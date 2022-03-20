Haftalık burç yorumları (21-27 Mart 2022)

Haberler 20.03.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 10:03
Temkinli olmanız gereken bir hafta
Ufak tefek kazalara dikkat edilmesi gereken bir hafta. Borsa, kripto para gibi konularda ani dalgalanmalar olabilir.
Ay’ın konumu:
21-27 Mart 2022 haftasında ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya biraz tedirgin edici bir gökyüzüyle giriyoruz. 2021’den beri gezegenlerin Uranüs denilen çarpıcı gezegenle kavga dövüşüne şahit olduk, buna savaşçı Mars’ta eşlik etmeye başlıyor. O nedenle kaza riski ve sağlık konusunda gelişmeler olabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Hafta ortalarında ise ekonomik yapı bizim biraz daha kafamızı karıştırmaya devam edecek gibi.
Hafta sonu ise kendimizi birçok alanda kararlar almak ve bu kararların peşinden gitmek isterken bulabiliriz. Ay gittikçe kapandığı için çok da yeni başlangıçlara hevesli olmamaya gayret edin. Ne yapacağınızı bilin ama eyleme mümkünse önümüzdeki hafta Koç burcunda yaşanacak olan yeni aydan sonra başlayın derim.
Genel olarak bu haftaya baktığımızda, her şeyin başı sağlık olduğu için bu konuda daha özenli davranın kendinize ve tabii kaza riski taşıyan durumlardan da uzak durmanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu haftaya biraz daha aktif bir biçimde girecek olabilirsiniz, o nedenle kendinizi mümkün mertebe koruma altında tutmanızı öneririm. Evet tez canlısınız ama bu sefer durmayı, susmayı ve olmadık işlere karışmamayı ilke edinin derim.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. İş ve maddi kaynaklarınız konusunda vur patlasın, çal oynasın bir haftadan geçecek olabilirsiniz. “İşte bu bana kazandırır” diyerek, oradan buradan sözlerle hareket etmemeye çalışın. Sonra nisan, mayıs aylarında “Keşke!” demeyin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. “Artık beni daha ne şaşırtabilir ki?” demeyin. Bu hafta kendinizle ilgili birçok konuda ani ve çarpıcı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Olanı olduğu gibi kabul edip, “Daha iyi nasıl olabilirim?” diyerek hareket ederseniz bu haftanın kazananı siz olabilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta gönül meselelerinden uzak kalıp önemli görüşmeleri ve kararları önümüzdeki hafta sonuna bırakırsanız sorun yaşamazsınız. Ayrıca uzun vadeli planlarınızı yapın ama eyleme hemen geçmeyin derim. Depresif bir hafta gibi görünüyor.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Pire için yorganınızı yakmaya kalkmayın bu hafta. Durduk yerde ani öfke patlamalarına veya çevrenizdekilerin ağızlarının payını vermeye eğilimli olabilirsiniz. Hele de konu maddiyat ise susun ve büyük bir sabırla karşılarında durun.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta kendinizi çok daha tutkulu ve gözü kara hissedebilir ve bu doğrultuda çevrenize “Neden duruyoruz, hadi hadi” diyerek ısrarcı davranabilirsiniz. Hangi konu olursa olsun, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerek. Sağlığınıza daha özen gösterin.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta eş, aile ve hukuki konularda problem yaşıyorsanız sonuca ulaşmanız için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ayrıca kaos yaratacak sorunları da o noktaya ilerlemeden halletmeniz mümkün duruyor. Sorunlar karşısında pasif kalmayın.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda iyi, ama aile fertleriyle olan ilişkilerinizde gelgitler söz konusu olabilir, o nedenle yan konulara değil, ana konulara odaklamaya gayret edin. Şüpheci yanınızı bir kenara bırakın şimdilik.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta çok yakınlarınızla olan ilişkinizde ve sağlık meselelerinde biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Kaza riskine karşı daha dikkatli olmalısınız. Bunun yanında maddi konularda da fırsatlar çıkabilir, o nedenle olaylara biraz göz kulak olun.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı ne yazık ki sizin için yine maddi değerler gibi duruyor. Bu hafta para ve iş ortamında ne kadar az risk alırsanız o kadar iyi. Hele kredi almak vermek gibi durumlardan uzak durmanız çok daha doğru duruyor.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Sizden yaşça veya deneyim olarak büyük insanlarla takışmadığınız sürece bu haftayı gayet güzel geçirmemeniz için bir neden yok. Gayrimenkul veya taşınma gibi bir durum söz konusu olursa bunu Koç yeni ayından sonrasına, önümüzdeki haftaya bırakın derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta içiniz ayrı dışınız ayrı konuşacakmış gibi duruyor. İçinizden geçenlerin ne kadar doğru olduğunu tartmadan kendinizi ifade etmeyin derim. Çünkü bu hafta aynı zamanda yanlış anlaşılmak gibi risk de içeriyor. Maddi konuda fırsatları kollayın.