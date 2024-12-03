Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2-8 Aralık 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay-Merkür kavuşum enerjisi ile başlıyoruz. İletişim ve anlaşılma beklentimiz oldukça yüksek olacaktır. Bu hafta merkür ile jüpiter arasındaki karşıtlık açı fikir ayrılıklarınızın çok fazla olacağının göstergesi. Insanlar pek çok alanda birbirlerinden fakrlı düşüncelere sahip olduğunun farkına varabilir ve bu durum zaman zaman gerilimlere sebebiyet verebilir. Eğitim, ulaşım gibi konularda aksaklıklar meydana gelebilir. Özellikle yüksek öğrenim kurumları ile ilgili konular, eğitmenler ile ilgli konular gündeme gelebilir. Bu hafta mars aslan burcunda retro hareketine başlıyor. Bu durum ülkemizde liderler açısından sağlık risklerini gösteriyor. Hafta sonu ülke gündemini etkileyecek ulaşım sorunları, kazalar meydana gelebilir.