Haftalık burç yorumları (19 - 25 Aralık 2022)

Oğlak yeni ayı “Şansına güvenme” diyor.
Bu hafta kendinizi özellikle iş ve para konularında koruduğunuz takdirde sıkıntı yaşamazsınız.
19 - 25 Aralık 2022 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
19 - 25 Aralık 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Oğlak burcunda yaşanacak olan yeniay. Bu yeniay şans gezegeni Jüpiter ile birebir sert açıda olduğu için, kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili durumlarda abartılı yaklaşımlara, son anda yaşanacak olan olumsuzluklara neden olacakmış gibi görünmekte. O nedenle dolunayın etkisini yaşayacağımız bu hafta işle ilgili konuları biraz daha rölantide tutmanızda fayda var diyebilirim.
Hafta başında ise gökyüzü biraz daha hareketli görünmekte. Dolayısıyla yaşayacağınız olaylara da tahammülünüz yer yer kalmayabilir. Her ne kadar sabrınızın sınandığını hissediyor olsanız da kendinizi duygularınıza bırakmayın derim.
Genel olarak bakıldığında bu hafta biraz yorucu bir hafta olacak dememiz mümkün. Kendinizi özellikle iş ve para konularında koruduğunuz takdirde sıkıntı yaşamazsınız.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi daha çok iş ve işle ilgili konularda yeni başlangıçlara itebilir. Bu ve buna benzer parayı anlatan meselelerde karar vermek durumunda kalabilirsiniz.
BOĞA
Oğlak burcundaki bu yeniay sizi daha çok uzun vadeli planlar yapmaya teşvik edebilir. Bunu yaparken şans faktörünü hiç düşünmeden direkt akılla kararlar verin.
İKİZLER
Bu hafta yaşayacağınız yeniay sizi resmi işlere biraz boğabilir. O nedenle olabildiğince bilen birilerinden akıl almayı ihmal etmeyin derim. Planlı olursanız işleriniz kolaylaşır.
YENGEÇ
Bu yeniay sizi daha çok evlilik konusunda tetikleyebilir. İlişkiniz yeni bir boyuta gelebilir veya hoş bir aşk ilişkisine adım atacak olabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanı mutlaka bu hafta kulağınız duysun.
ASLAN
Sağlık konusu başta olmak üzere iş ve iş ortamıyla ilgili olarak bu hafta bir hareketlilik yaşamanız söz konusu. Olumsuz olan bir şeyler olursa kendinizi hemen ortaya atmayın derim.
BAŞAK
İkili ilişkileri tekrar sorguladığınız ve varsa çocuklarınız hakkında bazı kararlar verebileceğiniz bir haftadan geçecek olabilirsiniz. O nedenle böyle nazik konulara tek yönden bakmayın.
TERAZİ
Bu hafta yeniay size aile ve aile büyükleri ile ilgili olarak bazı konularda hareketlilik getirebilir. Bu hareketlilik içinde kendinizi çaresiz hissetmeniz de olası. Gerekeni yapın, bu yeter.
AKREP
Bu hafta yaşanacak olan yeniay size ikili ilişkilerde özellikle yakın çevrenizle olan tutumunuzu tekrar sorgulatabilir. Sabırlı olun ve gülümseyin.
YAY
Yaşanacak olan yeniay size bu hafta her şeyde, önce maddi konularda artık geride bırakmanız gerekenleri bırakıp önünüze bakmanız gerektiğini söyleyecek. Dinleyin gökyüzünü.
OĞLAK
Bu hafta sizin için gökyüzü “Hadi artık değişelim ve yeniliklere kucak açalım” demekte. Bu haftayı olumlu yönde değerlendirdiğiniz takdirde güzellikler sizi bekliyor.
KOVA
Bu hafta gökyüzü size yeniayın da etkisiyle biraz durup kendinizi dinlemenizi ve olaylara biraz daha uzaktan bakmanızı salık veriyor. Bazen hayatın dışına çıkmak çoğu zaman iyidir.
BALIK
Bu hafta yeniayın muhteşem enerjisi sizi daha çok sosyal hayatınızı organize etmek için teşvik edecek diyebilirim. Önünüzde olumlu yeni tanışmalar olabilir.