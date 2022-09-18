Haftalık burç yorumları (19 - 25 Eylül 2022)

Baba, oğul dayanışması.

Mars ve Satürn, baba oğul el ele bir tablo çizmekteler, bu da bize olumsuzu olumlu bir yöne çevirecek güçlü bir etki yaşayabileceğimizi söylemekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

19 - 25 Eylül 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya benliğimizi ve fiziksel gerçekçiliğimizi anlatan Güneş ile güç düşkünü Plüton arasındaki olumlu iletişimle giriyoruz. Aynı zamanda iki olumsuz gezegen olan Mars ve Satürn, baba oğul el ele bir tablo çizmekteler; bu da bize olumsuzu olumlu bir yöne çevirecek güçlü bir etki yaşayabileceğimii söylemekte. Artık zor olanı başarmanın zamanı geldi. Kollarınızı sıvayabilirsiniz.

Hafta ortasında ise Venüs, Güneş ile yan yana olmak için yolunda devam ederken, Plüton ile Venüs arasındaki etkileşim de kendini konuşturmaya artık başlayacak. Bu bize yine güç savaşlarının bir tek zorlanımla değil, aynı zamanda güzellikle de olabileceği konusunda ilham verecek gibi duruyor. Bu anlamda sonu karışık ve gürültülü olan meseleleri ele alarak halledebilirsiniz ve tabii güç sarhoşu olup yolunuzu şaşırmamanız kaydıyla.

Hafta sonu ise ayın Uranüs ve şanslı bir gösterge olan kuzey Ay düğümüyle yapacağı olumlu etkileşim duygusal anlamda bizde olumlu bir hava estirirken, diğer yandan yolumuzu doğru bulmamız açısından etkili bir metot olarak görünmekte. Yani çözümün yolu içtenliğinizde saklı da diyebiliriz. Ama bu arada ani hareketlerde bulunurken hafta sonu orantılı olmanızda fayda var.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü güce körü körüne vurulmadan birikmiş işleri halledebileceğimizi ve gelecek planlarımızı yapabileceğimizi söylemekte.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.