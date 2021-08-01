Haftalık burç yorumları (2 Ağustos 2021 - 8 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 01.08.2021 - 09:53
Aslan burcunda etkili bir yeniay.
Aşk, çocuklar ve şansa bağlı yeni başlangıçlara imza atacağımız bir hafta var önümüzde.
2 Ağustos - 8 Ağustos GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
2 Ağustos -8 Ağustos 2021 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya Güneş ve Merkür’ün, Satürn denilen huysuz dedeyle çekişmeleriyle başlıyoruz. Ve buna hafta içinde yine gıybet düşkünü Merkür tanrısının, çarptı mı uyduları saydıran Uranüs ile sert bir pozisyonda olacağını görüyoruz. Yani Merkür sağa sola elleşip duracak yine.
Hafta sonu ise Aslan burcundaki yeniay bizi daha çok aşk, çocuklarla ilgili konular ve elbette rekabet konusunda yeni başlangıçlara yönlendirecek. Bu hafta sonu itibariyle borsa ve kripto para konularında da hareketlilik olur mu? Evet olur. Gözünüzü çizelgelerden ayırmayın derim.
Genel olarak hareketli, tatlı agresif bir haftaya başlıyoruz. Çözüm ve hayatın rutinini oturtmak için elverişli bir hafta.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafat dikkatiniz daha çok gönül meselelerine kayabilir ve yeni hoş başlangıçlara imza atabilirsiniz ve fakat bu anlamda hareket almadan önce karşınızdaki insanın sizin için ne kadar vazgeçilmez olabileceğini bir düşünün derim. Keza bu hafta borsaya, kripto paraya yani sonunun ne olacağı belli olmayan işlere kayabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konular bu hafta sizi baya kendine çekecek gibi duruyor. Bu anlamda güzel gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlara girişebilirsiniz. Maddi konuda biraz daha temkinli olursanız sorunsuz bir hafta yaşamanız olası.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız,Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda yani sizin pek de bıcırdayacağız mevzularla içli dışlı olmanız olası. Bu haftayı sevdiklerinize ayırmanız ne hoş olur.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Ağustos’un bu ilk haftasında sizin dikkatinizi daha çok maddi konular çekecek ve bu anlamda artık yeni atılımlara ve kaynaklara bakacak olabilirsiniz. Önünüze gelecek olan fırsatları iyi değerlendirirseniz. Bu haftanın kazananı emin olun siz olursunuz. Bilmediğiniz konularda danışmanlık almaktan çekinmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Kendinize daha özen göstereceğiniz bir haftadan geçeceksiniz gibi durmakta. Önünüzde hem maddi, hem de manevi anlamda hoş sürprizler gelebilir. O nedenle bu fırsatları değerlendirmeye bakın. Bunun yanında bu hafta konuşurken kelimeleri doğru seçmeye ve derdinizi tam anlatmaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta sizin için özellikle kafanızı boşaltıp, ruhunuzu dinlendirmeniz için iyi zamanlar oluşabilir. Bunun yanında sağlık ve ortak gelirler konularında da yine gülümseten haberler, durumlar yaşamanız olası. Maddi anlamda ise kafanızın ermediği konularda mutlaka bilen birilerine danışmanızda bu hafta fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Daha sosyal, daha çok insanlarla içli dışlı bir hafta yaşayacak olabilirsiniz. Kendini çok daha şanslı hissedeceğiniz bu haftada yeni insanlarla tanışabilir ve duygusal bağlar kurabilirsiniz. Bunun yanında yeni iş başlangıçları ve görüşmelerinizde olabilir. İş konusunda duygularınızdan çok aklınıza emanet edin kendinizi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Tam bir iş haftasına giriyorsunuz. Büyük bir olasılıkla ciddi ciddi koşturarak çalışacağınız veya tatilde bile olsanız o telefonunuzun susmadığı bir hafta yaşayacak olabilirsiniz. Ve ayrıca bu hafta özellikle sırt ve boyun ağrılarınıza dikkat edin ve beslenmenize özen gösterin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Yurtdışı ile bağlantılı işleriniz veya orada yaşayan insanlarla ilgili mevzularınız varsa, bu hafta bunları halletmek için imkanlarınız olacak gibi duruyor. Ve akademik konularda da yine olumlu gelişmeler peşi sıra gerçekleşebilir. "Neredeyim, ben şimdi ne yapacağım?" gibi soruları sıklıkla kendinize sorabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta sizin için tam bir kaosla başa çıkma haftası olacak dersem abartmamış olurum. Küçük veya büyük herhangi bir konuda kaos yaşamanız ve bunu yine sizin çözmeniz mümkün görünmekte. Bu hafta özellikle eşinizin parası veya devlet kapısıyla ilgili meselelerlede boğuşuyor olmanız da söz konusu olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Ağustos ayı size ilişkiler konusunda biraz hareketli gelecek gibi duruyor. Bu hafta iş ve ortaklık, mahkemeler konusunda adımlar atabilir. Kim bilir belki de uzun vadeli bir ilişkiye kendinizi çekilirken bulabilirsiniz. Eğer hukuki gelişmeler sizi bu hafta ilgilendiriyorsa özellikle sizi temsil edecek olan kişiyi dikkatli seçin.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta sizin için sağlık konusu gündem olabilir ve tabii çalışma, iş koşulları ve iş arkadaşlarınızda yine dikkatiniz içinde duruyor. Bu anlamda hayatta servis verdiğiniz ve aldığınız konular ve başlıklarda yeni, güzel başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onunla ilgili gelişmeleride yine bu hafta takip edebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.