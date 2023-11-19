Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 20-26 Kasım 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 1

Gökyüzünde baba oğul kavgası! 

Artık kızışmaya başlayan Satürn, Mars kavgası bu hafta her alanda etkisini göstermeye başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20-26 Kasım 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. 

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya gökyüzünü artık ciddi bir biçimde etkilemeye başlayacak olan savaş tanrısı Mars ve babası zamanın tanrısı Satürn arasındaki sert görünümle başlıyoruz. Bu sert tutum bizi maddi manevi hemen hemen her konuda zorlamaya başlayacak. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda kazalara ve mücadele verdiğimiz alanlarda daha da dikkatli olmaya davet edecek bu gökyüzü olayı. Ve aynı zamanda güzellik tanrıçası Venüs’ün yaralı şifacı Şiron’un tam karşısında duracak olması da bu zorlayan gökyüzünde mücadelemizde yalnız olduğumuzun da altını çizecek.

Hafta ortası bu etkiler gökyüzünde devam ederken yine Mars’ın güç delisi Plüton ile yapacağı olumlu görüş bizi yaptığımız işlerde biraz daha ısrarcı bir hale getirebilir. Bu anlamda hayatla mücadele ederken mantık çerçevenizi sağlam tutmanızı tavsiye ediyorum. Bir şey olmuyorsa sonuna kadar deneyin ama o noktadan sonra da ısrarcı olmayın derim.

Hafta sonu ise iletişim gezegeni Merkür yine hayaller gezegeni Neptün ile zorlayan bir etkiye yürüyecek. Bu da kendimizi ifade ederken konuları süslememizi veya tam tersi iletişimi kısa keceğimizi de söylemekte. Yani konuşmalara dikkat!

Genel olarak bakıldığında bu hafta çok da “Aman pek güzel” dedirtecek cinsten değil. O nedenle işinize ve özel hayatınıza daha sabırlı yaklaşmanızı tavsiye edeceğim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta gökyüzü finansal konulara odaklanmanızı gerektirebilir. Belirsizliklerle karşılaşabilir, maddi kaynaklarınızı yönetme ve sorumluluklarınızı dengeleme konusunda meydan okumalarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde cesur adımlar atarak finansal güvenliğinizi sağlama yolunda disiplinli bir yaklaşım benimsemek önemli olacaktır.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta lişkilere ve ortaklıklara odaklanmanız gerekebilir. İlişkilerde sorumluluklar, sınırlar ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı dengelemek ve ortaklıklarda uzlaşma sağlamak için sabır ve disiplin gerekebilir. Bu süreçte ilişkilerde daha sağlam temellere dayanma ve sorunları çözme fırsatı bulabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta günlük işler, sağlık ve rutinlere odaklanmanız gerekebilir. İş yerinde sorumluluklarınızın artması ve iş hayatında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Disiplinli bir yaklaşım benimseyerek iş alışkanlıklarınızı gözden geçirme ve daha etkili bir çalışma düzeni oluşturma fırsatı bulabilirsiniz. Sağlık konularına da dikkat etmek önemlidir.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu dönemde yaratıcılığa, aşka ve eğlenceye odaklanmanız gerekebilir. Yaratıcılıkta ve aşk ilişkilerinde zorluklar ve sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artabilir veya eğlenceye zaman ayırmakta zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte cesaretinizi kullanarak yaratıcı projelerde sınırları aşma ve aşk ilişkilerinde dengeyi bulma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta ev ve aile ilişkilerinde sorumluluklar, sınırlar ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte tamamlanmamış aile konularını sonlandırma ve daha sağlam bir ev veya aile düzeni oluşturma fırsatı bulabilirsiniz. Bu süreçte cesaretinizi kullanarak duygusal dengeyi sağlama ve içsel güveni artırma yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta iletişim, yakın çevre ve öğrenme konularına odaklanmanız gerekebilir. İletişimde zorluklar, sınırlamalar ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler, komşular veya çevrenizle olan ilişkilerde dengeyi bulma ve sınırları aşma çabası içinde olabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak iletişim becerilerinizi geliştirme ve yeni öğrenme fırsatlarına açılma şansını değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu dönemde maddi konulara odaklanmanız gerekebilir. Finansal sorumluluklar, sınırlamalar ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynakları yönetme ve güvenliğinizi sağlama konusunda daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Cesaretinizi kullanarak maddi hedeflerinize ulaşma ve daha sağlam bir mali durum oluşturma yolunda adımlar atma fırsatını değerlendirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu günlerde kişisel kimlik ve özgüvene odaklanmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etme konusunda zorluklar, sınırlamalar ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak kendinizi yeniden keşfetme ve kişisel potansiyelinizi ortaya çıkarma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak kendinize olan güveninizi artırma ve daha sağlam bir kişisel kimlik inşa etme fırsatı bulabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu dönemde içsel dünyanıza ve ruhsal gelişiminize odaklanmanız gerekebilir. Gizli konular, ruhsal sınırlamalar ve geçmişle ilgili sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak kendi iç dünyanızı keşfetme ve ruhsal dengeyi sağlama yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri sonlandırarak, ruhsal büyüme ve huzur arayışına yönelebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta sosyal çevrenize, arkadaşlıklarınıza ve hedeflerinize odaklanmanız gerekebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde zorluklar, sorumluluklar ve sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, sosyal bağlantıları güçlendirme ve daha sağlam bir destek ağı oluşturma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri bitirerek, toplumsal meselelere ilgi duyarak ve hedeflerinize adım atarak yeni bir sosyal döneme hazır olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu dönemde kariyerinize, toplumsal statünüze ve hedeflerinize odaklanmanız gerekebilir. İş yerinde zorluklar, sorumluluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, kariyerinizde sınırları aşma ve daha sağlam bir profesyonel yolculuğa adım atma fırsatı bulabilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri sonlandırarak, toplumsal katkı sağlama ve başarılarınızı güçlendirme yolunda ilerleyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta içinde, akademik ilgi alanlarına, seyahatlere ve genişleyen vizyona odaklanmanız gerekebilir. Öğrenme sürecinde zorluklar, sınırlamalar ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak, yeni bilgi ve deneyimler edinme yolculuğuna çıkabilir, kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Tamamlanmamış projeleri sonlandırarak, yeni bir öğrenme ve keşif serüvenine adım atabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER