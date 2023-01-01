Haftalık burç yorumları (2 -7 Ocak 2023)

Yengeç burcunda ılımlı bir dolunay.

Bu hafta için olumlu gelişmelerin ve yeni başlangıçların haftası olacak diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

2 -7 Ocak 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile yapacağı olumlu görünümle başlıyoruz. Bu noktada konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Çok çabuk ve kolay yalan söylenebilir veya olanları çarpıtarak anlatma eğiliminde olabiliriz. Bu görünüm özellikle sanatçılar için ise muhteşemdir diyebiliriz.

Hafta ortası artık Kova burcuna giren güzellik ve para tanrıçası Venüs, Kova’ya girer girmez önce talih gezegeni jüpiter’e ve ardından da geri giden Mars’a harika bir açı yapacak. Bu da bizi bu hafta maddi, manevi olarak doyuma ulaştırabilir.

Hafta sonu ise Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunay kadersel noktalar olan Ay düğümleri ve Uranüs ile yapacağı olumlu irtibat sayesinde bizi güvenlik, evimiz, aile, aile kökleri gibi konularda yenileyecek diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta için olumlu gelişmelerin ve yeni başlangıçların haftası olacak diyebiliriz. Yaratıcı işlerle ilgiliyseniz bu haftayı iyi değerlendirin.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com