şansına güvenme” diyor.

Bu hafta kendinizi özellikle iş ve para konularında koruduğunuz takdirde sıkıntı yaşamazsınız.

19 - 25 Aralık 2022 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

19 - 25 Aralık 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Oğlak burcunda yaşanacak olan yeniay. Bu yeniay şans gezegeni Jüpiter ile birebir sert açıda olduğu için, kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili durumlarda abartılı yaklaşımlara, son anda yaşanacak olan olumsuzluklara neden olacakmış gibi görünmekte. O nedenle dolunayın etkisini yaşayacağımız bu hafta işle ilgili konuları biraz daha rölantide tutmanızda fayda var diyebilirim.

Hafta başında ise gökyüzü biraz daha hareketli görünmekte. Dolayısıyla yaşayacağınız olaylara da tahammülünüz yer yer kalmayabilir. Her ne kadar sabrınızın sınandığını hissediyor olsanız da kendinizi duygularınıza bırakmayın derim.

Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz yorucu bir hafta olacak dememiz mümkün. Kendinizi özellikle iş ve para konularında koruduğunuz takdirde sıkıntı yaşamazsınız.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com