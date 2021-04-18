Haftalık burç yorumları (19 Nisan 2021-25 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

Bu hafta Boğa burcu ile gülümseyeceğiz

Güneş'in ve Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte daha uyumlu ve nispeten daha ben merkezli bir düşünme, yaşama disiplinine geçeceğiz.

Ay’ın konumu:

Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta sevgili astroloji severler, Salı günü gıybet düşkünü Merkür ve Güneş el ele zevk, sefa, sanat, para ve cimriliğin, bencilliğin, kanepeden kalkmadan yaşamanın burcu olan Boğa burcuna geçiyor. Yine geçen haftadan beri başımıza ekşiyen kabadayı Plüton’un tacizi olmasa aslında mis gibi bir hafta diyeceğim.

Eh, bu durumda sinirlere hâkim olup, özellikle maddi konularda savrulmamaya dikkat edeceğiz başka yolu yok. Bunun yanında eğer ekonomik girişimlerde ciddi bir şeylere kalkışacaksanız bunu kesinlikle hafta başı yapmanızda fayda var. Hafta sonuna doğru ise Venüs sevimsiz hareketlerde bulunacağı için dikkatli olmanızda fayda var.

Sağlık konusunda ise alerjiye dikkat edin. Mevsim değişimi vurabilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.



(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)