Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta ilahi adaletin tecelli ettiği ancak yaşanacakların krizler ile meydana geleceğini gösteren etkiler mevcut. Haksızlığa mı uğradınız? O halde hiçbir şey yapmayın, ilahi sisteme teslim olun ve yaşanacaklara güvenin.

23 Mayıs günü gökyüzünde Yay burcunun 2 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay özellikle söylemler ve vaatler konusunda dürüst davranışları olan bireyleri olumlu etkilerken, yalancılık ve hile ile elde edilen başarıların altüst olabileceğini gösteriyor. Kadınları olumlu etkileyecek olan bu Dolunay, üyelerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, mesleklerin çok daha fazla ön plana çıkacağının göstergesi. Adalet konusunda umudunuzu yitirmiş olabilirsiniz ancak içinde bulunduğumuz sistem yapılan tüm eylemlerin bir karşılığının olduğunu gezegen döngüleri ile gösterir. 27 Kasım 2023 tarihinde İkizler burcunda bir Dolunay meydana gelmişti. Dolunay sırasındaki Mars’ın pozisyonu bizi o zamanın eylemlerini düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.