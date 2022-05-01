Haftalık burç yorumları (2-8 Mayıs 2022)

Venüs ile Jüpiter aşkı devam ediyor

Gökyüzünde iki iyicil yan yana hareketine devam ediyor. Maddi, manevi bunu avantaja dönüştürmek elinizde.

Ay’ın konumu:

2 - 8 Mayıs 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya hayaller gezegeni Neptün, güzellik gezegeni Venüs ve şans gezegeni Jüpiter'in yan yana yürümesiyle devam ediyoruz. Üstelik bu üçlüye güç tutkunu, ağır abi Plüton da destek veriyor. Hemen hemen her alanda kendimizi şanslı bulabilir, yaptığımız her işe büyük tutkuyla sarılabiliriz.

Tabii bu durumun artıları varken, olumsuz yanı da, gerçeği görmekte zorlanıp kendimizi yok yere riskli durumlar içine sokmamız olabilir. O nedenle tetbirli tavır ve davranışları elden bırakmamakta fayda var. Zaten bu konuda Satürn Ay düğümlerini zorlayarak “Aklınızı başınıza toplamaz, hoyrat davranışlar içine girerseniz yılın ikinci yarısındaki retrosunda bunun hesabını sorarım” demekte.

Hafta sonu da gökyüzü gayet olumlu duruyor. Aşk, iş, sağlık hemen hemen her konuda hareketlilik içine girmemiz olası.

Genel olarak bu hafta ortasından itibaren olumlu duruyor. O nedenle özellikle Merkür retrosu başlamadan yeni bir şeylere başlayacaksanız ilk girişi yapın ve kendinizi planlayın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)