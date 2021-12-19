Haftalık burç yorumları (20-26 Aralık 2021)

Haberler 19.12.2021 - 09:30 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 09:43
Güneş disiplin burcu Oğlak’a geçiyor
Satürn, Uranüs kavgasında son zirve de yaşanacak. 2021’in en zor görünümü artık 2022'de dağılmaya başlayacak.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
20 - 26 Aralık haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya İkizler dolunayının etkileriyle başlıyoruz. İlişkilerimizi ve iletişim yetimizi zorlayacak olan dolunayın bu hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edeceği pek açık. Ayrıca hafta ortasında Güneş'in artık Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte yaşamlarımızda daha çalışma ve disiplin odaklı olacağımızı da söyleyebilirim.
Hafta sonu ise Mars, Şiron, Ay ve Plüton arasındaki olumlu duruş duygusal bir hafta sonu yaşayabileceğimizi ve ruhsal anlamda yaralarımızı sarmak için güzel fırsatların, durumların oluşabileceğini söylemekte.
Genel olarak bu hafta 2021 yılının sınavlarını hatırlayıp artık ne yapmamamız konusunda kendimizi tazeleyecekmişiz gibi durmakta. Bu hafta borsa, altın ve dövize de hayli dikkat etmenizde çok fayda var.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Kariyer ve para işlerinde bu hafta daha atılım içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu noktada ani gelişmeler özellikle nakit para konusunda sizi zorlayabir. Ucunun ne olduğu belli olmayan atılımlar içine girmemenizde bu hafta fayda var. Otorite figürleriyle daha olumlu iletişim kurmaya gayret edin.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta medya, medya ilişkileri, yurt dışı seyahatler, uluslararası ticaret, reklam, satış, pazarlama, akademik kariyer, yabancı diller, uzak akrabalar konularında olumlu gelişmeler olabilir. Bu veya buna benzer başlıklarda önünüze çıkabilecek fırsatları değerlendirmekten geri kalmayın derim.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi özellikle iç farkındalığınızı arttıracak gelişmeler içinde bulabilirsiniz. Bazen bir kelime, bir söz insanın hayatını değiştirir. O nedenle çevrenizi ve kendinizi iyi dinleyin. Devlet dairelerinden güzel haberler almanız da olası. Mümkün olduğunca bu hafta işlerinizi toparlayıp bitirmeye bakın.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta çalışma arkadaşlarınız ve sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ama 2022'de yapacaklarınızı ve kariyer planlaması konusunda da enteresan kararlar alma durumunda kalabilirsiniz. Eğer böyle bir karar aşamasına gelirseniz ne yapacağınızı bilin ama harekete daha sonra geçmeyi tercih edin.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu yıl özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda resmen sınandınız. Bu hafta bu sınanmalardan bir tane daha yaşayacaksınız dersem gözünüz korkmasın. Artık buna benzer durumlar zayıflayarak sonuca ulaşacak. Bu hafta sağlam sonuçlar almak adına girişimlerde bulunmanız olası.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta aile büyükleri ile ve iş arkadaşlarınızla takışmamaya gayret etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Duygusal hayatınızda ise özelinizde biri varsa ve sorunlar yaşıyorsanız tam da düzeltmek için ideal bir zaman. Bu konuda elinizden geleni yapabilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için iletişim. Çok çabuk yanlış anlamalara maruz kalabilirsiniz. O nedenle iş ve aşk meselelerinde kendinizi ifade ederken daha özenli olmaya gayret edin. Anlaşmalar ve sözleşmeler için her ne kadar uygun koşullar önünüze gelsede aceleci olmaayın derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Emlak işleriniz için zorlanan bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Bu konuda taşınma, alım satım işlemlerine ve devlet daireleri ile olan konulara iki kere daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bunun dışında yine uzun süreli ilişkiler konusunda daha temkinli olmanız sizi çok daha avantajlı kılacaktır.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Maddi anlamda bu hafta elverişli durmakta. Elinizden geleni ortaya koymanızda fayda var. Ve fakat bunu yaparken bu hafta manipülasyona dikkat etmelisiniz. Çevrenizde bazı insanlar maddi anlamda sizi bilerek veya bilmeyerek yanlış yönlendirebilirler. Bu hafta paraya çok dikkat.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta aile krizlerine açık bir halde bulabilirsiniz kendinizi. Eğer bazı sorunlar yaşıyorsanız çözüm bulmak adına olayların, konuşmaların üzerine gitmemenizde fayda var. Dikkatinizi daha çok kendinize yönlendirmeniz daha verimli bir hafta geçirmenize neden olacaktır.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta şansınıza çok da güvenmemenizde fayda var. Olayları büyütme riskine sahipsiniz. O nedenle yaşadığınız olumsuz durumları kesinlikle abartmayın. Bazen yaşanılanlar olumsuz gibi görünse de gelecekte “iyi ki yaşamışım” dedirtecek nitelikte olabilir. Sakin kalın, geleceğe bakın.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın en önemli başlığı sizin için sosyalleşmek olmalı. Sosyalleşmenin üzerindeki olumlu etkisini hissedebilir. Yeni arkadaşlıklar, ilişkiler kurabilirsiniz. Bu anlamda elbette ekonominize dikkat etmenizde fayda var. Çünkü sosyalleşmek sizi bol keseden harcamaya itebilir.