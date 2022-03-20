Haftalık burç yorumları (21-27 Mart 2022)

Temkinli olmanız gereken bir hafta

Ufak tefek kazalara dikkat edilmesi gereken bir hafta. Borsa, kripto para gibi konularda ani dalgalanmalar olabilir.

Ay’ın konumu:

21-27 Mart 2022 haftasında ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya biraz tedirgin edici bir gökyüzüyle giriyoruz. 2021’den beri gezegenlerin Uranüs denilen çarpıcı gezegenle kavga dövüşüne şahit olduk, buna savaşçı Mars’ta eşlik etmeye başlıyor. O nedenle kaza riski ve sağlık konusunda gelişmeler olabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Hafta ortalarında ise ekonomik yapı bizim biraz daha kafamızı karıştırmaya devam edecek gibi.

Hafta sonu ise kendimizi birçok alanda kararlar almak ve bu kararların peşinden gitmek isterken bulabiliriz. Ay gittikçe kapandığı için çok da yeni başlangıçlara hevesli olmamaya gayret edin. Ne yapacağınızı bilin ama eyleme mümkünse önümüzdeki hafta Koç burcunda yaşanacak olan yeni aydan sonra başlayın derim.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda, her şeyin başı sağlık olduğu için bu konuda daha özenli davranın kendinize ve tabii kaza riski taşıyan durumlardan da uzak durmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)