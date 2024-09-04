Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar. Bu hafta gökyüzünde oldukça değişiklik söz konusu, hem değişken burçlardaki gezegen dizilimleri, hem gezegenlerin retroları ve burç değişiklikleri gündemi değiştirebilecek niteliklere sahip olacaktır.

2 Eylül tarihinde Uranüs Boğa burcunda tekrar retro hareketine başlıyor. Toprak, finans ile ilgili konularda huzursuz edecek hareketlilikler söz konusu olabilir. Plüton dokunduğu alanları ortadan kaldıran, düzenin tamamen değişmesine sebep olan bir gezegendir, Oğlak transitinde devlet yönetim şekillerini dönüştüren bir enerjiye sahipti. Şimdi bu retro sürecinde yarım kalan ne varsa tekrar gündeme getirilmek istenecektir.

2-3 Eylül tarihlerinde Mars-Neptün karesi de aktif olacak, üst solunum yolu rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları ve ateşli rahatsızlıklara sebep olabilir. 3 Eylül tarihinde Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Hasat edilenlerin, ayrıştırılması, mükemmele ulaşma arzusu, ayrıştırma, temizleme, arındırma konularıyla daha yakından ilgilenebiliriz. Beden ve ruh sağlığımız ile ilgili konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Yeniay, yenilik enerjisine sahiptir, Başak yeniayı özellikle Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrepler için finans ve toprak konusunda şanslı etkiler yaratabilir. Başak yeniayı daha somut değişikliklerin yaşanmasına sebep olabilir.

7 Eylül tarihinde, Merkür-Uranüs arasında bir dik açı gerçekleşecek. Yapılacak anlaşma, sözleşmeler açısından uygun bir zaman değildir. Yolculuklar sırasında araç arızalarına, trafik tartışmalarına dikkat etmek gerekir.