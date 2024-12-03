Haftalık burç yorumları (2-8 Aralık 2024)

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatınızda, eğlence hayatınızda oldukça hareketli bir zaman sizi bekliyor. Çocuklarınız ile ilgili konular, onların eğitim hayatları ve onlar ile ilgili harcamalar ön planda olacak. Çalışanlarınız, ortaklarınız ile ilgili konular bu hafta gündeminizi meşgul edebilir. Kendi sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle kalp ile ilgili sağlık sorunu olanların bu hafta daha dikkatli olması önemli olacaktır.