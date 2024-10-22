Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21-27 Ekim 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay, Jüpiter kavuşumu ile başlıyoruz. Bu kavuşum Jüpiter’in etkisi ile duygusal tepkimelerin büyüyeceğinin göstergesi. Ay İkizler burcundayken daha çok zihinsel, iletişim, ulaşım konuları, diğer insanlar ile olan diyaloglarımız ön plana çıkar. Haftanın ilk günü çok fazla konu değişimi, birçok olayın büyümesine etki edecek olayların göstergesi. Güneş ile Plüton arasındaki dik açı eskiyen, çürüyen bazı yapılanmaların sona ereceğinin göstergesi. Haftanın ilk günleri hukuk, Adalet ve devlet kurumları içinde pek çok lider değişikliği veya kaybını gözlemleyebiliriz.  Perşembe gününden itibaren güvenlik arayışımız yüksek olacak. Kalabalık ortamlarda oluşabilecek kargaşalardan uzak durmak önemli olacaktır. Cumartesi günü eğlence alanları, sahne gösterimi gibi alanlarda güvenlik sorunları, saldırılar meydana gelebilir. 

Bu hafta daha hukuk, adalet, eşitlik arayışı ve isyanlar konusunda hareketlilikler meydana gelebilir. Halkın sosyal medya aracılığı ile haklarını aradığı ve pek çok gizlenen olayın sosyal medya aracılığı ile ortaya çıktığını ve çözümlendiğini gözlemleyeceğiz.

22-23 Ekim tarihlerinde gökyüzünde Ay, Merkür ve Satürn arasında güzel bir su üçgeni oluşacak. Sezgileriniz ile hareket ederek pek çok konuda ilerleme sağlayabilirsiniz. Bu tarihler ülkemiz açısından da olumlu gelişmeler meydana geleceğini gösteriyor. Çocuklar, gençler ve kadınlar özelinde koruyucu yasa tasarıları gündeme gelebilir ve mecliste olumlu değerlendirilebilir. 

25 Ekim itibariyle Ay aslan burcunda olacak, Venüs ile güzel bir açı oluşturacaklar saç kesimi, güzellik konularını bu dönemde planlayabilirsiniz. Ancak abartılı değişikliklerden uzak durun, 26 Ekim itibariyle Ay-Uranüs arasında dik açı gerçekleşecek bu durum abartı düşünce ve tavırların zarar verici bir etki ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu durum ilişkiler açısından da sorunlu durumları ortaya çıkarabilir. 27 Ekim Pazar günü ay başak burcunda olacak bu durum temizlik, düzen, bitirilmesi gereken işlere odaklanmanızı sağlayabilir. Ancak hafta sonu ilişkiler açısında zorlayıcı etkiler barındırıyor bu sebeple ani tepkiler, değişen duygular ve düşünceler konusunda dikkatli olmalısınız.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta yakın çevreniz, kardeşleriniz ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz. Vize başvuruları konusunda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendi düşünce ve fikirlerinizi etrafınızdaki insanlar ile paylaşma çabasında olabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işler, ticari girişimler konusu gündeminizi fazlasıyla meşgul edecektir. Seyahat etmek, farklı şehirlere gitmek gibi planlar oluşturabilirsiniz. Bu hafta biten ilişkiler, biten ortaklıklar sonucunda haklarınızı savunmak kendi haklarınızın peşine düşmeniz gerekebilir. Ortaklarınız ile elde edeceğiniz kazançlar konusu kasım ayına kadar sizi meşgul edecektir. Evinizde tadilat yaptırmak, bozulan elektronik eşyalar ile ilgilenmek önceliğinizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta evinizle aileniz ile vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ev satışları, kira gelirleri konusundaki gündemleriniz yoğun olabilir. Arkadaş çevrenizden bazı insanları çıkarmanız gerekebilir. Partneriniz ve arkadaşlarınız arasında gerilimli tartışmalar ortaya çıkabilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Eşiniz ve ortaklarınızın desteğini bu hafta daha yoğun hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız, sevdiğiniz insanlar ile bir arada olabilir ve kısa gezilere katılabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta atacağınız tüm adımlar ile ön plana çıkabilirsiniz. Uzak yolculuklar, hukuki gelişmeler açısından hayatınızda önemli gelişmeler meydana gelebilir. Hafta ortasından itibaren kazançlarınız, giderleriniz konusunda yeni kararlar adımlar atabilirsiniz. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler konusunda yenilikler yapabilirsiniz. Yolculuklar sırasında küçük kazalara, tartışmalara dikkat etmelisiniz.  Hafta sonu aileniz, eviniz ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili güzel gelişmeler meydana gelecektir. Ancak yatırımlar ve ortaklıklar konusunda büyük harcamalar yapmanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kendi iç dünyanızdaki konulara yönelecek ve hayatınızla ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Özellikle sağlık, yeme içme konularında yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Üst solunum yolu rahatsızlıkları sebebiyle kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek, bakım konularınız ön planda olacaktır. Hafta sonu alışveriş ve harcamalar konusu ön plana çıkacaktır. Bir sonraki hafta yapacağınız seyahatler için hazırlık süreciniz olabilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta etrafınız kalabalıklaşıyor. Farklı bir ülkeye yerleşmek, göç konuları, toplumsal olaylara olan ilginiz yüksek olabilir. Ev yaşamınız, aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Hafta sonuna işiniz ile ilgili konuları bırakmamanız önemli olabilir, cumartesi günü sorumluluklar konusunda ani beklenmedik konular gündeminizde olabilir. Kendinizle ilgili yapacağınız imaj değişiklikleri için cuma günü uygun olacaktır. Ancak cumartesi günü marjinal değişikliklerden uzak durmalısınız. Hafta sonu alışveriş, dolap düzenleme gibi konular önceliğinizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kariyer hayatınızda ön plana çıkarak, başarılarınızın ön plana çıktığı bir süreç yaşayacaksınız. İş hayatınızda ortaya koyduğunuz işler, projeler konusunda etrafınızdaki insanların takdirlerini kazanacaksınız. Hafta sonu yaklaşırken sağlığınız ile ilgili konular ön planda olabilir. Hastane konuları, yakınlarınızın sağlığı ile ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Ani ateşli rahatsızlıklar, uzak yolculuklarda oluşabilecek aksaklıklar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta hukuksal konular, adalet mekanizması ile ilgili işleriniz ön planda olabilir. Bazı teraziler boşanma konularında karar alabilirler. Yüksek öğrenim, akademik konular, sınav başarıları konusuna daha fazla ön plana çıkabilir.  Hayatınızdaki otorite figürleri ile aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. İş hayatınızda mücadele etmeniz gereken çok fazla konu olabilir. Kardeşlerinizden destek alabilir veya içinde bulunduğunuz durum ile ilgili fikir alışverişinizde bulunabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta yüksek tutarlı harcamalar yapabilirsiniz. Ameliyat ve sağlık konular önceliğinizde olabilir. Yaptığınız iş anlaşmaları ile ilgili bazı pürüzler çıkabilir ve düzeltmek adına çok fazla efor sarfetmeniz gerekebilir. Ortaklarınız veya hizmet aldığınız firmalar ile aranızda bazı gerginlikler olabilir. Eşiniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Hafta sonu arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir ve kafa dağıtmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Yapacağınız anlaşma ve sözleşmeler işinizi büyütmek açısından hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren sağlık konuları, muhasebe düzenlemeleri, ev içi harcamalar konusu gündeminizde olabilir. Hafta sonu yolculuklar, eğitim konuları, arkadaşlarınız, sosyallik konuları gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta sağlık konuları, günlük rutinleriniz, işinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Eşiniz, ortaklarınızın sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ortak yürüttüğünüz işler konusunda bazı sonlanmalar ortaya çıkabilir. Bu hafta özellikle mücadele etmeniz gereken ve sizin dışınızda gelişen olaylar meydana gelebilir. Arkadaşlarınız ve aşk hayatınızla ilgili bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ani değişimler ve kavgalar konusunda bu hafta sakin olmalısınız. Hafta sonu yaklaşırken sağlığınız konusunda daha özenli olmalısınız.  Hafta sonu uzak yolculuklar için planlama yapabilir, seyahat konularına öncelik verebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatınız, çocuklarınız konusu gündeminizde olacaktır. Özellikle eğitim konularıyla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Hafta ortasından itibaren sağlık konuları daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Diş ağrıları, sindirim problemleri gündeme gelebilir. İş konusunda hafta sonu bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bir sonraki hafta iş konusunda yorucu bir süreç sizi bekliyor. Ortaklarınız ile bu hafta bazı anlaşmalarınız sona erebilir. Yatırımlar konusunda pişmanlık yaşamamak adına daha dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (21-27 Ekim 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta evinizde olmanız, evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aile büyükleriniz ile bir arada olmak, onlar ile vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta sağlık konularından ötürü daha dikkatli olmalısınız. Çocuklarınız, arkadaşlarınız ile ilgili konularda çok sıkışmış, bunalmış hissedebilirsiniz. Çalışma koşullarınız, çalışanlarınız ile ilgili beklenmedik konular gündeme gelebilir. Hizmet aldığınız kurumlar, çalışma hayatınızdaki otorite figüründeki insanların davranışlarından rahatsızlık hissedebilirsiniz. Hafta sonu eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konular önemli olacak. Onlardan destek alabilir, işiniz konusunda yeni gelişmeler olacaktır.

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