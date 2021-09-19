Haftalık burç yorumları (20-26 Eylül 2021)

19.09.2021 - 09:55
Balık burcunda kırgın bir Dolunay
Bu hafta yaşayacağımız Balık burcundaki dolunay bizi sırtımızdaki yüklerden kurtulmamız için teşvik edebilir.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
20 -26 Eylül 2021 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya damgasını vuracak en önemli gökyüzü olaylarının başında Balık burcunda yaşayacağımız dolunay olacak. Duygusal anlamda biraz bizi yoracak gibi duran bu dolunaya artık Venüs, Uranüs karşıtlığıda eşlik edeceği için ayrılıklar maddi manevi bazı bitişlere şahitlik edebiliriz.
Hafta sonuna doğru ise Venüs’ün ve Merkür’ün iki zor gezegene kafa tutmaları sinirlerimizi keman yayına çevirebilir. Bu hafta gerginliği en aza indirecek tutum ve davranışlarda bulunmamız önem kazanmakta. Yatırımlar ve para konusunda ise beklemekte, hemen karar almamakta fayda var.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Özellike bu hafta kendinizi dinlemeniz ve korkularınızın üzerine gitmeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Bu anlamda ilişkiler konusunda hayat size tam da imtina ettiğiniz konularda bu hafta karşınıza ilişki kurabileceğiniz birini çıkarabilir. Sakınmayın kendinizi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Sosyal anlamda yaptığınız işler veya gönüllü katıldığınız çalışmalar varsa bunlara yenilerini ekleyebilirsiniz veya var olanlardan birkaçını sonlandırabilirsiniz. Bu hafta insanların sizi tanımladığı özellikleriniz üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Değişim iyidir!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
İş ve çalışma hayatınızda veya ek gelirlerinizde bu hafta değişim söz konusu olacak. Kendinizi bitmekte olan işlerle, başalayacak olan işlerin arasında kalmış hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca kendinizi bu hafta sağlıklı tutun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta gündeminiz eğitim ve öğretim olacak gibi görünmekte. Çevrenizde eğitim alan veya eğitime başlayanların elinden tutabilir veya siz uzun süredir içinde olduğunuz bir işi bitirmek adına ciddi adımlar atabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmanız gereken bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Buı hafta önceliğiniz her şeyden önce kendiniz olmalı, çünkü kendinizi huzursuz ve ruhsal anlamda gergin hissetmeniz olası. Bir de buna resmi işler ve koşturmaları da eklersek kendinize çok daha dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı sizin için uzun süreli ilişkiler olacak gibi görünmekte. Bu anlamda artık yürümeyen konular önünüze gelebilir ve bir karar verme aşamasına gelebilirsiniz. Ne olursa olsun çıkarlarınızı düşünerek akılcı kararlar vermeye bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
İş ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili veya hizmet verip aldığınız alanlarda bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak durumunda kalabilirsiniz bu hafta. Bu çok da kolay olmayabilir. Sizin ve çevreniz açısından olumlu düşünmeye gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta aşk ve duygusal ilişkiler konusunda hayli hareketli durmakta. Yeni birine aşık olabilirsiniz veya var olan birinden artık uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Her durumda da duygusal bir yük yaşayabilirsiniz bu hafta. O nedenle dingin olmaya bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Geçmişe dair konular bu hafta kapınızı çalabilir ve zamanında yaşadıklarınızı artık bir kenara bırakmanız gerektiğini bu hafta gökyüzü size söylemekte. O nedenle olabildiğince kendinizi yeni olana ve geleceğe bakacak bir biçimde yönlendirmeniz gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta çevrenizde artık iş görmeyen insanlardan sıyırmanız gerektiğini anlayacaksınız. Size destek oluyormuş gibi görünen ama varlığıyla destekten çok köstek olanlar birer birer önünüze çıkmaya başlayacak. Bu konuda kararlı olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Para konusunda bu hafta, duygularınızla hareket ettiğinizde ne çok zarar gördüğünüzü bir kere daha fark edebilirsiniz. Kendinizi olabildiğince bu hafta geçmişte olanları deşifre etmekten çok geleceğe bakarken bulmanız gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta hayatınızla ilgili hemen hemen maddi, manevi her konuda düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. “Ben neredeyim, ne yapıyorum?” gibi soruları sorarken kendinize insaflı olmanız gerekecek. Önünüze bakmanız ve gelecek adına kararlarda önemli bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.