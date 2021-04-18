Haftalık burç yorumları (19 Nisan 2021-25 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

18.04.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 09:37
Bu hafta Boğa burcu ile gülümseyeceğiz
Güneş'in ve Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte daha uyumlu ve nispeten daha ben merkezli bir düşünme, yaşama disiplinine geçeceğiz.
Ay’ın konumu:
Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu hafta sevgili astroloji severler, Salı günü gıybet düşkünü Merkür ve Güneş el ele zevk, sefa, sanat, para ve cimriliğin, bencilliğin, kanepeden kalkmadan yaşamanın burcu olan Boğa burcuna geçiyor. Yine geçen haftadan beri başımıza ekşiyen kabadayı Plüton’un tacizi olmasa aslında mis gibi bir hafta diyeceğim.
Eh, bu durumda sinirlere hâkim olup, özellikle maddi konularda savrulmamaya dikkat edeceğiz başka yolu yok. Bunun yanında eğer ekonomik girişimlerde ciddi bir şeylere kalkışacaksanız bunu kesinlikle hafta başı yapmanızda fayda var. Hafta sonuna doğru ise Venüs sevimsiz hareketlerde bulunacağı için dikkatli olmanızda fayda var.
Sağlık konusunda ise alerjiye dikkat edin. Mevsim değişimi vurabilir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta maddi konularda özellikle önümüzdeki hafta yaşanacak olan Akrep dolunayına kendinizi hazırlamanız gerek diyebilirim. Ekonomik anlamda para tanrıçası Venüs, hem vurdumu oturtan Uranüs ile kavuşuma giderken diğer yandan malum Satürn denilen garabete olumsuz açı yapacak. Bu hafta para konusunda kesinlikle dikkatli olmanızda çok fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Haftanın güzel yanı Satürn’ün kariyer ve kendinizi göstermeniz, parlatmanız açısından bir şekilde ümitli bakıyor olması. Bu anlamda kendiniz için hem maddi hem de manevi anlamda olumlu gelişmeler için adım atabilirsiniz ama bu adımlarda sağlığınız başta olmak üzere çok yönlü düşünmeniz gerekebilir. Önünüzde Akrep - Boğa aksında yaşanacak sert bir dolunay var ve bu hafta kendinizi toparlamanızda fayda var.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta psikolojinize dikkat ettiğiniz sürece ciddi bir sorun yaşayacağınızı gökyüzü söylemekte. Yani kendinizle oturup kalkıp kavga etmeyi ve aşağılamayı bir yana bırakmanızda fayda var. Bunun kime ne yararı var? Bu haftayı olabildiğince huzurlu dingin bir şekilde geçirmeye bakın. Önümüzdeki hafta yaşanacak olan Akrep dolunayı yorucu görünmekte sizin için.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Canım yengeçlerim, bu haftanın en önemli konusu sizin için artık hareketli olmak olacak. Özellikle eşinizin parası, devlet kamu alanları ve büyük yapılanmalardan bir fayda, kar etmeniz söz konusu olabilir o nedenle fırsatları kollayın derim ve bu hafta her ne kadar koşturmanız olsa da kendinizi çok da fazla yormayın derim.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta kariyer konusunda takıntılı davranışlarda bulunup hem kendinize hem de çevrenize ziyan hareketlerde bulunma riskiniz var o nedenle olabildiğince bir şeyler yapmadan önce derin bir soluk alın ve dilin kemiğinin olmadığını unutmayın. Öğrenci aslanlar ise bu hafta biraz mecburiyetler karşısında sıkılacaklarmış gibi duruyor.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Sevgili başaklarım, bu hafta kendinizi biraz dağılmış oradan oraya koştururken bulmanız çok mümkün. O nedenle olabildiğince planlı, programlı olmanızda fayda var. Ama bu koşturma içindeyken fırsatlara da göz kulak olun derim. maddi, manevi hoş gelişmelerde sizi bekliyor gibi durmakta. Sağlık konusunda elbette Satürn sizin bu alanınızdan geçtiği içim söylemem gerek yok temkinli olun.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Sevgili teraziler bu hafta ile birlikte hem özel hayat hem de para konusunda hararetli zamanlar yaşayacaksınız gibi görünmekte. O nedenle öncelikle gönül meselelerinde temkinli olun derim. Evet hoş gelişmeler olacak gibi duruyor ama bu hoş zamanları ekonomik anlamda yanlış planlar yaparak gölgelemeyin derim size. Önümüzdeki hafta yaşanacak olan Akrep dolunayı para konusunda sizi dürtecek gibi duruyor. Şimdiden dikkatli davranın biraz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta özellikle aile ilişkilerine dikkat diyorum sevgili akrepler, her anlamda hem kendi aileniz, hem varsa eşinizin ailesi ile olan veya olabilecek gelişmeler karşısında sağlam bir duruş sergilemeniz gerekmekte. Eğer bu duruş ve tutumunuzu tam aklı selim bir şekilde gerçekleştiremediğiniz taktirde önümüzdeki hafta yaşanacak olan sizin burcunuzda ki dolunay, bazı ipleri gerip koparabilir. Yani ilişkilere artık dikkat!
edebilirsiniz.
4.Hafta Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Sevgili yaylar, “bu hafta iletişim ve arkadaş kardeş ilişkilerinde biraz kendinizi toparlamanız ve olabildiğince para ile ilgili bağlar kurmamanız da fayda var” demek isterim. Bu anlamda Satürn denilen eli cetvelli sert hoca sizi hem cesaretlendirecek hem de cezalandırmak için fırsat kollayacak o nedenle kendinizi bu hafta bu anlamda korumaya çalışmanızda fayda var.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Sevgili oğlaklarım, bu hafta ve şimdiden söylemekte fayda var önümüzdeki hafta aşk ve ilişki konularında acı, tatlı ortaya karışık bir menü ile karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda kafanız para alanında cirit atan Satürn sevimsiziyle mi cebelleşsin, yoksa aşk meşk konularında mı kendini oyalasın? Yani işler biraz karışabilir ve devrelerden hafif duman kokusu gelebilir. Sakin olun yeter.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Sevgili kovalar bu haftanın listesinde aşk ve ilişkiler veya evliyseniz ve çocuklarınız varsa onlar hakkında hareketli geçecek diyebilirim. Sizi gülümsetecek gelişmeler neden olmasın ki? Elbette olabilir. O nedenle karamsar bir duruş sergilemeyin öyle. Evet, aşk genelde insanı üzer mi? Üzebilir. Ama bunu yaşamadan nereden bileceksiniz ki? Yani koyverin kendinizi gitsin. Üzülürseniz de üzülürsünüz, boş verin aşk aşktır.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Sevgili balıklar hayırdır? Ev, arsa, yazlık, kışlık bir şeyler mi almayı planlıyorsunuz? Tamam planları yapın tabi ve fakat bu dolunay gümbürtüsü önümüzdeki hafta bitene kadar Ay sıkıştığı alandan çıkana kadar bu planları projeleri hayata geçirmeyin derim. Keza iyi bir fırsat çıkarsa atlayın tabi. Ama yine de bu ve buna benzeri yatırım ile ilgili konularda temkinli olun.