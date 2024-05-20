Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20-26 Mayıs 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta ilahi adaletin tecelli ettiği ancak yaşanacakların krizler ile meydana geleceğini gösteren etkiler mevcut.  Haksızlığa mı uğradınız? O halde hiçbir şey yapmayın, ilahi sisteme teslim olun ve yaşanacaklara güvenin.  

23 Mayıs günü gökyüzünde Yay burcunun 2 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay özellikle söylemler ve vaatler konusunda dürüst davranışları olan bireyleri olumlu etkilerken, yalancılık ve hile ile elde edilen başarıların altüst olabileceğini gösteriyor. Kadınları olumlu etkileyecek olan bu Dolunay, üyelerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan grupların, mesleklerin çok daha fazla ön plana çıkacağının göstergesi. Adalet konusunda umudunuzu yitirmiş olabilirsiniz ancak içinde bulunduğumuz sistem yapılan tüm eylemlerin bir karşılığının olduğunu gezegen döngüleri ile gösterir. 27 Kasım 2023 tarihinde İkizler burcunda bir Dolunay meydana gelmişti. Dolunay sırasındaki Mars’ın pozisyonu bizi o zamanın eylemlerini düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.

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Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 2

Şimdi o tarihe geri dönün ve o haftalarda yaşadıklarınızı düşünün. Hayat eylemlerimizin karşılığını her zaman gösterir. Ancak niyetlerin de bir eylem olduğunu ve sistemde bir karşılığının olduğunu unutmayın. O dönemden bugüne niyetiniz iyiyse, eylemleriniz başkalarının hayatını olumsuz etkilemiyorsa bu dönem sizin için o kadar şanslı etkilere sahip. Dolunay sırasında Yay burcunun yöneticisinin, Venüs ile anaretik derecede kavuşması ilişkiler, değer duyguları, etik ve ahlak konusundaki davranışların karşılığının fazlasıyla verileceğini gösteriyor. Elbette yapılan kötülüklerinde bir o kadar karşılığı olacak. Jüpiter her zaman büyüten, genişleten bir etkidir ve burada hakedişlerinde cezaların da büyük olmasından söz edilebilir. Haritalardaki etkisi olumlu gibi görünse bile bireyin davranışlarına göre hakedişlerini karşısına çıkarır. Bu yüzden 29 derece toprak grubunda gezegen yerleşimleri olanlar hakkedişlerini böyle alacaklar.  

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 3

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta ilişkiler, ortaklıklar konusu gündeminizde olacak. Ortaklarınız ile kazançlarınızı arttırabilmek adına yaptığınız ticari girişimler bu hafta sonuç vermeye başlıyor. Nisan ayından itibaren düşündüğünüz pek çok fikrin, ideallerinizin gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Mahkemeler ve hukuksal konularla ilgili gündeminizi meşgul eden gelişmeler yaşanabilir. Ancak finansal anlamda bu gelişmeler size artı kazanç sağlayacaktır. Yaptığınız ticaretin doğruluğu, dürüstlüğü etkisinde hem etrafınız kalabalıklaşacak hem de bereketiniz artacak. Bu hafta bireysel anlamda harekete geçmek istediğiniz şeyler neyse onlara odaklanacaksınız. Evet genel olarak strateji yapmayı sevmeyen ve olaylar karşısında düşünmeden harekete geçen bir tavrınız olabilir. Ancak bu hafta düşünerek eyleme geçmek sizin için daha faydalı olacaktır. İlişkiler konusunda sizi yoran veya özgürlüğünüzü, düşüncelerinizi kısıtlayan kişileri hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Bu anlaşmalar, sözleşmeler, ticari konular, fikirler havada uçuşacak. Aynı zamanda seyahatler konusu gündeminizde olacak. Uzun süredir yapmayı istediğini seyahat için harekete geçebilirsiniz. Bu hafta itibariyle kendinizi bulduğunuzu ve hayatta yapmak istedikleriniz konusunda desteklendiğiniz bir etki göreceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 4

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, hizmet aldığınız insanlar ve kurumlar ilgili konular gündeminizde olacak. Haftanın ilk günlerinde hizmet aldığınız kurum ve kişiler ile ilgili size zarar vermeye çalışan kişilerin farkına varabilirsiniz. Ortaklıklar ve ikili ilişkiler konusunda beklentileriniz yükselecek. Eşiniz veya ortağınız ile kazançlarınızın artmasına etki edecek ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta güvende olma ihtiyacınız oldukça yüksek bu nedenle harcama yapma konusunda biraz mesafeli bir yapıda olabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken hayatınızda artık yapmak istediğiniz şeylere yönelecek ve o gücü kendi içinizde hissedeceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 5

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Pek çok ikizler burcunun ilişkiler konusunda bir karar aşamasında olduğunu görebiliriz. Bir süredir devam eden ilişkilerinin ciddiyete taşınması ve sorumlulukların artması gibi bir etki olabilir. Çalışma hayatınızda beraber olduğunuz kişiler, birlikte çalıştığınız insanlar ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yay burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile eşiniz ve ortaklarınızla ilgili önemli gelişmeler meydana gelebilir. Başkalarını dinlemek, konuşmak ve iletişim konusu sizin için önem kazanıyor. Bir süredir hayatınızda olan biteni gözlemleyip yapacaklarınız konusunda birçok fikir geliştirmiş olabilirsiniz. Partneriniz ile bu fikirleri hayata geçirmek sizi şanslı kılacak etkilerden biri. Etrafınız, sosyal çevreniz hareketleniyor. Hayatta belki de en çok anlaşılacağınız, ilahi anlamda destek alabileceğiniz hafta bu olabilir. Ancak fazla düşünme konusunu artık bir kenara bırakmanız ve başladığınız işleri tamamlama aşamasına geçmeniz gerekli. Adalet ve hukuk konusunda güçlü olduğunuz, her ne kadar anlaşmazlıklar yaşansa da ilahi sistemin yardımını fazlasıyla göreceğiniz bir hafta olacak.

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 6

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta aile ilişkileri ve sağlık konuları gündeminizde olacak. Çocuk sahibi olan yengeçler hafta ortalarında çocuklarının sağlıklarıyla ilgili zorlanabilirler. Bekar olan Yengeçler için aşk hayatlarında anlaşılmadıklarını düşünecekleri diyaloglar içinde kalabilirler. Arkadaşlarınız her zamankinden daha fazla öneme sahip olacaklar. Sosyal çevreniz kalabalıklaşırken, yakın olarak hissettiğiniz özel ilişkilerinizde mesafeler artabilir. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmeniz gerekli. İçinde bulunduğunuz duygusal stres yeme bozukluklarına neden olabilir. Bu hafta çalışma ortamınız değişebilir veya günlük rutinlerinizle ilgili bir değişiklik sürecine gidebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız veya hizmet aldığınız kişiler ile aranıza mesafe girebilir. Ancak bazı insanlar bu hafta hayatınızdan uzaklaşıyorsa yerine daha sağlam dostluklar ve arkadaşlıklar eklenecektir.  

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 7

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta söylemleriniz ile, iletişim şekliniz ile insanların dikkatini çekmeyi başarabileceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda insanların sizin yönlendirmelerine ihtiyaç hissettiğini fark edebilirsiniz. Ancak bu durum kibir ve ego olarak dışa vurulduğu takdirde sonuçlar hüsran olabilir. Bu hafta aile büyüklerinizin sağlığı ile ilgilenmeniz gerekebilir. Otorite figürleri ile aranızda anlaşmazlıklar, krizler meydana gelebilir. Özellikle ortaklık geliştirilmiş işlerle ilgili sorunlar çok daha fazla gün yüzüne çıkacaklar. Bekar olan Aslanlar için aşk kapıyı çalabilir. Kaderinizi değiştirecek olan kişi belki de bu krizlerin arasında hayatınıza temas edecek olan kişidir. Bazen sakin olmak ve değişen koşullara direnç göstermektense uyum sağlamak gereklidir. Bu hafta sizin için koşullar ve ortam değişikliklerine uyum sağlama haftası. Kim bilir hayatınızın bu kadar karıştığı bu dönemde belki de size iyi gelecek insanlar tanıyacaksınızdır. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 8

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta sevmek ve sevilmek isteyeceksiniz. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlara çekmek ve oradan dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Finansal konular gündeminizde olurken, kardeşleriniz veya ailenizden bu konularda destek alabilirsiniz. Ev değiştirmeyi düşünen, taşınmayı düşünen başakların hayatında hızlı değişiklikler meydana gelecek. Belki de uzun süredir aradığınız o evi bu hafta bulabilirsiniz. Aldığınız eğitimler, akademik gelişiminizle ilgili bu haftadan itibaren kariyer konusu daha fazla gündeminizde olacak. Düzeninizin değişmeye başladığı bu haftadan sonra iş değişiklikleri veya kariyerinizle ilgili sorumlulukların değiştiği bir etki görülebilir. Belki de başkalarıyla olan birliktelikleriniz sizi daha güçlü hissettirebilir. Harcamalar konusunda abartılardan kaçınmanız ve sağlığınızla ilgili konuları önemsemeniz gerekli. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 9

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta duygularınızı, düşüncelerinizi anlatmak isteyeceksiniz. Bir süredir konuşmaktan kaçındığınız, dile getirmeye cesaret edemediğiniz konuları gündeminize taşıyabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili finansal konular gündeminizi meşgul edebilir. Miras, sigorta, vergi ödemeleri, ortak kazançlar ve ticari girişimler adına yapacağınız yatırımlar gündeminizde olacak. Kazançlarınızda büyük artışlar meydana gelebilir. Sadece kaybettiğinizi düşündüğünüz anlarda panik olmadan sakince hareket etmeniz gerekli. Beraber çalıştığınız insanlar ile gelirlerinizi arttırabileceğiniz bir etki mevcut. Yapacağınız anlaşmalar ve sözleşmeler sizi olumlu etkileyecek. Hukuksal konularda zarar görebileceğiniz riskler olabilir bu nedenle avukatınız ile daha fazla konuşmanız ve gelişmeler hakkında takipçi olmanız gerekli. Eşiniz ve ortaklarınızın hukuki süreçleri ile ilgili beklenmedik sonuçlar elde edebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 10

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta bir süredir zihninizi meşgul eden konuları konuşmak, anlatmak isteyebilirsiniz. Ortaklarınızla ilgili krizler gündeminizde olacak. Finansal olarak hem harcama yapacağınız hem de kazanç sağlayacağınız birliktelikler oluşabilir. Sağlığınızla ilgili konularda yaşanan belirsizlikler geride kalıyor. Sağlığınızla ilgili süreçlerde küçük operasyon geçirmeniz gereken durumlar oluşabilir. Ancak yine de iyileşebilmek ve şifa bulabilmek adına gücünüzü toparlayacaksınız. Ortaklıklar ve hizmet alınan, verilen kurum ve kişiler ile iletişiminiz yoğunlaşacak. Hayat sanki sizin kontrolünüzden alınmış gibi hissedebilirsiniz ancak güçlenerek tekrar hayatınıza geri döneceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 11

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta etrafınız, sosyal çevreniz kalabalıklaşıyor. Haftanın ilk günlerinde kendinizi geriye çekebilir ve çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Günlük yaşamınızda, rutinlerinizde önemli gelişmeler sizi bekliyor. Hizmet aldığınız kişiler veya kurumlar ile ilgili önemli değişiklikler meydana gelecek. Kendinizi daha güvende hissedeceğiniz etkiler olacak. İş ortaklarınız ile hayatınızda değiştirmek istediğiniz konulara yoğunlaşacak ve yakın çevrenizdeki insanlar ile bu süreci daha rahat atlatabileceksiniz. Bu hafta uğradığınız haksızlıkları dile getirmek, anlatmak, konuşmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız iş ile ilgili kendinizi daha güçlü hissedecek ve en güçlü olduğunuz özelliklerinizi ön plana çıkaracaksınız. Bekar olan Yay burçları için bu haftadan sonra aşk hayatlarıyla ilgili hareketlilik söz konusu olacak. Çocukları olan Yay burçları, sağlığıyla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeliler. Bu hafta genel anlamda sağlıkla ilgili konularda dikkat etmeniz gerekli. Etrafınızda hiç beklemediğiniz bir sağlık konusu gündeme gelebilir.  

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 12

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta çalışma hayatınız veya sorumluluklarınız ön planda olacak. Yaptığınız işin görünür olması adına çaba sarfetmeniz gerekebilir. Bu hafta itibariyle sorumluluklar ve günlük düzeninizle ilgili konular değişmeye başlıyor. Bir süredir ürettiğiniz değerlerin, fikirlerin ön plana çıktığı ve etrafınızdaki insanlardan destek aldığınızı görebilirsiniz. Uzun süredir zihninizi meşgul eden konular ile ilgili büyük bir farkındalık sürecine geliyorsunuz. Etrafınızda gelişen olaylar bilinçaltınızda büyük bir değişikliğe sebep olacak. Çocuklar konusunda sağlıkla ilgili sorunlar yaşanabilir veya sağlıkla ilgili konularda gelişmeler meydana gelebilir. Yatırımlar ve şans oyunları konusunda beklenmedik sürprizler yaşanabilir.

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta eğitimler, seyahatler konusu gündeminizde olacak. Kariyer ve çalışma alanlarınızla ilgili sorunlar meydana gelebilir. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili büyük değişim kararları alacağınız bu hafta, başka bir ülkeye yerleşmek, bulunduğunuz çevreden uzaklaşmak adına sizi harekete geçirebilir. Aldığınız karar sevgiliniz veya çocuklarınız tarafından çok da hoş karşılanmayabilir. Sosyal çevrenizin tamamen değiştiği bu hafta, etrafınızda belki de hiç tanımadığınız insanlar ile dolacak. Bu durum içsel olarak sizi biraz huzursuz edebilir. Köklerinizden, ailenizden uzaklaşmak, özgürleşmek her ne kadar sizin isteğiniz olsa da bulunduğunuz ortamda kendinizi çok yabancı hissedebilirsiniz. Aile üyelerinizde sağlık konuları bu hafta gündeminizde olacak. Aslında bu sağlık konusu veya aileniniz davranışları aldığınız kararları tekrar sorgulamanıza sebep olabilir. Yine de kadınların olduğu ortamlar ve kadın dayanışmasının olduğu kalabalıklar size iyi hissettirecek. 

Haftalık burç yorumları (20-26 Mayıs 2024) - 14

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta kadersel bir değişim haftası. Hayatınızla ilgili önemli kararlar vermeniz gereken bu hafta, kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmelere sebep olabilir. Bir süredir üzerine düşündüğünüz fikirleri hayata geçirebilmek adına yakın çevrenizdeki insanlardan, kardeşlerinizden, akrabalarınızdan destek alabilirsiniz. Yaşam ve çalışma alanlarınızla ilgili değişikliklerin olacağı bu haftadan itibaren kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Ticari konularda yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler kazançlarınızı arttırabilmeniz adına faydalı olacaktır. Yaptığınız işin bereketini ve ne kadar fazla güven kazandığınızı gözlemleyebilirsiniz. İnsanların sizin tavsiyelerinize ve yönlendirmelerine ihtiyacı olabilir. Etrafınızdaki insanların dürüstlüğünü test edebileceğiniz ve kendi duygu ve düşüncelerinizi de açıkça ortaya koyabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Bazı balık burçları ev değiştirme veya iş değiştirme süreçlerini yaşayacaklar.

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