Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023)

Gökyüzünde baba oğul kavgası!

Artık kızışmaya başlayan Satürn, Mars kavgası bu hafta her alanda etkisini göstermeye başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20-26 Kasım 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya gökyüzünü artık ciddi bir biçimde etkilemeye başlayacak olan savaş tanrısı Mars ve babası zamanın tanrısı Satürn arasındaki sert görünümle başlıyoruz. Bu sert tutum bizi maddi manevi hemen hemen her konuda zorlamaya başlayacak. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda kazalara ve mücadele verdiğimiz alanlarda daha da dikkatli olmaya davet edecek bu gökyüzü olayı. Ve aynı zamanda güzellik tanrıçası Venüs’ün yaralı şifacı Şiron’un tam karşısında duracak olması da bu zorlayan gökyüzünde mücadelemizde yalnız olduğumuzun da altını çizecek.

Hafta ortası bu etkiler gökyüzünde devam ederken yine Mars’ın güç delisi Plüton ile yapacağı olumlu görüş bizi yaptığımız işlerde biraz daha ısrarcı bir hale getirebilir. Bu anlamda hayatla mücadele ederken mantık çerçevenizi sağlam tutmanızı tavsiye ediyorum. Bir şey olmuyorsa sonuna kadar deneyin ama o noktadan sonra da ısrarcı olmayın derim.

Hafta sonu ise iletişim gezegeni Merkür yine hayaller gezegeni Neptün ile zorlayan bir etkiye yürüyecek. Bu da kendimizi ifade ederken konuları süslememizi veya tam tersi iletişimi kısa keceğimizi de söylemekte. Yani konuşmalara dikkat!

Genel olarak bakıldığında bu hafta çok da “Aman pek güzel” dedirtecek cinsten değil. O nedenle işinize ve özel hayatınıza daha sabırlı yaklaşmanızı tavsiye edeceğim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com