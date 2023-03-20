Haftalık burç yorumları (20 - 26 Mart 2023)

Plüton destekli Koç yeniayı.

Olumsuz gezegenlerin sırıtışlarına çok aldanmadan yine temkinli olmayı elden bırakmamak gerekir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20 - 26 Mart 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 21’inde 0 derece Koç burcunda yaşayacağımız bir yeniay ile giriyoruz. Plüton gibi hayli ağır ama bir o kadar da radikal güç delisi bu gezegenden tam destek alacak olan bu yeniay, bizi hareket almak ve yenilikler yapmak konusunda cesaretlendirebilir veya tatlı tatlı zorlayabilir. Bu anlamda yeni bir iş, yeni bir hayat, yani maddi, manevi her alanda sıfırdan başlamak için etkili çözümleri yaşamamız mümkün duruyor. Elbette işin içinde zorlu Plüton durduğu için yine de hareket alırken şöyle bir sağa sola bakmakta fayda var.

Hafta ortası iki zorlu gezegen asker Mars ve komutanı Satürn, gayet olumlu bir etki ile yaşadığımız bu yeniayı hayatımızda eyleme geçirmek konusunda daha da bizi heveslendirebilir. Her ne kadar Plüton gibi olumlu da olsa sonuçta bu üçlü, doğaları gereği iyicil değiller. O nedenle heyecanlarımızı ve hareketlerimizi bu hafta kontrol altında tutmamız gerekebilir.

Hafta sonu ise Mars artık Yengeç burcuna geçeceği için o eski forsu da sönmeye başlayacak ve doğal olarak biz de biraz daha nefes alabileceğiz.

Genel olarak bakıldığında olumlu ama hayli hareketli bir hafta bizi beklemekte. Olumsuz gezegenlerin sırıtışlarına çok aldanmadan yine temkinli olmayı elden bırakmamak gerekir derim.