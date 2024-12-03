Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2-8 Aralık 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay-Merkür kavuşum enerjisi ile başlıyoruz. İletişim ve anlaşılma beklentimiz oldukça yüksek olacaktır. Bu hafta merkür ile jüpiter arasındaki karşıtlık açı fikir ayrılıklarınızın çok fazla olacağının göstergesi. Insanlar pek çok alanda birbirlerinden fakrlı düşüncelere sahip olduğunun farkına varabilir ve bu durum zaman zaman gerilimlere sebebiyet verebilir. Eğitim, ulaşım gibi konularda aksaklıklar meydana gelebilir. Özellikle yüksek öğrenim kurumları ile ilgili konular, eğitmenler ile ilgli konular gündeme gelebilir. Bu hafta mars aslan burcunda retro hareketine başlıyor. Bu durum ülkemizde liderler açısından sağlık risklerini gösteriyor.  Hafta sonu ülke gündemini etkileyecek ulaşım sorunları, kazalar meydana gelebilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta akademik konular, eğitim alanları, seyahatler konusunda hareketli bir hafta sizi bekliyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayan enerjilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hafta sonundan itibaren ilişkiler konusunda daha hassas olmanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta finansal konular, kazançlarınız, kariyer hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacaktır. Muhasebe ve hesaplamala konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Hafta sonu aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir. Kıskançlık krizlerine dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta eşiniz, ortaklarınız ile ilgili konularda gündeminizde olacak. Eşiniz ve ortaklarınızla gelirlerinizi arttırmak ve yeni kazançlar sağlamak adına harekete geçebilirsiniz. Seyahatler, eğitimler konusunda hareketli bir hafta olabilir. Merkür retro olacağı için iletişim konusunda sıkıntılar oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta sağlığınız ile iligli konulara daha çok ilgi göstermeniz gerekebilir. Eşiniz veya ortaklarınızın yardımını çok fazla hissedeceksiniz. Ancak hafta sonundan itibaren harcamalarınızı kontrol etmeniz önemli olabilir. Sağlığınızla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Çalışanlarınız açısından bazı sağlık sorunları meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatınızda, eğlence hayatınızda oldukça hareketli bir zaman sizi bekliyor. Çocuklarınız ile ilgili konular, onların eğitim hayatları ve onlar ile ilgili harcamalar ön planda olacak. Çalışanlarınız, ortaklarınız ile ilgili konular bu hafta gündeminizi meşgul edebilir. Kendi sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle kalp ile ilgili sağlık sorunu olanların bu hafta daha dikkatli olması önemli olacaktır.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta aileniz ve ev yaşantınız ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Aile içindeki insanların sağlığı, hastane ziyaretleri, ev içindeki eşyaların bakımı ile ilgili süreçler gündeminizi meşgul edebilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta kısa yolculuklar, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda revizeler gerçekleşebilir. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilirsiniz. Insanlar ile olan iletişiminizde sürekli olarak kendinizi savunma ihityacında hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta finansal açıdan güzel gelişmeler sizi bekliyor. Kazançlarınızı arttırabilmek adına harekete geçeceksiniz. Ancak pazar gününden sonra bu hafta yaşananlarda bazı gecikmeler olabileceği gösteriyor. Maddi kaynaklarınızı yönetirken daha dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta hayatın her alanına koşmak ve mücadele etme konuları gündeminizde olabilir. Hareketli bir hafta sizi bekliyor. Ev içinde bazı değişiklikler, aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Eşiniz ve ortaklarınız ile aranızda bazı uzlaşma sorunları olabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kapalı alanlardan kendinizi dışarı atmanız gerekebilir. Kapalı kaldığınız sürece kendinizi öfkeli hissedebilir ve nefes alamıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu durum sonraki haftalarda sağlığınızı bile etkileyebilir. Bu sebeple bazen boşluk vermek önemli olabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanıyacağınız arkadaşlar, dostalarınız, eskiden tanıdığınız insanlar ile tekrar bir arada olacaksınız. Aşk hayatınızda sizi üzen durumlar oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta kariyer hayatınız açısından hareketli bir hafta sizi bekliyor. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak, otorite figürleri ile ilgili konularla ilgilenmek önceliğinizde olabilir. Terfi veya başka bir iş ile ilgili teklif alabilirsiniz. Eski iş arkadaşlarınız ile tekrar görüşebilirsiniz.

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