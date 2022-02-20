Haftalık burç yorumları (21-27 Şubat 2022)

Haberler 20.02.2022 - 09:28 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 09:33
Pamuk helva gibi bir hafta
Genel anlamıyla olumlu duran bu hafta, bize biraz daha soluk aldıracak diyebiliriz. Abartmadan kararlar almaya bakın.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
21 - 27 Şubat 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür’ün Uranüs takışmasıyla başlıyoruz. Tabii bu durumda konuştuklarımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Bunun yanında Venüs'ün Neptün ile yaptığı olumlu yakınlaşma hayatımızı dünya yansa da toz pembe dedirtmeye devam edecek. Buna da gerçi ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Ama yine de özellikle maddi konularda gözlerimizin gerçeği gördüğünden emin olmamız gerekiyor.
Hafta ortalarında ise daha kolay bir gökyüzü altında olacağız. Özellikle Ay Akrep burcundan Venüs, Mars arasındaki bu tatlı göz kırpışlara destek verecek. Maddi, manevi anlamda anlamlı ve önü açık atılımlar içinde olmamız mümkün. Bu haftayı bu başlıklarda değerlendirmek iyi gelir.
Hafta sonu ise yine Neptün'ün kuzey ve güney Ay düğümlerine yapacağı pozitif görünümler bizi çok daha olumlu hissettirebilir. Bu anlamda hafta sonu ne olursa olsun sevdiklerinizle zaman geçirin ve onları takdir edip sevginizi sonuna kadar hissettirin derim. Sevgiye geç kalmayın.
Genel olarak bakıldığında bu hafta pamuk helva kıvamında. Yerken elinize yüzünüze bazen yapışsa da silebiliyor olduktan sonra tadını çıkarın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konularda konuşurken dikkatli olduğunuza emin olduğunuz takdirde her şey gayet yolunda ilerleyebilir. O nedenle sosyal alanda, internet üzerinde yazdıklarınıza çizdiklerinize ve verdiğiniz görüntülere biraz daha dikkat edin derim. Çünkü düşüncesizce yaptığınınız bir hareketin size maddi dönüşü pek de keyifli olmayabilir.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Kendinizi bu hafta şanslı hissetmemeniz için hiçbir neden yok diyebilir. Sadece önyargılı tutum ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Kendinizi özellikle de iş veya yapılması gerekenleri yaparken çevrenize karşı dediğim dedik bir yerde de bulmanız söz konusu olabilir. Önünüze gelen şansları görün ve sağa sola fazla elleşmeden yolunuzda ilerleyin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Şans artık özellikle büyük şirketler veya devlet daireleri ile ilgili alanlarda size gülümseyecek gibi duruyor. Bu haftaya evraklı, damgalı, pullu bürokratik işleri halletmeniz için kullanabilirsiniz. Maddi konuda ise olmayan parayı sakın kullanmaya kalkmayın. Yani kredi kartınızı mümkünse dolabın en üst rafına kaldırın. İlişkilerde çözüm odaklı olursanız kazanırsınız.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu haftanın bir başka sosyal medya kurbanı olmaya aday burcuda sizsiniz. Cep telefonundan, bilgisayardan neyi yayınladığınıza veya resmi işleri, para işlerini yaparken iki kere daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Ve fakat bu hafta ortaklıklar, ikili ilişkiler konusunda gayet güzel haberler kapınızı çalabilir. Cinsel hayatınızda ummadığınız hoşluklar içine de düşmeniz pek mümkün görünüyor.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta iş ve işle ilgili konularda ani gelişmelere dikkat ettiğiniz sürece rahat bir hafta yaşayabileceğinizi söylemek mümkün. Ve tabii bir ortaklık içindeyseniz -ki buna evlilik de dahil- konuşmalarınızda sözcüklerinize biraz daha özen göstermeniz sizin için çok daha hayırlı olacaktır. Maddi konularda ise alacağınız varsa tahsilat yolunda sağlam adımlar atmanızda fayda var. Kredi falan kullanmak istiyorsanız bu konuda çalışın derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta sağlığınız konusunda çok daha kendinize önem göstermenizi tavsiye edeceğim. Özellikle ruh sağlığınızı korumaya bakın çünkü bu beden sağlığınızı da azami ölçüde etkileyecektir. Aşk konusunda ise elinizden gelenin en güzelini yapmaya bakın Venüs size harika fırsatlar sunmak için hazır duruyor. Bu konuda siz bir şeyler yapın ki Eros'un doğru kişiye ok atmasını sağlayabilin değil mi?
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için ortak gelirler, krediler veya borçlanma konularında dikkatli olmanızdır. Özellikle bu konularda konuşmanız gerekiyorsa birileriyle çok daha dikkatli cümleler kurmanız gerekebilir. Yapamayacağınız vaatlerde bulunmamaya dikkat etmeniz gerekecek. Bunun dışında bu haftayı gayrimenkul konularında bir şeyler yaparak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu konuda şans sizden yana olabilir, değerlendirin derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için muhatap olduklarınızla iletişimdeyken ani çıkışlarda bulunmamak olacaktır. Buna dikkat ettiğiniz takdirde sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ve ayrıca aşk konusunda ise gayet güzel gelişmeler bu hafta sizinle olacak gibi görünmekte. Kalbinizi açın biraz. Sizi kısıtlayan, engelleyen ne varsa koyun bir köşeye bu hafta, yüreğinizi hızlandıran biri varsa kendinize de ona da şans vermeye bakın.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın sizin için belirgin teması sağlık ve sağlıklı ilgili konular başta olmak üzere para meseleleri olacakmış gibi görünmekte. Ufak tefek kazalara açık olabilirsiniz ve uzun süredir sağlığınızla ilgili yapmanız gerekenler varsa bu hafta bunları ele alarak ilerleyebilirsiniz. Para alanında ise Venüs güzel görünümler içinde bunu değerlendirmenizde fayda var diyebilirim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta bir iyi bir de sevimsizlik aynı konuda kapınızı çalacak olabilir. Bunun adı aşk. Evet, aşk konusunda ne olduğunu tam anlamlandıramadığınız durumlar içine düşmeniz pek mümkün. O nedenle özelinizdeki kişi ile mümkün olduğunca dengeli bir ilişki kurmaya gayret edin derim. Ve tabii bu hafta para konusuna da dikkat etmeniz gerekebilir. Kredi kartınızı internet alışverişinden biraz uzak tutun.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın en çok dikkat etmeniz gereken konularının başında aile büyükleri ve eviniz olacaktır. Ve tabi gayrimenkul konuları üzerine de gitmemenizde bu aralar fayda var. Bu haftayı daha çok maddi konularda dikkatinizi toparlamanızda fayda var diyebilirim. Çünkü şans gezegeni Jüpiter bu konularda size gülümsüyor olacak.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Yanlış anlaşılmalara ve çevrenizde gelişecek olan gıybet fırtınasına uzak kaldığınız sürece gayet rahat ve şanslı bir hafta geçirmemeniz için bir neden yok. Keza gayrimenkul ve kariyer konularında da hoş gelişmelere açık duruyor bu haftanız bu alanda yapacaklarınız varsa kollarınızı sıvamanızda da fayda var. Maaşınızla ilgili bir düzeltme isteyebilirsiniz. Veya aynı zamanda alacak verecek konularında harekete geçebilirsiniz.