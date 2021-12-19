Haftalık burç yorumları (20-26 Aralık 2021)

Güneş disiplin burcu Oğlak’a geçiyor

Satürn, Uranüs kavgasında son zirve de yaşanacak. 2021’in en zor görünümü artık 2022'de dağılmaya başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20 - 26 Aralık haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya İkizler dolunayının etkileriyle başlıyoruz. İlişkilerimizi ve iletişim yetimizi zorlayacak olan dolunayın bu hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edeceği pek açık. Ayrıca hafta ortasında Güneş'in artık Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte yaşamlarımızda daha çalışma ve disiplin odaklı olacağımızı da söyleyebilirim.

Hafta sonu ise Mars, Şiron, Ay ve Plüton arasındaki olumlu duruş duygusal bir hafta sonu yaşayabileceğimizi ve ruhsal anlamda yaralarımızı sarmak için güzel fırsatların, durumların oluşabileceğini söylemekte.

Genel olarak bu hafta 2021 yılının sınavlarını hatırlayıp artık ne yapmamamız konusunda kendimizi tazeleyecekmişiz gibi durmakta. Bu hafta borsa, altın ve dövize de hayli dikkat etmenizde çok fayda var.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)