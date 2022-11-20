Haftalık burç yorumları (21 - 27 Kasım 2022)

Ay’ın konumu:

21 - 27 Kasım 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Yay burcunda yaşanacak olan yeniay damgasını vuruyor. Yay burcunu malum şans ve talih gezegeni Jüpiter yönetir ve bu yeni ayda da Jüpiter oldukça güçlü olduğu Balık burcundan çok güzel bir destek vermekte. Bu yeniayın yüksek eğitim, yurt dışı konuları, hukuk ve ileriye yönelik konularda destekleyeceğini söylememiz mümkün. Bu başlıklarda güzel gelişmeler yaşayabiliriz.

Hafta sonuna doğru ise yine gökyüzünde olumlu bir hava eserken diğer yandan savaş tanrısı Mars’ın hayaller gezegeni Neptün’ü taciz edişinin zirve yaptığına da şahit olacağız. Bu da çok doğal olarak, hayallerle gerçekleri doğru bir biçimde ayırt etmemiz gerektiğinin altını bir kere daha çizecek. Hayal kırıklıklarına ve hareketlerimizde yavaşlamaya neden olabilecek bu durum karşısında biraz daha temkinli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında bu hafta olumlu eylemler içinde olabileceğimizi söylememiz mümkün. Ama yine de içine girdiğimiz olayları doğru değerlendirmemizde fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com