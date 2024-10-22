Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay, Jüpiter kavuşumu ile başlıyoruz. Bu kavuşum Jüpiter’in etkisi ile duygusal tepkimelerin büyüyeceğinin göstergesi. Ay İkizler burcundayken daha çok zihinsel, iletişim, ulaşım konuları, diğer insanlar ile olan diyaloglarımız ön plana çıkar. Haftanın ilk günü çok fazla konu değişimi, birçok olayın büyümesine etki edecek olayların göstergesi. Güneş ile Plüton arasındaki dik açı eskiyen, çürüyen bazı yapılanmaların sona ereceğinin göstergesi. Haftanın ilk günleri hukuk, Adalet ve devlet kurumları içinde pek çok lider değişikliği veya kaybını gözlemleyebiliriz. Perşembe gününden itibaren güvenlik arayışımız yüksek olacak. Kalabalık ortamlarda oluşabilecek kargaşalardan uzak durmak önemli olacaktır. Cumartesi günü eğlence alanları, sahne gösterimi gibi alanlarda güvenlik sorunları, saldırılar meydana gelebilir.

Bu hafta daha hukuk, adalet, eşitlik arayışı ve isyanlar konusunda hareketlilikler meydana gelebilir. Halkın sosyal medya aracılığı ile haklarını aradığı ve pek çok gizlenen olayın sosyal medya aracılığı ile ortaya çıktığını ve çözümlendiğini gözlemleyeceğiz.

22-23 Ekim tarihlerinde gökyüzünde Ay, Merkür ve Satürn arasında güzel bir su üçgeni oluşacak. Sezgileriniz ile hareket ederek pek çok konuda ilerleme sağlayabilirsiniz. Bu tarihler ülkemiz açısından da olumlu gelişmeler meydana geleceğini gösteriyor. Çocuklar, gençler ve kadınlar özelinde koruyucu yasa tasarıları gündeme gelebilir ve mecliste olumlu değerlendirilebilir.

25 Ekim itibariyle Ay aslan burcunda olacak, Venüs ile güzel bir açı oluşturacaklar saç kesimi, güzellik konularını bu dönemde planlayabilirsiniz. Ancak abartılı değişikliklerden uzak durun, 26 Ekim itibariyle Ay-Uranüs arasında dik açı gerçekleşecek bu durum abartı düşünce ve tavırların zarar verici bir etki ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu durum ilişkiler açısından da sorunlu durumları ortaya çıkarabilir. 27 Ekim Pazar günü ay başak burcunda olacak bu durum temizlik, düzen, bitirilmesi gereken işlere odaklanmanızı sağlayabilir. Ancak hafta sonu ilişkiler açısında zorlayıcı etkiler barındırıyor bu sebeple ani tepkiler, değişen duygular ve düşünceler konusunda dikkatli olmalısınız.