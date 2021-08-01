Haftalık burç yorumları (2 Ağustos 2021 - 8 Ağustos 2021)

Aslan burcunda etkili bir yeniay.

Aşk, çocuklar ve şansa bağlı yeni başlangıçlara imza atacağımız bir hafta var önümüzde.

2 Ağustos - 8 Ağustos GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

2 Ağustos -8 Ağustos 2021 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya Güneş ve Merkür’ün, Satürn denilen huysuz dedeyle çekişmeleriyle başlıyoruz. Ve buna hafta içinde yine gıybet düşkünü Merkür tanrısının, çarptı mı uyduları saydıran Uranüs ile sert bir pozisyonda olacağını görüyoruz. Yani Merkür sağa sola elleşip duracak yine.

Hafta sonu ise Aslan burcundaki yeniay bizi daha çok aşk, çocuklarla ilgili konular ve elbette rekabet konusunda yeni başlangıçlara yönlendirecek. Bu hafta sonu itibariyle borsa ve kripto para konularında da hareketlilik olur mu? Evet olur. Gözünüzü çizelgelerden ayırmayın derim.

Genel olarak hareketli, tatlı agresif bir haftaya başlıyoruz. Çözüm ve hayatın rutinini oturtmak için elverişli bir hafta.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)