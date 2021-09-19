Haftalık burç yorumları (20-26 Eylül 2021)

Balık burcunda kırgın bir Dolunay

Bu hafta yaşayacağımız Balık burcundaki dolunay bizi sırtımızdaki yüklerden kurtulmamız için teşvik edebilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20 -26 Eylül 2021 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını vuracak en önemli gökyüzü olaylarının başında Balık burcunda yaşayacağımız dolunay olacak. Duygusal anlamda biraz bizi yoracak gibi duran bu dolunaya artık Venüs, Uranüs karşıtlığıda eşlik edeceği için ayrılıklar maddi manevi bazı bitişlere şahitlik edebiliriz.

Hafta sonuna doğru ise Venüs’ün ve Merkür’ün iki zor gezegene kafa tutmaları sinirlerimizi keman yayına çevirebilir. Bu hafta gerginliği en aza indirecek tutum ve davranışlarda bulunmamız önem kazanmakta. Yatırımlar ve para konusunda ise beklemekte, hemen karar almamakta fayda var.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.