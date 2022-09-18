Haftalık burç yorumları (19 - 25 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 09:17
Baba, oğul dayanışması.
Mars ve Satürn, baba oğul el ele bir tablo çizmekteler, bu da bize olumsuzu olumlu bir yöne çevirecek güçlü bir etki yaşayabileceğimizi söylemekte.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
19 - 25 Eylül 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya benliğimizi ve fiziksel gerçekçiliğimizi anlatan Güneş ile güç düşkünü Plüton arasındaki olumlu iletişimle giriyoruz. Aynı zamanda iki olumsuz gezegen olan Mars ve Satürn, baba oğul el ele bir tablo çizmekteler; bu da bize olumsuzu olumlu bir yöne çevirecek güçlü bir etki yaşayabileceğimii söylemekte. Artık zor olanı başarmanın zamanı geldi. Kollarınızı sıvayabilirsiniz.
Hafta ortasında ise Venüs, Güneş ile yan yana olmak için yolunda devam ederken, Plüton ile Venüs arasındaki etkileşim de kendini konuşturmaya artık başlayacak. Bu bize yine güç savaşlarının bir tek zorlanımla değil, aynı zamanda güzellikle de olabileceği konusunda ilham verecek gibi duruyor. Bu anlamda sonu karışık ve gürültülü olan meseleleri ele alarak halledebilirsiniz ve tabii güç sarhoşu olup yolunuzu şaşırmamanız kaydıyla.
Hafta sonu ise ayın Uranüs ve şanslı bir gösterge olan kuzey Ay düğümüyle yapacağı olumlu etkileşim duygusal anlamda bizde olumlu bir hava estirirken, diğer yandan yolumuzu doğru bulmamız açısından etkili bir metot olarak görünmekte. Yani çözümün yolu içtenliğinizde saklı da diyebiliriz. Ama bu arada ani hareketlerde bulunurken hafta sonu orantılı olmanızda fayda var.
Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü güce körü körüne vurulmadan birikmiş işleri halledebileceğimizi ve gelecek planlarımızı yapabileceğimizi söylemekte.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Zamanında başlayıpta hala sonuçlanmamış işleriniz varsa ve hele bu para konusundaysa bu hafta hoş süprizlerle karşılaşmanız olası. Ve ayrıca kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla meseleleri halletmek içinde gayet iyi zamanlar görünmekte.
Boğa
Kariyer ve para konularında, sınırlarınızı fazla aşmamak kaydıyla talepkâr olabilir ve sizden yaşça büyük insanlarla olumlu gelişmeler için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle otorite seviyesindeki insanlarla çözüm bulmak için ideal zamanlar.
İkizler
Bu hafta kendinizi biraz yorgun hissedebilir ve koşturma halinde olabilirsiniz. Özellikle kendinizi ortaya koyabileceğiniz meselelerde hazırlıklı olduğunuz takdirde bu hafta elinizi taşın altına sokmanızda bir sakınca görünmemekte.
Yengeç
Duygusal potansiyelinizi iş ve işle ilgili alanlarda cesurca kullanmanız sizin hayrınıza olabilir bu hafta. O nedenle aynı zamanda arkadaşınız, dostunuz olan insanlarla para konusu başta olmak üzere statünüz hakkında yardım alabilirsiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Aslan
Sosyalleşmek ve aynı zamanda ilişkiniz üzerinde düşünmek için olumlu bir gökyüzü altındasınız dersem yanlış olmaz. Bunun yanında bu hafta maddi konularda daha dikkatli ve özenli olmanız sizin hayrınıza olacaktır.
Başak
Önceden bitmemiş ve hala sürümcemede olan kurumsal veya devlet kapısıyla ilgili işleriniz varsa bunları bir güzel ele alabilir ve halletme yolunda büyük adımlar atabilirsiniz. Önünüzde oluşacak fırsatlar uzak bir akraba veya arkadaştan gelebilir.
Terazi
Bu hafta kendinizi biraz durgun hissetmeniz olası. Olabildiğince kendinizi yeniliklere hazırlamanızda fayda var. Sosyal yaşamızda yaşayacağız değişim de yine bu haftanıza etkili bir imza atabilir. Aşkı belki de kalabalıklarda bulabilirsiniz, neden olmasın?
Akrep
İş ve iş çevresiyle ilgili önceden görmediğiniz bazı aksaklıklar önünüze çıkabilir ve bunlara müdahale etmeniz gerekebilir. Bu noktada sinirlerinize hakim olmanız ve çevreyi çok iyi kontrol ederek hareket etmeniz sizin avantajınıza olacaktır.
Yay
Sosyal konularda kendinizi yoğunlaşmış hissedebilrsiniz. Yeni kişiler, yeni çevreler sizin için hem maddi hem de manevi anlamda geliştirici olacakmış gibi görünmekte. Bunun yanında sağlık konusunda kaza riski içeren durumlardan uzak durun.
Oğlak
Para konusunda bu hafta elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla çok daha iyi ilişkiler kurabilmeniz için biraz daha özverili davranmanız gerekebilir. Üstünüze vazife olmayan konulara girmemenizde fayda var.
Kova
Kendinizle ilgili olarak yapacağınız her türlü girişim yerini bulabilir. Özellikle eğitiminizle ilgili bazı kararlar alacaksanız iyi fırsatlar yakalamanız söz konusu olabilir. Ayrıca bu hafta kardeşlerinizle olan ilişkinizde güzel gelişmeleriniz olabilir.
Balık
Resmi işlerle yoğunlaşacağınız bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Madddi anlamda önünüze gelecek olan girişim fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Sağlığınız konusunda ise kas ve eklem ağrılarına dikkat etmenizde fayda var.