Haftalık burç yorumları (21-27 Şubat 2022)

Pamuk helva gibi bir hafta

Genel anlamıyla olumlu duran bu hafta, bize biraz daha soluk aldıracak diyebiliriz. Abartmadan kararlar almaya bakın.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

21 - 27 Şubat 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün Uranüs takışmasıyla başlıyoruz. Tabii bu durumda konuştuklarımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Bunun yanında Venüs'ün Neptün ile yaptığı olumlu yakınlaşma hayatımızı dünya yansa da toz pembe dedirtmeye devam edecek. Buna da gerçi ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Ama yine de özellikle maddi konularda gözlerimizin gerçeği gördüğünden emin olmamız gerekiyor.

Hafta ortalarında ise daha kolay bir gökyüzü altında olacağız. Özellikle Ay Akrep burcundan Venüs, Mars arasındaki bu tatlı göz kırpışlara destek verecek. Maddi, manevi anlamda anlamlı ve önü açık atılımlar içinde olmamız mümkün. Bu haftayı bu başlıklarda değerlendirmek iyi gelir.

Hafta sonu ise yine Neptün'ün kuzey ve güney Ay düğümlerine yapacağı pozitif görünümler bizi çok daha olumlu hissettirebilir. Bu anlamda hafta sonu ne olursa olsun sevdiklerinizle zaman geçirin ve onları takdir edip sevginizi sonuna kadar hissettirin derim. Sevgiye geç kalmayın.

Genel olarak bakıldığında bu hafta pamuk helva kıvamında. Yerken elinize yüzünüze bazen yapışsa da silebiliyor olduktan sonra tadını çıkarın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)