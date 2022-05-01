Haftalık burç yorumları (2-8 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 01.05.2022 - 09:23 | Son Güncelleme : 01.05.2022 - 09:26
Venüs ile Jüpiter aşkı devam ediyor
Gökyüzünde iki iyicil yan yana hareketine devam ediyor. Maddi, manevi bunu avantaja dönüştürmek elinizde.
Ay’ın konumu:
2 - 8 Mayıs 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün, güzellik gezegeni Venüs ve şans gezegeni Jüpiter'in yan yana yürümesiyle devam ediyoruz. Üstelik bu üçlüye güç tutkunu, ağır abi Plüton da destek veriyor. Hemen hemen her alanda kendimizi şanslı bulabilir, yaptığımız her işe büyük tutkuyla sarılabiliriz.
Tabii bu durumun artıları varken, olumsuz yanı da, gerçeği görmekte zorlanıp kendimizi yok yere riskli durumlar içine sokmamız olabilir. O nedenle tetbirli tavır ve davranışları elden bırakmamakta fayda var. Zaten bu konuda Satürn Ay düğümlerini zorlayarak “Aklınızı başınıza toplamaz, hoyrat davranışlar içine girerseniz yılın ikinci yarısındaki retrosunda bunun hesabını sorarım” demekte.
Hafta sonu da gökyüzü gayet olumlu duruyor. Aşk, iş, sağlık hemen hemen her konuda hareketlilik içine girmemiz olası.
Genel olarak bu hafta ortasından itibaren olumlu duruyor. O nedenle özellikle Merkür retrosu başlamadan yeni bir şeylere başlayacaksanız ilk girişi yapın ve kendinizi planlayın derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftanın adı sizin için para, iş ve kariyerolarak durmakta. Bu üç alanda bu hafta elinizden geleni ardınıza koymamanızı tavsiye ederim. Ölçülü, dengeli kararlar verdiğiniz sürece ve tabi uzun soluklu işler için sorun yok.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Kendinizle ilgili önemli kararlar verme aşamasına gelebilirsiniz. Ya da bu aşamaya gelmeye yakın mevzular varsa üstüne gidin derim. Sosyal etkinliklere sıcak bakın katılın zarar gelmez. Özellikle maddi konularda el sıkışmaktan çekinmeyin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta hoş başlangıçlar ve iyi fırsatlar kapınıza gelebilir. Özellikle güzel farkındalıklar yaşamanızda muhtemel. Dikkatinizi kariyerinize işinize ve doğal olarak paranıza odaklamanızda fayda var. Bol bol görüşme yaparsanız sonuç alabilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ortak gelirlerden bir para akışı olabilir. Eğer uzun vadeli kredi kullanma durumu söz konusuysa bu haftayı değerlendirin derim. Ayrıca yeni tanıştığınız insanlardan fırsatlar gelebilir. Algılarınızın açık olmasında fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. İkili ilişkiler; buna cinsellikte dahil olmak üzere, maddi, manevi her alanda kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor gibi görünmekte. Bu anlamda sizi engelleyen ne varsa ortadan kaldırabilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Ortaklık, evlilik ve varsa bir davanız olumlu gelişmeler önünüze gelebilir. Elbette bu daha önce bu konuda gerekeni yaptıysanız olumlu olacaktır. Maddi konularda ayağınızın daha fazla yere bastığından emin olun derim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Sağlığınız ve çalışma koşullarınızla ilgili olarak durumunuzu bir daha gözden geçirebilir ve çok daha iyi olması adına adımlar atabilirsiniz. İş ve iş arkadaşlarınızla sorun yaşıyorsanız düzeltmek için iyi fırsatlar önünüze çıkabilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aşk konusunda olumlu gelişmeler, yeni aşklar olabilir ama asıl önemlisi herşeyi kendinizde hak görerek hareket etmemeniz olacaktır. Güzel duyguları duymak her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmeyebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizle arkadanışlarla kurduğunuz ilişkilere biraz dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınız çok açık. Bunun yanında taşınmayı düşünüyorsanız, gayrimenkul ile ilgili bir şeyler planlıyorsanız bu konuda bir şeyler yapmanız için gökyüzü pek müsait.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Maddi alanda bu hafta eğer planlı, programlı olursanız hemen hemen her konuda kafanız gayet dinç olacaktır. Kendinizi özellikle yakın çevrenizle yardımlaşma içinde bulmanız olası. Grup halinde işler yapmak için paylaşıma açık bir haftadan geçeceksiniz diyebiliriz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta maddi anlamda elinizden geleni ardınıza koymamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü para alanınızda iki olumlu gezegen hala el ele. Bu tip para mevzularına girişirken tek yapmanız gereken verdiğiniz kararların ne kadar gerçekçi olduğunu kendinize sormak olsun.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta ortasından sonra kendinizle ilgili alabileceğiniz kararlarda her zamankinden daha fazla ısrarcı olmanızda fayda var. Bu dönem kendiniz için hoş başlangıçlar yapabilir ve düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Maddi konularda ise daha çözüm odaklı bakın çevrenize derim.