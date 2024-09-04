Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2-8 Eylül 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar. Bu hafta gökyüzünde oldukça değişiklik söz konusu, hem değişken burçlardaki gezegen dizilimleri, hem gezegenlerin retroları ve burç değişiklikleri gündemi değiştirebilecek niteliklere sahip olacaktır.  

2 Eylül tarihinde Uranüs Boğa burcunda tekrar retro hareketine başlıyor. Toprak, finans ile ilgili konularda huzursuz edecek hareketlilikler söz konusu olabilir. Plüton dokunduğu alanları ortadan kaldıran, düzenin tamamen değişmesine sebep olan bir gezegendir, Oğlak transitinde devlet yönetim şekillerini dönüştüren bir enerjiye sahipti. Şimdi bu retro sürecinde yarım kalan ne varsa tekrar gündeme getirilmek istenecektir.  

2-3 Eylül tarihlerinde Mars-Neptün karesi de aktif olacak, üst solunum yolu rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları ve ateşli rahatsızlıklara sebep olabilir.   3 Eylül tarihinde Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Hasat edilenlerin, ayrıştırılması, mükemmele ulaşma arzusu, ayrıştırma, temizleme, arındırma konularıyla daha yakından ilgilenebiliriz. Beden ve ruh sağlığımız ile ilgili konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Yeniay, yenilik enerjisine sahiptir, Başak yeniayı özellikle Boğa, Oğlak, Yengeç, Akrepler için finans ve toprak konusunda şanslı etkiler yaratabilir. Başak yeniayı daha somut değişikliklerin yaşanmasına sebep olabilir.  

7 Eylül tarihinde, Merkür-Uranüs arasında bir dik açı gerçekleşecek. Yapılacak anlaşma, sözleşmeler açısından uygun bir zaman değildir. Yolculuklar sırasında araç arızalarına, trafik tartışmalarına dikkat etmek gerekir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta yeni iş, sorumluluk, sağlık konuları ile daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Kardeşleriniz veya yakın çevreniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar olabilir. Hayatınızın son 20 yılında üzerinizde olan sorumlulukları tamamlamak veya bitirmek adına bir adım atabilirsiniz. Sizi olduğunuz kişiden farklı bir kişiliğe eriştiren olay ve kişilerden uzaklaşma çabasına girebilirsiniz. Aileniz ile aranızda gerginlikler meydana gelebilir. Hafta sonu partneriniz ile aranızda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızın eğitim ve yolculuk konularında sizi şaşırtacak gelişmeler meydana gelebilir

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta yatırımlar açısından fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bekar olan boğalar için aşk hayatlarında hareketlilik meydana gelebilir. Iş hayatınızda size destek olabilecek kadın figürler bu hafta ön plana çıkıyor. Bir yardımcı arayışı veya çalışma arkadaşı arıyorsanız bu hafta böyle bir yardımcı gelebilir. Aile içinde bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz.  

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta ev ve aile konuları ile ilgili bazı sağlık konuları gündemde olabilir. Ev içindeki sorunluluklarınız ile kariyer hayatınızdaki sorumluluklarınız arasında bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Toprak alımı, gayrimenkul konuları, ev kiralama, sözleşme yenileme gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta sonu kardeşler ve yakın çevreniz ile ilgili konularda ani tartışmalara, trafikte yaşanabilecek kazalara dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kardeşler, yakın çevre ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ulaşım ve iletişim konusunda gündeminiz yoğunlaşıyor. Trafikte yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz. Yapacağınız yeni ticari anlaşmalar ve bazı finansal anlaşmaların sona ermesi söz konusu olabilir. Hafta sonu yaklaşırken mide sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta finansal konularda oldukça şanslı olacaksınız. Çalıştığınız, emek verdiğiniz pek çok şeyin karşılığını almaya başladığınız hafta olabilir. Bazı anlaşmazlıklara dikkat, özellikle kariyer hayatınızda sizi kısıtlayan, fikirlerinizi görmezden gelenlere karşı tepkiniz büyük olabilir. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kendinizle ilgilenmek, kişisel gelişiminize odaklanmak isteyebilirsiniz. İçsel anlamda sizi huzursuz eden konular olabilir. Zihniniz oldukça dolu ve hafta sonu geldiğinde bir patlama yaşayabilir ve uzak akrabalar konusunda sorunlar meydana gelebilir. Kendinizi zor duruma sokmamak adına sakin olmalısınız. Ulaşım ve seyahatler konusunda aksilikler meydana gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta kendi içinize dönmek ve iç huzurunuzu yakalamak adına biraz asosyalleşebilirsiniz. Estetik ve sağlık operasyonları gündeminizde olabilir. Arkadaşlarınızla aranızda bu hafta gergin tartışmalar meydana gelebilir. Finansal açıdan yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta sosyal konulara daha fazla ilgili duyabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmak, iş hayatınızla ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek adına harekete geçebilirsiniz. Ancak otorite veya iş ortaklarınız ile aranızda gerilimler meydana gelebilir. Başka bir ülkeye gitmek, göç etmek gibi planlarınız bu hafta kafanızı daha fazla kurcalayabilir. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta kariyeriniz ve arkadaşlarınız konusunda harekete geçebilirsiniz. Yapmak istediğiniz iş değişiklik konuları gündeminizde olabilir. Işinizi yapma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için kendi inançlarınızı, fikirlerinizi ortaya koyacaksınız. 

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta yurt dışıyla ilgili finansal bağlantılar konusunda şanslı etkiler yakalanabilir. Finansal düzenlemeler için devlet kurumları ile görüşme yapabilirsiniz. Vergi ödemeleri ve ani çıkan ödeme konuları gündemde olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, eğitim konularıyla veya yurt dışı gezi programlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta ortaklarınız veya eşinizle olan ortak gelir-gider konularında düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalıştığınız, ortak iş kurguladığınız insanlar ile aranızda fikir çatışmaları meydana gelebilir. Özellikle kazançlar konusunda bu gerilimi yaşayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (2-8 Eylül 2024) - 13

Burcu: Sevgili Balık, bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile yürüttüğünüz işler konusunda yeni gelişmeler meydana gelebilir. Yeni ortaklık bağlantıları, sözleşmeler konusu gündeminizde olacak. Çalışma hayatınız veya günlük rutinlerinizle ilgili ani değişiklikler meydana gelebilir. Sağlık konusunda eşinizin veya ortağınızın rahatsızlıkları sorumluluklar noktasında sizi zorlayabilir. 

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