Haftalık burç yorumları (20-26 Şubat 2023)

Balık burcunda masum bir yeniay.

Hafta sonuna doğru gökyüzü ağırlaşacak olsa da iyi bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

20 - 26 Şubat 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya bir derece Balık burcunda yaşanacak olan yeniay ile başlıyoruz. Kendimizi, inançlarımızı ve her şeyden önce yaşamda artık ciddi bir biçimde yük olanları bırakıp yeni başlangıçları vaat eden bu yeniay herhangi bir gezegenden olumsuz bir etki almadığı gibi üstüne kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümleri ile de muhteşem bir pozisyonda. O nedenle bu hafta yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsanız artık bunlara detaylı bir el atmak için ideal diyebiliriz.

Hafta ortası iletişim gezegeni Merkür ile mücadele gezegeni Mars arasında oluşacak olan olumlu iletişim bizi biraz daha konuşkan ve aceleci bir hale getirebilir. Ufak tefek trafik kazalarına ve sakarlıklara da aynı zamanda dikkat etmekte fayda var.

Hafta sonu ise Ay’ın disiplin gezegeni Satürn ve güneşle kuracağı zorlu görünüm bizi biraz keyifsiz yapabilir, eğlenmek isterken, ister istemez bizi çalışmaya zorlayabilir. O nedenle programınızı biraz daha ağırbaşlı yapmanız daha iyi olur diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında bu hafta değişim dönüşümle ve iletişim hızımızla olumlu başlayacak, hafta sonuna doğru birazcık hava ağırlaşacak olsa da iyi bir haftadan geçeceğiz diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com